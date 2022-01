Voiko pienen lapsen muistiin luottaa, kysyy kelpo ranskalainen rikossarja The Other Mother

Nelivuotias Malone väittää, ettei hänen äitinsä ole hänen äitinsä

Koulupsykologi Vasile Drogmanin (Samuel Theis) epäilykset heräävät heti sarjan The Other Mother (2018) ensimmäisellä minuutilla. Voisiko todella olla niin, että neljä vuotta täyttävän Malonen (Tom d’Ornano) äiti ei olekaan hänen oikea äitinsä?

Rikospoliisin on vähän vaikea ottaa yli-innokasta psykologia vakavasti. Tällä on erikoisen epäilyksen vakuudeksi vain esikoulua käyvän Malonen erikoinen kertomus sekä nippu piirustuksia kahdesta äidistä ja raketista. Kuvittelua vai todenperäinen sekaannus? Ja kuinka kauan näin nuori lapsi voi ylipäätään muistaa?

Menestyskirjailija Michel Bussin romaaniin perustuvassa ranskalaisessa rikosdraamassa Malone-pojan tarina on vain yksi juonista, tosin omaperäisin ja myös oiva sisäänheittäjä. Le Havren satamakaupunkia hienosti hyödyntävässä kuusiosaisessa sarjassa rikospoliisilla on muutakin tekemistä, sillä koruliikkeen suuri ryöstösaalis on yhä kateissa eikä ryhmän oletettua pahispomoa vastaan ole todisteita.

Poliisityön osalta sarja on tavanomaisempi, mutta poliisiasemalla on useita hahmoja, jotka eivät typisty pelkiksi tyypeiksi – ennen kaikkea tutkimuksia johtava rikosylikomisario Marianne Aubrais (Anne Charrier). Roolihahmoaan vain vuotta vanhemman Tom d’Ornanon suoritus on silti ilmiömäisin.

The Other Mother, C More.