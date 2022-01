Syksyllä Harlin kertoi, että uuden elokuvan budjetti on monta kymmentä miljoonaa euroa.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin aloittaa uuden elokuvansa kuvaukset tällä tietoa maaliskuussa. Kyseessä on toimintatrilleri nimeltään The Bricklayer, ja pääosaa näyttelee yhdysvaltalainen Aaron Eckhart.

Eckhart tunnetaan muun muassa rooleistaan Erin Brockovichissa (2000), Thank You for Smokingissa (2005) ja The Dark Knightissa (2008). 2010-luvulla Eckhart on näytellyt muun muassa Has Fallen -elokuvasarjassa, toimintatrillereitä nekin.

Deadline-sivuston mukaan elokuvaa on tarkoitus kuvata ainakin Kreikassa ja Bulgariassa sijaitsevissa studioissa.

Elokuvan tuottaa itsenäinen Hollywood-studio Millenium Media, joka on erikoistunut toimintaelokuviin. Studion tuotoksia ovat muun muassa The Expendables -elokuvasarja (2010–2022) ja Rambo: Last Blood (2019).

Deadlinen mukaan Harlinin uutuudessa joku kiristää CIA:ta murhaamalla journalisteja Yhdysvaltojen ulkopuolella ja lavastamalla murhat CIA:n tekosiksi. Kun maailma kääntyy Yhdysvaltoja vastaan, CIA:n täytyy houkutella sen paras ja kapinallisin agentti eläkkeeltä takaisin sorvin ääreen selvittämään kansainvälinen salaliitto.

Tai kuten Harlin kertoi MTV:lle: ”Se on vähän James Bond -tyyppinen toimintatrilleri. Elokuva kertoo vakoojista ja siinä on hyvin jännittävä juoni, jossa kaksi vakoojaa leikkii kissa ja hiiri -leikkiä. He ovat vanhoja parhaita ystäviä, jotka tässä tarinassa ovat joutuneet vastatusten ja yrittävät saada toisensa murhattua.”

Syksyllä Harlin kertoi hänestä julkaistun elämäkerran haastattelun yhteydessä STT:lle, että The Bricklayer on hänen suurin elokuvansa pitkään aikaan. Budjetti on Harlinin mukaan useita kymmeniä miljoonia euroja.