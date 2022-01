Jazzin valtavirta kuivui puroiksi, mutta omistautuneet tekijät kuulostavat yhä virvoittavilta.

Jazz / Albumi

Eero Koivistoinen: Altered Pictures – The Complete New York 1983 & 1991 Recordings. Svart. Kolme levyä.

★★★★

Manuel Dunkel: Northern Journey. Eclipse Music.

★★★★

Varre Vartiainen: Almost Standards. Eclipse Music.

★★★★

Vuoden 1983 marraskuussa saksofonisti ja säveltäjä Eero Koivistoisella oli käsissään ainekset pieneen suomalaiseen sensaatioon: omien sävellysten nauhoitus, joka oli taltioitu juuri New Yorkissa ja nimenomaan yhdysvaltalaisten ykkösmuusikkojen kanssa.

Neljäkymmentä vuotta sitten eurooppalainen jazzmuusikko ei voinut saavuttaa urallaan juuri enempää, jos vähän kärjistää.

New York oli vielä vuonna 1983 ehdoton maailmanpääkaupunki, jossa olivat ainakin mielikuvatasolla nykyjazzin merkittävimmät muusikot, tuottajat ja julkaisijat, klubit, managerit, promoottorit ja muut taustavaikuttajat – siis kaikki ne, jotka olivat pyörittävinään jazzia ”parhaimmalla” ja ”kansainvälisimmällä” tasolla.

New Yorkissa syntyivät tietysti myös tähdet, ja siellä tähtipölyä saattoi tarttua satunnaiseen eurooppalaiseen vierailijaan. ”Soittanut jazzia New Yorkissa” oli jo meriitti, jota saattoi käyttää markkinoinnissa.

Eero Koivistoinen vuonna 1983

Mutta Koivistoisen itsensä julkaisema Picture in Three Colours (1984) ei ollut alemmuudentunteesta tai turhamaisuudesta versonut yritys. Levy on hänen laajan ja tasalaatuisen tuotantonsa paremmasta päästä, kuten on sen seuraaja Altered Things (1992). Se on julkaistu vihdoin myös uudelleen samassa kolmen levyn paketissa.

Yhdysvalloissa opiskellut Koivistoinen tunsi ennestään osan levyjen muusikoista, mutta yhtyeet ovat silti yllättävän kovatasoisia ja nyt ehkä vielä enemmän, historian kerrostuttua. Molempien levyjen tunnetuimmat muusikot, yhä aktiivit kitaristi John Scofield ja rumpali Jack DeJohnette ovat nousseet näiden sessioiden jälkeen jo kansainväliseen legendasarjaan.

Koivistoisen oma musiikki on kestänyt aikaa hyvin, mutta samalla aika on ajanut tämän bop-pohjaisen, leimallisesti amerikkalaisen tyylin ohi ainakin Keski-Euroopassa ja Pohjois-Euroopassa. Jazzin vuolas valtavirta on kuivunut pikku hiljaa puroiksi, mikäli julkaisuista ja julkisuutta saavuttaneista levyistä voi mitään päätellä.

Syitä lienee monia: muun muassa globalisoituneen jazzin lokalisoituminen ja yhteisten standardien hiipuminen, ehkä myös yksilöllisyyden ja vaikeasti todennettavan emotionaalisuuden korostuminen.

Manuel Dunkel

Enää ei ole muotia eikä pakkoa soittaa ”oikein” ja ”taitavasti”, eikä taida olla mielekästä tulla vertailluksi amerikkalaisiin mestareihin – kuten Koivistoisen 1980-luvulla ja vielä jälkimmäisen New Yorkin levyn tienoilla

Viisikymppistä saksofonisti Manuel Dunkelia tämä vertailu innoittajiin – John Coltrane, Michael Brecker – ei haittaa. Hän onkin yksi Koivistoisen harvoista suomalaisista kollegoista, joka on pitänyt sinnikkäästi ja määrätietoisesti yllä amerikkalaisen akustisen jazzin perinteitä – tekemällä omissa nimissään mistä pitää ja miten haluaa.

Dunkelin seitsemäs oma albumi, omista koukuttavista sävellyksistä koottu Northern Journey saattaa olla tämän työn tähänastinen huippu – kokonaisuus, jonka summa on kirkkaasti osiaan suurempi. Näin käy, kun kvartetin kaikki palat loksahtavat paikoilleen.

Samoin käy kitaristi Varre Vartiaisen yhtyealbumilla Almost Standards, vaikka odottamatta. Vartiainen tunnetaan toki monipuolisena ja monitaitoisena kitaristina rockista iskelmään, televisiosta teatteriin, Leningrad Cowboysista Dallapé-orkesteriin. Mutta ei tämän traditionaalisemman amerikkalaisen jazztyylin osaajana, eikä varsinkaan omillaan. Soittajapolvelta toiselle siirtyvien – tai ainakin ennen siirtyneiden – jazzstandardien tutkiminen ja tulkitseminen on ollut silti hänen monivuotinen salainen haaveensa.

