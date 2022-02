Kirsi Máret Paltto on kirjoittanut esikoisteoksensa Missä olet, Elle? pohjoissaameksi.

Kirsi Máret Paltto on kotoisin Fierranjoelta Tenojokilaaksosta. Missä olet, Elle? on hänen esikoisteoksensa.

Nuortenromaani

Kirsi Máret Paltto, kuvittanut Liisa Tellervo Helander: Missä olet, Elle? (Gos don leat, Elle?). Suom. Kaija Anttonen. Kieletär Inari ja ABC-Company E-skuvla. 127 s.

Kääntämisen merkitys on valtava, sanoi kääntäjä Kristiina Drews tammikuussa. Ja niinhän se on: ilman käännöksiä tietomme ja ymmärryksemme maailmasta on säälittävän vajavainen.

Kuten nyt vaikkapa suomalaisen tietämys saamelaisten historiasta, kulttuurista ja nykypäivästä.

Omissa 1990-luvun eteläsuomalaisen kouluvuosissani saamelainen kulttuuri oli vähissä. Suomeksi kirjoitettua tai käännettyä, lapsille suunnattua saamelaiskirjallisuutta ei koulujen tai kirjastojen hyllyillä näkynyt.

Suurin osa saamelaisista asuu Norjassa, ja siellä valtaosa saameksi ilmestyvää saamelaiskirjallisuutta julkaistaan. Kynnys suomennoksille on pysynyt korkeana.

Helsinkiläissyntyinen, Vantaalla kasvanut, ei-saamelainen kääntäjä Kaija Anttonen muutti reilut 30 vuotta sitten Inariin, ja kuutisen vuotta sitten hän perusti kustantamon tuodakseen saamelaiskirjallisuutta suomalaisten ulottuville.

Pienkustantamon kulttuuriteko on ponnekas ja tärkeä. Ennen joulua Kaija Anttonen suomensi ja Kieletär Inari julkaisi kolme saamelaista lasten- ja nuortenkirjaa: Niillas A. Sombyn Nietos-ukko-kuvakirjan, Kirste Palton Takaisin taivaalle -lastenromaanin ja Kirsi Máret Palton nuortenromaanin Missä olet, Elle? Tämän vuoden puolella on tulossa vielä kaksi Mihkkal Marastatin nuortenromaania.

Kirsi Máret Paltto on aiemmin julkaissut muun muassa novelleja ja Nigá ja Nelle -tarinasovelluksen, sekä lastenlaulu-cd:n Hutkangiisá. Missä olet, Elle?-esikoisromaanissa nykypäivän arki ja saamelaisen kulttuurin perinteet ja mytologiat lomittuvat luontevasti, itsestään selvästi.

Jovnna ei pääse rumpukurssille ystäviensä kanssa, mutta äkkiä käsissä onkin toisenlainen rumpu, poronnahasta ja koivupahkasta tehty. Rummun mukana avautuu portti toiseen maailmaan, suvun ja kansan historiaan. Toisesta maailmasta esiin astuu Elle-tyttö, mutta missä Elle oikeastaan on ja mihin hän on menossa, sitä Jovnna ryhtyy selvittämään.

Edelleen Jovnna pelaa kavereiden kanssa videopelejä, mutta oppii myös, että joikaaminen ei ole noloa.

Jovnnan kodissa on useampi sukupolvi läsnä. Ylipäätään vanhempien ihmisten asema on Palton teoksessa vahvempi, selkeämmin osana nuorempien elämää kuin vaikkapa angloamerikkalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuuden perinteessä, jossa teini-ikäisten mielestä vanhemmat ihmiset ovat pikemminkin kaiken pahuuden syy.

Mummon ja vanhainkodissa majailevan isomummun mukana kirja käsittelee myös saamelaisten kohtaamaa sortoa: jatkuvaa pelkoa siitä, saako olla se joka on. 1940–70-luvuilla saamelaislapsia pakkosuomalaistettiin esimerkiksi rankaisemalla saamen puhumisesta koulussa.

”Ja niin vain mummo istahtaa keittiönpöydän ääreen ja alkaa kertoa, miten noidilla oli ennen tapana rummuttaa ja ennustaa mitä tapahtuisi, tai lähteä matkalle jonkin eläimen hahmossa. Ja miten lähetystyöntekijät lopulta polttivat kaikki rummut ja toisinaan noidankin.”

Tätä puolta saamelaisten historiasta suomalaiset ovat olleet haluttomia käsittelemään. Aihetta on halunnut tuoda esille muun muassa runoilija, muusikko ja kirjailija Niillas Holmberg, jonka aikuisille suunnattu romaani Halla Helle ilmestyi vuosi sitten. Myös Holmbergin romaanissa saamelaisuuteen tutustuttaa Elle-niminen hahmo.

Suomessa kirjoja julkaistaan inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi, ja Tenojokilaaksosta kotoisin oleva Kirsi Máret Paltto on kirjoittanut romaaninsa pohjoissaameksi. Kaija Anttosen suomennos kulkee kevyesti, vaikka kerronta paikoin hapuileekin.

Selkeästi ja vauhdikkaasti kulkevan tarinan painotettu fontti on suunniteltu auttamaan esimerkiksi dysleksian kanssa. Ylipäätään Kieletär Inarilla on ilahduttavan suora pedagoginen ote: kirjoja suomenkielisiin luokkahuoneisiin, opettajien ja oppilaiden käsiin.

Voi vain toivoa, että 2020-luvun koululaiset saavat vihdoinkin tutustua oman maansa alkuperäiskansaan, saamelaisten kieliin ja kulttuuriin.