Kevin Costner on miljonääri-isä Yhdysvaltojen katsotuimmassa sarjassa, joka on kuin länkkäri-Succession – ja josta moni ei ole kuullutkaan

Taylor Sheridanin ja John Linsonin luoma draamasarja Yellowstone seuraa Duttonin perhettä, joka omistaa valtavan, sukupolvelta toiselle siirtyneen maatilan.

Yhdysvaltalainen sarja, jossa miljonääri-isä, kolme poikaa ja punatukkainen tytär keskittyvät perheen omaisuuden kartuttamiseen ja välttävät puhumasta tunteistaan, kinastelevat ja pilkkaavat toisiaan. Kuulostaako tutulta?

Tämä ei kuitenkaan ole viime kuukausina runsasta mediahuomiota kerännyt Succession vaan sarja nimeltä Yellowstone. New Yorkin sijasta sarja sijoittuu Montanaan, karjapaimenten ja Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen maisemiin, kuuluisan kansallispuiston viereen.

Tästä huolimatta sarjoissa on paljon samaa.

Succession käynnistyi 3. kesäkuuta 2018. Yellowstonen esittäminen alkoi Yhdysvalloissa 20. kesäkuuta 2018. Suomessa Paramount Network aloitti sarjan esittämisen 2. lokakuuta 2019.

Successionin kolmannen tuotantokauden päätöskausi keräsi joulukuussa HBO:lle ennätykselliset 1,7 miljoonaa katsojaa.

Kun Yellowstonen neljäs tuotantokausi päättyi tammikuun alussa, katsoi sitä Paramount+:lla yli 11 miljoonaa ihmistä – lukuja, jotka vertautuvat valtavasti huomiota ja kiitosta keränneisiin Game of Thronesiin (kuudennen kauden jaksot keräsivät keskimäärin 10,6 miljoonaa katsojaa ensimmäisellä viikollaan) ja The Walking Deadiin (suosituimmaksi noussut viides kausi sai keskimäärin 14,4 miljoonaa katsojaa jaksoa kohden). Suosion innoittamana Paramount käynnistikin Yellowstonelle esiosan 1883, joka alkoi 19. joulukuuta 2021.

Yellowstone on kuitenkin otettu tv-alan palkintojen ja medianäkyvyyden osalta vakavasti vasta nyt. Sarja sai ensimmäistä kertaa alan sisältä tulevaa tunnustusta arvostettujen Screen Actors Guild -palkintojen ehdokkuuden myötä, rinta rinnan Successionin, Squid Gamen ja muiden suursuosikkien kanssa.

Mistä näkyvyyden puute johtuu?

Taylor Sheridanin ja John Linsonin luoma draamasarja seuraa Duttonin perhettä, jonka valtavan, sukupolvelta toiselle siirtyneen maatilan rajan toisella puolella on intiaanireservaatti. Alkuperäiskansa vaatii omiaan takaisin, ja toisaalta paikallinen kiinteistöfirma haluaisi saada laaksosta lisää tilaa.

Perhettä johtaa Kevin Costnerin esittämä leskeksi jäänyt patriarkka John Dutton. Vanhin poika, isänsä oikea käsi Lee Dutton (Dave Annable) kuolee jo ensimmäisen kauden ensimmäisessä jaksossa.

Jäljelle jäävät asianajaja, poliitikon uraa havitteleva Jamie (Wes Bentley), kylmäverinen bisnesnainen Bethany (Kelly Reilly) sekä ensimmäisellä kaudella Monica-vaimonsa (Kelsey Asbille Chow) ja poikansa Taten (Brecken Merrill) kanssa reservaatissa asuva, isäänsä vastaan kapinoiva Kayce (Luke Grimes).

Successionin lisäksi sarjaa on verrattu myös Francis Ford Coppolan Kummisetä-elokuvatrilogiaan, jossa Vito Corleone johtaa mafiaperhettään.

