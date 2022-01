Miksi tuo oli listalla, ja miksi on aina samat kappaleet, kysyvät nyt useat.

Viime lauantaina Helsingin Sanomissa julkaistu maailman parhaiden laulujen lista on herättänyt vilkasta keskustelua.

Se ei ole yllätys. Kaikki Suomessa ja maailmalla aiemmin julkaistut vastaavanlaiset äänestystulokset ovat herättäneet keskustelua. Joko listalla on liikaa samoja iänikuisia kappaleita kuin kaikissa aikaisemmissa äänestyksissä tai sitten listalle on päässyt kappaleita, jotka eivät missään nimessä kuulu tällaisella otsikolla varustetulle listalle.

Tai sitten listalta vain puuttuvat ne kappaleet, jotka ovat olleet keskustelijan omassa elämässä tärkeimpiä.

HS:n äänestyksessä haettiin lauluja, jotka ovat vastaajien mielestä parhaita juuri nyt. Vastaajina oli joukko kotimaisia musiikkitoimittajia, muusikoita ja muita musiikin ammattilaisia.

Tavallinen musiikin kuuntelija reagoi kysymykseen usein eri tavalla kuin musiikkia työkseen kuunteleva tai tekevä ihminen.

Tavallinen ihminen arvioi kappaleiden arvoa oman makunsa ja omien kokemustensa perusteella, ammattilainen pohtii myös kappaleen merkitystä popmusiikin historiassa, tai miten hyvin se on heijastanut omaa aikaansa ja jäänyt siksi elämään pidempään kuin jokin muu samana aikana tehty hieno laulu.

Siksi ammattilainen voi myös herkemmin nostaa listalle kappaleita, jotka kuuluvat popin ja rockin kaanoniin, eli ovat vuodesta toiseen merkkiteoksia, joihin myöhemmän ajan teoksia verrataan.

Yleisön ja musiikin ammattilaisten näkemykset eivät silti ole aina täysin vastakkaisia. Kun Ylen Radiomafia kysyi kuulijoiltaan kaikkien aikojen parasta biisiä vuonna 1995, kärkisijoilta löytyivät muun muassa Led Zeppelinin Stairway to Heaven, Nirvanan Smells Like Teen Spirit ja Queenin Bohemian Rhapsody, jotka olivat hyvin korkealla myös HS:n tuoreessa ammattilaisäänestyksessä nyt 27 vuotta myöhemmin.

Toki Radiomafian äänestyksessä menestyivät myös kappaleet, jotka eivät päätyneet minkäänlaiseen kaanoniin, kuten Rednexin Wish You Were Here tai Scatman Johnin Scatman (Ski-ba-bop-ba-dop-bop).

Jos parhaiden rock- ja popkappaleiden listoilla toistuvat samat vanhat merkkiteokset, niin vielä vahvemmin klassikoiden paaluttamia ovat kaikkien aikojen parhaiden elokuvien kriitikkoäänestykset.

Myöhemmin tänä vuonna julkistetaan mitkä elokuvat brittiläisen Sight & Soundin äänestyksessä on arvioitu kaikkien aikojen parhaiksi.

Edellisen kerran äänestys järjestettiin vuonna 2012 , jolloin 20 parhaan elokuvan joukossa uusimmat olivat 1970-luvulta. Niitä oli kaksi kappaletta.

Äänestystuloksista käydyssä keskustelussa tulee esiin usein kysymys siitä, miksi niitä tehdään ja julkaistaan. Taide – ei edes popmusiikki – ei ole urheilua, jossa parhaat voidaan oikeasti laittaa järjestykseen.

Listat voivat kuitenkin antaa vinkkejä niille, jotka eivät työkseen järjestele musiikkiesityksiä paremmuusjärjestykseen. Valinnoista syntyvässä keskustelussa ihmiset antavat myös toisilleen vinkkejä kappaleista, joiden olisi pitänyt olla listalla.

Parhaassa tapauksessa lista saa ihmiset kuuntelemaan lisää hyvää musiikkia. Tai ainakin vakuuttumaan siitä, miksi oma maku on ratkaiseva asia.