Mutta vihjailevasti ja vähän vitsikkäästikin nimetty Almost Standards ei ole niiden normatiivinen kokoelma. Vartiainen on säveltänyt kaikki levyn kappaleet itse, mutta nyt niin, että ne perustuvat standardien sointuihin , kuten muun muassa kappaleissa I Love You, Invitation, Nardis ja Oleo. Näin syntyy kiehtova kaksoisvalotuksellinen yhteisvaikutelma, tutun ja tunnistamattoman tuore ja orgaaninen musiikillinen leikki. Sellainen, joka lunastaa levyn nimen.

Ja hienoa sekin, että puhtaalla ja säröttömällä soundilla soittava Vartiainen ei omi solistin roolia itselleen. Almost Standards on ytimeltään yhtyelevy, jossa loistavat yhdessä ja yksin kaikki: Vartiainen, bassokitaristi Timo Hirvonen, rumpali Jussi Lehtonen, vibrafonisti Severi Pyysalo, tenorisaksofonisti Joonatan Rautio ja pianisti Jukkis Uotila.

Kannattaa olla kuulolla myös jatkon suhteen, sillä taiteellista tohtorintutkintoa Sibelius-Akatemiaan valmisteleva Vartiainen julkaisee levystä keväällä toisen version, jolle hän on soittanut kaikki soolonsa uudelleen, osan teemoistakin. Mutta ei tyytymättömyyttään, vaan tutkiessaan ja kehittäessään omaa soittotapaansa.

Kriitikon valinnat: Jukka Orma uudistaa kuluneita supisuomalaisia tangoja

Jazz / Albumi

Uxila Exile: Songs For Harry S. Truman. Eclipse Music.

★★★★

Mikä mahtaa olla, syy että vibrafonisti Ilkka Uksilan ensimmäisellä omalla levyllä soittavan yhtyeen nimi on juuri Uxila Exile? Sekö, että kolmekymppinen Uksila vaikutti vuosia ”maanpaossa” Berliinissä? Vai ajatteleeko hän olevansa jazzin soittajana ja säveltäjänä ulkopuolinen, tyylillinen pakolainen? Mutta yhtä ei tarvitse arvuutella: Songs For Harry S. Truman on soolouran avaukseksi poikkeuksellisen onnistunut. Uksilan modernissa jazzista on myös mukavasti melodista tarttumapintaa ja levyllä hänen lisäkseen toinenkin elähdyttävä solisti, oman ensilevyn viime syksynä julkaissut trumpetisti Tomi Nikku. Mutta miten Yhdysvaltain entinen presidentti liittyy levyyn? Se selviää kansion pienistä tarinallista korteista, jotka avaavat kappaleiden taustoja.

Tango / Albumi

Jukka Orma: Argentiinan Pusta. Emsalö Music.

★★★★

Perimätiedon mukaan kitaristi Jukka Orman piti uudistaa tangon käsite jo 1992, mutta hänen perustamastaan Voodoo Tangosta ei tainnut juuri jäädä dokumentteja jälkipolville. Nyt loitsuaminen jatkuu toisella yrityksellä ja yhtyeellä, ja todella hyvä niin. Argentiinan Pusta viettelee kuuntelemaan kuluneita supisuomalaisia tangoja jälleen toisin, vaikka Orman, kontrabasisti Eeva Koivusalon ja lyömäsoittaja Mamba Assefan tulkinnat eivät esitystapaa aivan täydellisesti uudistakaan. Tai voisiko pikemmin ajatella, että he ovat näillä maneerittomilla versioillaan nyt lähempänä tangon myyttistä ja mystistä ydintä, sitä aavan meren tuolla puolen kajastavaa arvoituksellista maata. Tähän tangon vapauttamiseen sopii myös Orman laiskanomainen laulutyyli, joka voi toki vaatia alkuun vähän totuttelua.

Jazz / Albumi

Ilmiliekki Quartet: Ilmiliekki Quartet. We Jazz.

★★★★

Pohjoismaista yhtyekilpailua varten perustettu Ilmiliekki Quartet on kehittänyt soundiaan jo 19 vuotta. Omia instrumentaalilevyjä kvartetti on tehnyt silti vain neljä, joista edellinen kolmas Land Of Real Men (2019) katkaisi kolmentoista vuoden odotuksen. Sekään ei ollut aivan uusi vaan perustui puolittain materiaaliin, jonka kvartetti oli levyttänyt jo vuosia aiemmin julkaisematta jääneelle levylleen. Neljäs Ilmiliekki Quartet päivittää Verneri Pohjolan, Tuomo Prättälän, Antti Lötjösen ja Olavi Louhivuoren kimppailmaisua vihdoin tähän päivään, vaikka ilman suurempia päivityksiä. Laulullinen soundi on yhä tunnistettava, kuten verkkaisesti vaikuttava tarinankerronnallinen tyyli, keskeisenä solistinaan Pohjola. Ehkä aavistuksen abstraktimmista musiikista huokuu silti syvemmän kokemisen taso. Ikä ei tule yksin.