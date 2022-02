Mustavalkoiset Suomi-filmit pyörivät edelleen iltapäivisin televisiossa, ne ovat käsite. Mutta ovatko ne niin harmittoman viattomia kuin ensisilmäyksellä vaikuttavat? Pinja Hahtolan ja Mari Lehtosen teatteriesitys nostaa kriittisesti esiin naisen roolin kotimaisessa elokuvassa kautta aikojen.

Alussa oli Suviranta ja Ansa Ikosen henki liikkui teoksen yllä.

Suviranta on näyttelijöiden kesäkoti Savonlinnan ja Punkaharjun puolivälissä: se perustettiin 1950-luvulla Ansa Ikosen ja hänen puolisonsa Jalmari Rinteen aloitteesta heidän Ikoinniemen kesähuvilansa naapuriin.

”Siellä ei tarvitse pyörittää arkea, ja tuli mieleen, että entä jos elämä olisi koko ajan tällaista. Niin kuin esimerkiksi viiskytluvun taiteilijamiehillä oli!” näyttelijä Mari Lehtonen kuvaa idean alkuhetkiä.

Taiteilijamiehistä ajatus siirtyi elokuviin: entä jos olisi olemassa Suomisen perhe -tyyppisiä elokuvia, joissa nainen tulisi kotiin, ja mies toisi nopeasti tohvelit ja sanomalehden, istuttaisi nojatuoliin. Kun olisi syöty, nainen lähtisi klubille.

Sellaisia elokuvia pitäisi olla, Lehtonen ja toinen käsikirjoittaja, näyttelijä Pinja Hahtola ajattelivat.

He alkoivat leikitellä sukupuolirooleilla ja palautella mieleen vanhoja suomalaisia elokuvia.

”Pehtoori Lehtonen- ja agronomi Hahtola -hahmoset pyöriskelivät siellä muiden ilona”, Hahtola muistelee.

Alkoi syntyä Suomi-filmin salaiset kansiot -esitys. Kun käsikirjoitus oli jo varsin pitkällä, pyydettiin ohjaajaksi Ria Katajaa – joka oli Suvirannasta tuttu.

Suomi-filmin salaiset kansiot suunniteltiin kiertue-esitykseksi, kantaesityksen piti olla Kansallisteatterin Omapohjassa tammikuussa. Pandemiarajoitukset tulivat tielle, mutta muutamia ennakkoja saatiin kuitenkin pidettyä.

Se oli tärkeää, koska jatkuvassa epävarmuudessa oli jo alkanut tuntua, että ehkä esitystä ei ole edes olemassa, Kataja sanoo.

”Sitten kun tultiin ennakkoon, tuli vahva tunne, että tämä on. Vaikka ei kukaan näkisi, niin aatelkaahan mitä on tehty!”

Kun on nähnyt teoksen ennakkonäytöksessä, vähän kuin salaa tiskin alta, voi vahvistaa: parituntinen esitys on todellakin riemastuttavan olemassa.

Lavalla ovat Hahtola ja Lehtonen – esitystä varten kuvatuissa elokuvapastisseissa näyttelee myös ohjaaja Kataja – ja omakohtaisen alun ja lopun kehyksen sisään he tekevät lyömättömän kimaran kohtauksia. Niissä esiintyvät muun muassa elokuvamoguli Toivo Särkkä, jo mainittu Ansa Ikonen, Assi Nortia, Tapio Rautavaara, Jörn Donner ja 1990-luvun olosuhteiden painossa jo varsin kyyniseksi käynyt yliopistoluennoitsija.

Miten käy suomalaisen elokuvan ensimmäisen kultakauden itsevaltiaan maisteri Särkän, kun nuori ja vihainen Jörn Donner ryhtyy ohjaamaan?

Yhdessä nuo kohtaukset piirtävät varsin vastaansanomatonta kuvaa siitä, mikä naisen paikka on ollut niin suomalaisen elokuvan ensimmäisellä kuin toisella kultakaudellakin – kolmatta kultakautta eli nykyisyyttä unohtamatta.

Nykyisyys tulee vahvasti mieleen esityksen siinä kohdassa, kun Lehtonen ja Hahtola istuvat lavalla muistelemaan keksityn Tuntematon synnyttäjä -elokuvan kuvauksia ja niissä vallinneita kovia olosuhteita.

Tuntemattomaan pääseminen on yks ihan mun koko uran jos ei koko elämän huippuhetkiä. Ja: Kyllä siinä joka muija tunsi, että tässä ollaan tekemässä jotain itseä suurempaa. Sekä: Ne veteraanisynnyttäjät, joita nyt enää on elossa, oli katsomassa kutsuvierasensi-iltaa ja olivat kovin vaikuttuneita.

