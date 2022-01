Ricky Gervaisin After Life on yhtä aikaa riipaiseva, hervottoman hauska ja terapeuttinen – Uunituore kolmoskausi jää sarjan viimeiseksi

Brittikoomikko Ricky Gervais on osunut monta kertaa napakymppiin. Hänen tunnetuin hittinsä on tietysti Stephen Merchantin kanssa tehty Konttori (2005–2007). Eikä pidä unohtaa yhteistyön toista helmeä, mainiota Extrasia (2005–2007).

Kun Gervaisin tuorein työ, komediasarja After Life (2019–2022), aloitti Netflilxillä pari vuotta sitten, oli selvää, että taas tuli osuma. Nyt sarjan uunituoreen kolmannen ja viimeisen kauden nähtyään on sanottava, että After Life on parasta Gervaisia vuosiin, kenties koskaan.

After Life on poikkeuksellinen. On vaikea keksiä toista sarjaa, joka olisi yhtä aikaa syvältä riipaiseva ja hervottoman hauska. Nauru ja epätoivo syventävät toisiaan tavalla, joka on parhaimmillaan jopa terapeuttista katsottavaa.

Gervaisin käsikirjoittama ja ohjaama sarja kertoo Tonysta (Gervais), paikallislehden toimittajasta, joka opettelee elämää vaimonsa kuoleman jälkeen. Hän on kehittänyt surutyönsä avuksi pari keskeistä rutiinia: vanhojen kotivideoklippien katselun läppäriltä ja maailmalle vittuilun.

Kakkoskaudella Tony kohtasi toisen menetyksen, kun hänen muistisairas isänsä kuoli. Kolmannella kaudella surutyö jatkuu. Myös suhde Tonyn isää hoitaneeseen Emmaan (Ashley Jensen) ottaa askelia, no, johonkin suuntaan.

Kaiken kyynisyyden ja passiivisagressiivisen käytöksen alla Gervais väläyttelee Tonysta puolia, jotka kertovat katsojalle, että toivoa on. Ehkä ihmiset Tonyn rinnalla näkevät saman.

Yksi erinomaisesti näytellyn sarjan iloista onkin sen hahmogalleria. Gervais on kirjoittanut äksyilevän miehen ympärille joukon mitä rakastettavampia tyyppejä, joilla kaikilla on omat oikkunsa.

Gervaisin juju on, että omituisimmatkin reppanat ja hiipparit kuvataan lämmöllä ja inhimillisinä.

After Life, Netflix.