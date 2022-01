Aivan kuin Taidehallissa olisi alkanut kevät etuajassa: Taitavan koloristin Tarja Pitkänen-Walterin näyttely on raikas ja keveä

Vaistomaisuuttaan korostavan taiteilijan teoksista löytyy muun muassa lapioita, kaalinpäitä, antiikkituoli ja täytetty koira.

Tarja Pitkänen-Walter: Maalauksellisia mietteitä 6.3. saakka Taidehallissa. Ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la–su 11–17.

Taidehallin portaikon yläpäässä museovieraan ottavat vastaan seinällä kävelevät kengät, jotka ovat jättäneet jälkeensä sateenkaaren väreissä hohtavat värivanat.

Päin seiniä (2003–) on kuvaava aloitus Tarja Pitkänen-Walterin (s. 1960) retrospektiiville. Taitavan koloristin tuotanto muodostaa liki 40 vuotta jatkuneen värivanan. Pitkänen-Walter on merkittävä hahmo suomalaisessa nykymaalauksessa ja Kuvataideakatemian pitkäaikainen maalaustaiteen professori.

Suomen Taideyhdistyksen tuottama näyttely on raikas ja keveä, aivan kuin Taidehallissa olisi alkanut kevät etuajassa. Kyseessä ei ole perinteinen kronologisesti etenevä retrospektiivi vaan paremminkin kokonaistaideteos, jossa uudet ja vanhat teokset sekoittuvat toisiinsa. Hienovarainen, liikkuvista valoista ja äänimaisemista koostuva näyttelyarkkitehtuuri tukee yhtenäistä vaikutelmaa.

Pitkänen-Walterin taiteessa on erotettavissa kaksi vastakohdilta vaikuttavaa puolta, jotka kuitenkin sulautuvat hänen teoksissaan saumattomasti yhteen. Toisaalta hänen teoksissaan on vahva käsitteellinen ulottuvuus, mutta toisaalta niissä on läsnä myös aistimellinen, kehossa värisevä mutta käsitteiden tavoittamattomissa oleva rekisteri.

Pitkänen-Walter alkoi jo opiskeluaikoinaan kapinoida Suomen Taideakatemian koulussa saamaansa modernistista koulutusta vastaan. Modernistinen maalaustaide oli 1980-luvulla alkanut tuntua aikansa eläneeltä, ja monet taiteilijat etsivät maalaukselle uutta relevanssia – Pitkänen-Walter heidän mukanaan. Hänen tuotantoaan voikin lähestyä vuosikymmeniä jatkuneena pohdintana siitä, mitä kaikkea maalaus voi olla.

Varhaisteoksissa on aineksia myyteistä ja unista. Kuvassa öljymaalaus State of Consciousness III (1987).

Näyttelyn varhaisimmissa teoksissa voi nähdä elementtejä teosofiasta, psykoanalyysistä ja mystiikasta. Maalauksessa State of Consciousness IV (1987) uinuvan joutsenen nokasta näyttää kasvavan vulvamainen kukka. Unenomaisissa visioissa voi nähdä sukulaisuuta Hilma af Klintin ja Georgia O’Keeffen maalauksille. Taustalla soiva Scorpionsin hittibiisi Wind of Change (1990) huokuu nostalgiaa ja tulevaisuudenuskoa.

1990-luvun teoksissaan Pitkänen-Walter käsittelee etenkin äitiyteen, kehoon ja ravintoon liittyviä teemoja. Maali pullistuu kankaan pinnasta kuin äidin rinnat ja muodostaa lihaisia onkaloita. Materiaalina käytetty mehiläisvaha kutittelee näköaistin kautta myös muita aisteja.

Pitkänen-Walter itse korostaa taiteensa vaistomaisuutta ja orgaanisuutta, eikä hän omien sanojensa mukaan yritä sanoa mitään. Hän kutsuu teoksiaan ”keräyspisteiksi”, joissa yhdistyy monenlaisia muistoja, tunteita ja ajattelun aihioita ilman tietoista harkintaa.

Vuosituhannen taitteessa Pitkänen-Walter alkaa yhä temaattisemmin etsiä maalaustaiteen rajoja. Maali kuoriutuu kankaan pinnasta, valuu pitkin lattioita ja uhmaa painovoimaa. Joskus se kokkaroituu niljakkaiksi klönteiksi, joskus se näyttää yhä nestemäiseltä. Taidehallin kuvanveistosalia hallitsevassa installaatiossa Photon (2020–) maali näyttää melkein aineettomalta, kuin puhtaalta valolta.

Maalin ohella teoksista voi löytää muun muassa lapioita, kaalinpäitä, antiikkituolin ja täytetyn koiran. Myös itse maalauskangas muuttuu veistokselliseksi elementiksi. Näyttelyn tuoreimpiin lukeutuvissa teoksissa, sympaattisen lapsenomaisissa Maalauksen muotokuvissa (2021) maalaustaide on purettu alkutekijöikseen: pellavakankaaksi ja pigmenttimineraaleiksi.

Jean-Honoré Fragonardin kuuluisa maalaus irtautuu kankaasta teoksessa Maal(l)isia mietelmiä Keinussa (2007).

Taidehistoriallisten viittausten avulla teokset alleviivaavat suhdettaan maalaustaiteen perinteeseen. Jean-Honoré Fragonardin kuuluisa Keinu (n. 1767) työntyy kankaan pinnasta näyttelysaliin, kun taas Vermeerin Maitotyttö (n. 1657–58) näyttää muurautuvan osaksi seinää. Realistimaalari Jean-François Millet’n Hartauden (1857–59) hiljainen hetki iltaruskoisella pellolla muuttuu lattialle valuvaksi kaatopaikaksi.

Pitkänen-Walter haastaa perinteisen maalauksen rajoja teoksessa Siivellä (2020).

Pitkänen-Walterin teokset ovat näyttelyn otsikon mukaisesti ”maalauksellisia mietteitä” – pohdintoja maalauksen olemuksesta maalauksen muodossa. Niiden mehevä aistimellisuus vetää puoleensa ja vangitsee katseen, kun taas käsitteellinen monitulkintaisuus saa katseen viipymään ensisilmäystä pidempään.

Tarja Pitkänen-Walter: Isähahmo (1986).

Tarja Pitkänen-Walter: Maalta, muistaa (1999).