Henkilögalleriat ja niiden sisäiset valtasuhteet ovat varsin yhteneväiset. Yellowstonen John Dutton on yhtä kuin Successionin Logan Roy ja Kummisedän Vito Corleone; Lee Dutton on, ainakin osin, Connor Roy; Jamie Dutton on Kendall Roy ja Fredo Corleone; Kayce on Roman Roy ja Michael Corleone ja Bethanyn osa on sama kuin Shiv Royn ja mahdollisesti Sonny Corleonen.

Wes Bentley esittää Jamie Duttonia, perheen toiseksi vanhinta poikaa, jolla on vaikea suhde isänsä kanssa.

Useimmiten uudet sarjat keräävät alkuun yleisönsä suurista kaupungeista, ja esimerkiksi suurin osa Successionin yhdysvaltalaisista katsojista asuu New Yorkin, Los Angelesin ja Chicagon kaltaisissa metropoleissa. Kaupungeista sarjojen suosio, kuten muutkin muoti-ilmiöt, sitten yleensä leviää pitkin maata.

Yellowstonen kohdalla tilanne on kuitenkin päinvastainen, kertoo The Wall Street Journal. Sen katsojakunta on pienemmissä, maataloudesta ponnistavissa kaupungeissa, kuten Abilenessa Texasissa, Boisessa Idahossa ja Lexingtonissa Kentuckyssa – sekä tietenkin Bozemania, Montanaa ympäröivällä alueella, jonne sarja enimmäkseen sijoittuu.

Isojen kaupunkien asukkaat ovat tällä kertaa löytäneet sarjan vasta myöhemmin.

Bethany (Kelly Reilly) vannoo isälleen uskollisuutta Yellowstonen alussa.

Yellowstonen Duttonit omistavat sarjan kuvaamien Yhdysvaltojen suurimman maatilan, ja juonenkäänteet rakentuvat pitkälti sille, miten maa saadaan pidettyä perheen hallussa. Vaitonaiset hattupäiset miehet ratsastamassa pitkin laidunmaita ovat vallan merkki siinä missä limusiinilla lipuminen pitkin Manhattania.

Sekä Succession että Yellowstone hyödyntävät tehokkaasti visuaalisia elementtejä osoittaakseen rahan määrän, sen, minkä puolesta taistellaan: Successionissa kattohuoneistoja lasiseinineen ja yksityisiä lentokoneita, Yellowstonessa laajakuvaa uljaasta luonnosta vuorineen ja metsineen. Sekä Logan Roy että John Dutton saapuvat mielellään paikalle omalla helikopterillaan.

Duttonit ovat esimerkki siitä, mitä historioitsija Patrick Wyman kutsuu Yhdysvaltojen maalaisaateliksi: oman elinpiirinsä eliittiä siinä missä Successionin Royt omassaan. Kirosanoja ei käytetä yhtä paljon kuin isossa kaupungissa, mutta väkivaltaa Yellowstonessa on senkin edestä – suoranaisten murhien lisäksi kaikki Duttoneiden palveluksessa olevat polttomerkitään kuin karja, perheen lapset mukaan lukien.

Maalaisaatelin mahtipontisuus ei ehkä vetoa nuoriin, verkossa sarjoista keskusteleviin ja innostustaan jakaviin katsojiin, mutta on Yellowstonellakin asiaansa perehtynyt fanikunta. Myynnissä on sarjan innoittamia t-paitoja, mukeja ja sukkia. Fanifiktiota sarjan henkilöhahmojen välisistä rakkaussuhteista on kirjoitettu. Ja Youtubessa yli 366 000 ihmistä on katsonut videon, jolla spekuloidaan sarjan tulevia tapahtumia.

Yellowstonen vertaaminen Successionin kaltaisiin, kaupunkeihin keskittyviin sarjoihin näyttää kiinnostavalla tavalla Yhdysvaltojen kulttuurijakauman, sanoo The Guardian. Kaupunkien trenditietoiset asukkaat, joiden mieltymykset näkyvät mediassa ja sosiaalisessa mediassa; ja valtavan maaseudulla, pikkukaupungeissa ja haja-asutusalueilla asuvan ihmisjoukon, joka saattaa hyvinkin olla kiinnostunut jostain aivan muusta.

Tai jonka kodeissa kaapelitelevisio toimii suoratoistopalveluita paremmin.