Mari Lehtonen (vas.), Ria Kataja ja Pinja Hahtola kertovat, että työryhmän luottamuksellinen ilmapiiri on ollut tärkeää teoksen syntymiselle. Video- ja äänisuunnittelun tehnyt Esko Paavola on ollut tiivis osa työryhmää: hänen kädenjälkensä näkyy taustan Tuntematon synnyttäjä -videoklipissä.

Tuntematon synnyttäjä -materiaalia oli niin runsaasti, että esimerkiksi kohtaus elokuvan oheistuotteista (mikä hahmoista olet -visa, tiskiharja) ei mahtunut mukaan esitykseen.

Johtopäätös on ilmeinen: Olette tainneet katsoa vuoden 2017 Tuntemattoman sotilaan making of -materiaaleja?

Ria Kataja kieltää, mutta Pinja Hahtolaa ja Mari Lehtosta naurattaa. ”Muutamaa ollaan ehkä…”

Lehtonen vakavoituu.

”Meidän kollegathan siinä näyttelevät, mutta on me ehkä muutama keskustelu tästä kuultu ja mietitty, että mites tämä on näin glorifioitu tämä asia vuonna 2017. Että kaskuja vielä kerrotaan.”

Tuntematon synnyttäjä -pastissien lisäksi esityksessä nähdään otteita muun muassa Pirkko ja Pätkä ravintolassa -klassikkofilmistä. Naurattaahan se, kun Pätkän pitää pukeutua mieheksi, jotta kaverukset pääsisivät ovimiehen ohi sisään ravintolaan!

Yhdelle videoklipeistä on puolestaan taltioitu kulissien takaisia tunnelmia niinikään mustavalkoisen Hissu maitopoika -elokuvan kuvauksista. Hissun näyttelijän haastattelu tosin keskeytyy ikävästi, kun häntä tullaan hakemaan. Matami Särkkä haluaa ottaa alastonkohtauksen vielä uudestaan.

Ohjaaja Ria Kataja seuraa harjoituksissa kohtausta, jossa Paula-tyttö (Mari Lehtonen) ja Maisteri Särkkä (Pinja Hahtola) kohtaavat dramaattisissa merkeissä.

Tunnettua on, että oikeasti olemassa olevan elokuvan Hilja – maitotyttö (1953) tuotti ja ohjasi maisteri Särkäksi usein kutsuttu Toivo Särkkä (1890–1975).

Särkkä on Suomi-filmin salaisissa kansioissa keskushahmo, jota kierrätetään monessa kohtauksessa.

Mutta nimenomaan hahmo, tekijät korostavat.

”Vuodet tässä välissä antavat sen armon, että Särkkä muuntuu edustamaan jotakin aivan muuta kuin yhtä ihmistä”, Pinja Hahtola sanoo.

Syyllisiä ei Suomi-filmin salaisissa kansioissa etsitä muutenkaan.

Mari Lehtonen sanoo, että hänelle yksi isoimpia oivalluksia esitystä tehdessä oli jonkinlainen armo kaikkia kohtaan.

”Että kaikki sukupuolethan siellä ovat olleet saman patriarkaatin alla, eikä se 50-luvun taiteilijamieskään loppuun asti valinnut. Osaltaan kulttuuri valitsi kaikkien puolesta. Mikä ei tietenkään poista henkilökohtaista vastuuta siitä miten käyttäytyy.”

Pinja Hahtola on samaa mieltä. ”Se ei auta, että vaatii ketään tilille.”

Epäreilujen ja epätasa-arvoisten rakenteiden tuominen näkyviin on sen sijaan olennaisen tärkeää, Hahtola lisää.

”Että olisiko niitä mahdollista katsoa: ahaa, voisiko tätä miettiä uusiksi.”

Yksi esityksen kaikkein absurdeimmista sananvaihdoista käydään kohtauksessa, jossa Ansa Ikonen vaatii elokuvaroolistaan saman verran palkkaa kuin Tauno Palo. Särkkä on ihmeissään: Mistä rahat otettaisiin. Voisikohan puvustusta karsia?

Jostainhan rahat Taunonkin palkkaan on löydetty, Ikonen sanoo.

Särkkä vastaa: No voithan toki kysyä, josko Tauno tahtoisi omasta palkastaan sinulle antaa osan.

Apua. Tuollaisten sananvaihtojen täytyy olla jo pölyisen historian huminaa, eikö niin?

”Paljonkos kello on, onko meillä aikaa miten paljon”, Kataja vitsailee.

