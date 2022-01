Shakespearen Macbeth on Joel Coenin ensimmäinen oma ohjaustyö – Elokuvasta tuli vetovoimainen mutta epätasainen

Denzel Washingtonin ja Frances McDormandin kehuja kerännyt näyttelijäntyö osoittautuu pettymykseksi, mutta puutteineenkin Apple TV+:n ensi-ilta jatkaa katsomisen arvoisten suoratoistoensi-iltojen sarjaa.

Denzel Washington (s. 1954) valikoitui näyttelemään Macbethia, koska hän on osapuilleen Frances McDormandin (s. 1957) ikäinen ja ohjaaja Joel Coen arveli hänen pystyvän pitämään näyttelijänä puolensa McDormandia vastaan.

Draama

Macbeth ★★★

The Tragedy of Macbeth, USA 2021

Apple TV+

Tekikö alitajunta todellisen valintatyön, kun ensimmäinen elokuva, jonka Joel Coen poimi ohjattavakseen ilman veljeään Ethania, kertoo kuninkaaksi pyrkivästä miehestä?

Shakespearen Macbethiin tarttumista ehdotti Joelin näyttelijävaimo Frances McDormand – jonka esittämä Lady Macbeth tunnetaan miehelleen syöttämistä ajatuksista.

Tiivisrakenteisen mustavalkoelokuvan tuttu juoni vetää alusta pitäen.

Voitokas kenraali Macbeth (Denzel Washington) tapaa kolme noitaa, jotka ennustavat hänen nousevan Skotlannin kuninkaaksi. Macbeth innostuu mutta rauhoittelee itseään.

Kun hän kertoo ennustuksesta kirjeitse Lady Macbethille, tässä herää ajatus Duncan-kuninkaan murhasta ja epäilys miehensä kykenemisestä veritekoon: ”Himoa sulla on kunniaan, mutta pahuus, sen kätyri sinulta puuttuu.”

McDormand lausuu ääneen monologin sanat, joiden suomennos mukailee Paavo Cajanderin käännöstä vuodelta 1885.

Omissa Macbeth-filmatisoinneissaan Orson Welles ja Roman Polanski päätyivät, elokuvatyyliin, käyttämään yksinpuheluiden kohdalla ääniraidalta kuultavaa ajatusääntä. Coen on valinnut teatterimaisemmat lavasteet ja ilmaisutavat.

Hetkiä, jolloin näyttelijöiden suu ei käy, olisi kuitenkin tarvittu. Ensinnäkin vain parhaista parhaat (britti)näyttelijät lausuvat Shakespearea kuin se olisi tavallista puhetta ja kykenevät eläytymään samanaikaisesti. Oscar-voitoistaan huolimatta Washington ja McDormand eivät lukeudu näihin näyttelijöihin.

Toiseksi Macbeth kertoo syyllisyydentunnosta. Se kytee parhaiten hiljaisuudessa. Tätä osasivat hyödyntää Justin Curzel vuoden 2015 Macbethissaan ja Akira Kurosawa Seittien linnassa (1957), joka on filmatisoinneista paras.

Kun pikkuveli Ethan kertoi pitävänsä taukoa elokuvanteosta, Joel Coen (vas.) tarttui vaimonsa Frances McDormandin (oik.) ehdotuksesta Shakespearen Macbethiin.

Coenin näyttämöllepano toimii parhaiten silloin, kun hän tuo mukaan aitoa elokuvallisuutta. Esimerkiksi alussa liitelevät korpit sekoittavat katsojan aistit sen suhteen, mikä on ylhäällä ja mikä alhaalla, samalla kun noidat hämmentävät tunnelmaa sanoin ”häijy on kaunis ja kaunis on häijy”.

Myöhempi kohtaaminen noitien kanssa on sijoitettu metsän sijaan keskelle Macbethin kotilinnaa, erinomaisesti. Kauhujen keitinkattila avautuu jalkojen juureen, ja näin uudet ennustukset tulevat iholle. Kaikkia kolmea noitaa näyttelee eläimellisen korppimaisesti Kathryn Hunter.

Mutta niin vain käy, että coenilainen nyrjähtäneisyys – ja koko elokuva – heräävät kunnolla eloon vain noissa yliluonnollisissa hetkissä.

LA Timesin toissaviikkoisessa haastattelussa Joel Coen kertoi Macbethia tehdessään tajunneensa vielä perusteellisemmin yhteisohjaamisen edut, kuten mahdollisuuden käyttää kahden hengen joukkovoimaa toisia vastaan.

Macbethin pariskunnan tapaan.