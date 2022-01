Suoratoiston suosio kasvaa, kun uudet älytelevisiot ja nopeat verkkoyhteydet yleistyvät.

Television suoratoistopalvelut ovat ohittaneet perinteisten tv-lähetysten suosion alle 45-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa.

Traficomin selvityksen mukaan netti-tv:n käyttö kasvoi viime vuonna. Syynä ovat uudet ja entistä tehokkaammat älytelevisiot sekä nopeammat laajakaistaverkot.

Vielä keväällä 2021 alle 45-vuotiaat katsoivat yhtä paljon lineaarisia tv-lähetyksiä ja Yle Areenan ja Netflixin kaltaisia suoratoistopalveluja, mutta jo lokakuussa 2021 suoratoiston osuus oli kasvanut 54 prosenttiin ja lineaaristen lähetysten suosio laskenut 46 prosenttiin.

Vuonna 2014 netti-tv:n osuus oli 22 prosenttia koko tv-katseluajasta.

Traficomin mukaan koko väestön katselutottumuksissa muutos on pieni, sillä vaikka lineaari-tv:n suosio on laskenut hieman myös 45 vuotta täyttäneiden keskuudessa, niin sen osuus tässä ikäryhmässä on yhä 88 prosenttia.

Suoratoiston käyttöä lisäävät nopeammat verkkoyhteydet. Kiinteän laajakaistaverkon lisäksi yhä useammilla suomalaisilla on pääsy nopeaan 4G- ja 5G -mobiiliverkkoihin.