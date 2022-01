Dokumenttielokuvien festivaali järjestetään kokonaan verkossa – ohjelmistossa useita elokuvia, joilla on Oscar-nostetta

Korona ja rajoitukset pakottivat Docpointin kokonaan verkkotapahtumaksi, ja samalla osa ohjelmistoon kiinnitetyistä elokuvista peruttiin.

Dokumenttielokuvia esittelevä Docpoint-festivaali järjestetään tänä vuonna koronarajoitusten vuoksi kokonaisuudessaan verkkotapahtumana.

Kansainvälisistä tuotannoista nimekkäimpiä ovat ohjelmistoon kiinnitetyt neljä elokuvaa, jotka saapuvat festivaalille mukanaan Oscar-mainetta. Nelikko on mukana shortlistalla, josta ensi kuussa valitaan ehdokkaat Oscareihin. Nämä pitkän dokumenttielokuvan Oscar-ehdokkuutta kärkkyvät työt ovat nyky-Kiinaa kuvaava Ascension, khat-kasvista kertova Faya Dayi, Zimbabwen presidentinvaaleja analysoiva President sekä Intian kastijärjestelmästä kertova Writing With Fire.

Ohjelmistossa nähdään myös Elokapina-liikkeen synnystä kertova Rebellione, Isisin orjuuttamien jesidinaisten pelastusoperaatiosta kertova Sabaya sekä Ukrainassa juoksuhaudoissa elävien sotilaiden elämää kuvaava Trenches.

Lipunmyynti käynnistyy tänään torstaina klo 12 ja samalla festivaali julkaisee koko ohjelmistonsa.

Ohjelmistossa on kaikkiaan 63 elokuvaa, joista valtaosa on pitkiä dokumenttielokuvia ja puolet on kotimaista tuotantoa.

Tapahtuman suomalaiselokuviin kuuluvat muun muassa Kultainen maa, jossa Suomeen paennut Mustafe palaa Somaliaan käynnistämään kaivoshanketta sekä Etelä-Korean miesten jääkiekkomaajoukkueesta kertova Hockey Dreams.

Ohjelmistoon kuuluu myös Mari Soppelan tasa-arvoaiheinen dokumentti Lasikatto, joka esitetään festivaalin aikana myös Ylellä osana Docventures-ohjelmaa.

Tapahtuman siirtyminen kokonaan verkkoon tarkoittaa joidenkin näytösten peruuntumista, sillä osa elokuvayhtiöistä ei ole myöntänyt festivaalille verkkoesitysoikeuksia elokuvilleen.

Nimekkäin peruutus on elokuva nimeltä Cow, Andrea Arnoldin ohjaus, jota festivaalilla ei siis nähdä ennakkotiedoista poiketen.

Yksi live-yleisötapahtumakin on mukana: Susanna Helkeen Armotonta menoa – hoivatyön lauluja esitetään ulkoilmanäytöksenä Musiikkitalon isolta screeniltä ”varaslähtönä” kaksi päivää ennen festivaalin alkua lauantaina 29. tammikuuta klo 17 alkaen. Elokuvassa hoiva-alan naiset laulavat kokemuksistaan.

Docpoint 31.1.- 6.2. docpointfestival.fi