Hahtola aloittaa. ”Moni varmaan ajattelee esityksen monesta kohdasta, ettei tuollaista ainakaan kukaan enää kenellekään sano. En lähde erittelemään, mutta kyllä siellä on totuuspohjaa. Esimerkiksi juuri palkkaukseen liittyvät hulluimmat repliikit.”

”Ei se [esitys] ole välttämättä läpileikkaus meidän alasta, tai että jatkuvasti tapahtuisi tällaista”, Ria Kataja sanoo.

”Mutta mielettömän pöyristyttävää on, kun tupsahtaa naamalle se märkä rätti, että sinulle tarjotaan vähemmän rahaa kuin vastaavassa roolissa olevalle miehelle. Ihan vaan, koska… jotain. Ja sitten sitä perustetta ei koskaan tule.”

Kun #metoo alkoi vuonna 2017, liittyi sen räjähdysvoima tärkeällä tavalla edelliseen asiaan. Siis siihen, että järkevää perustetta erilaiselle kohtelulle ei ole, sanoo Mari Lehtonen.

”Mulle mullistavin hetki #metoossa oli, kun paljastui, että se minkä luulin olevan minun luonnetta tai ominaisuuksiani, onkin rakennetta.”

Lehtonen kertoo etenkin näyttelijäntyössä ajatelleensa, että kaikki, niin miehet kuin naiset, ovat samanlaisia ihmisiä. Kollegoja, joissa ei ole työn kannalta eroja.

Kun eroja kuitenkin erilaisen kohtelun perusteella näytti olevan, ei sille ennen #metoota löytynyt muuta selitystä kuin oma persoona – tai omat taidot.

”Uskoin vahvasti siihen, että kaikilla on samat mahdollisuudet. Eli jos mä pärjäsin huonommin, se oli jotenkin mun henkilökohtainen…”

Lause jää kesken.

Sitten Lehtonen jatkaa: ”Tuo on kipeä kohta. Sekä se, mitä on tehnyt itselleen, mutta myös yhteiskunnallisesti. Että mitä se tarkoittaa, jos hyvin useat luulevat olevansa huonoja tai epäkelpoja sen takia, että peili on vääristynyt. Mitä me menetetään.”

Maisteri Särkkä (Pinja Hahtola) ja komisario Palmu (Mari Lehtonen) tapaavat varjoisella kujalla.

Epätasa-arvoiset käytännöt ja rakenteet ovat kaikin tavoin isoja asioita, raskaita. Suomi-filmin salaiset kansiot on kuitenkin paitsi hervottoman hauska, myös tietyllä tapaa keveä esitys.

Keveys oli olemassa jo käsikirjoituksessa ja Ria Kataja vaali sitä myös ohjaajana.

”Tässä on ollut ihanaa tunnistella menemään tavallaan aika kepeästi.”

On myös niin, Kataja huomauttaa, että mitä kauempana jokin ajanjakso on, sitä helpompaa sitä on katsoa toteavasti, kevyemmin.

”Kun tultiin lähemmäs, esimerkiksi Uuno-kohtaukseen, niin siitä oli jo vaikeampaa vääntää huumoria. Se on liian lähellä, liian kamalaa.”

Huumori on kuitenkin ehdottoman tärkeää.

”Se auttaa ehkä ottamaan tätä materiaalia armollisemmin vastaan”, Pinja Hahtola sanoo.

”Se voi olla pistävääkin. Tai sitten lempeää hassuttelua, jossa huomaakin, että onko tämä edes hauskaa”, Mari Lehtonen lisää.

Hahtola komppaa: ”Että mille edes nauran. Kuitenkin on mahdollisuus, että nauru herättää ajatukset ja antaa alustan miettiä.”

Muutos on hidasta. Jopa silloin, kun itse on kiihkeästi sen kannalla.

Sen huomasivat Hahtola, Kataja ja Lehtonenkin esitystä tehdessään.

Ria Kataja kertoo, miten he yhdessä vaiheessa oikein havahtuivat siihen, että ohjaaja-tuottajamies Toivo Särkkä oli melkein joka kohtauksessa.

”Että Särkälläpä on aika paljon tilaa tässä esityksessä.”

Piti muistutella omiinkin mieliin, mistä oikein oltiin kertomassa. Maisteri Särkästä vai…

”… niistä naisista!”

Suomi-filmin salaiset kansiot, ensi-ilta Teatteri Vantaassa (Tikkurilantie 44 A) 23.2. klo 19. Kevään esityksiä 5.3. Krapin pajalla Tuusulassa ja 11.3. Hämeenlinnan teatterissa. Kansallisteatterin Omapohjassa esityksiä luvassa syksyllä.