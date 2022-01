Nauru keventää velvollisuuksilla kuormatun päivän, kirjallisuustoimittaja Antti Majander suosittelee.

Nauru ehkä pidentää ikää. Ainakin se lyhentää velvollisuuksilla ladattua päivää keventämällä sitä huviksi. Ja mikäpä olisi mainiompaa kuin huomata, että itse pahuuden valtias Darth Vader on kotioloissa yhtä voimaton kuin kuka tahansa tallukkafaija: suloinen tenava toteuttaa omaa tahtoaan.

Vaderin perheessä hänen nimensä on Luke, eikä pikkupoju kiirehdi pukemista, vaikka kohta myöhästytään päiväkodista. Galaksissa eli työmaalla musta hirmu voi kerätä vaikka millaisia voittoja, mutta illalla hän ei saa kitisevää pentua millään sänkyyn nukkumaan.

Suosikkini amerikkalaisen Jeffrey Brownin piirrosten ja sanojen luomuksista on sivu, jossa koetteelle joutuvat isipapan kasvatusohjeet: Han Solon kanssa ei kuulemma saa leikkiä – koska se on hyvis! Perustelun sijaan kaikkien auktoriteettien perikuva tosin vain toteaa, että asiasta ei neuvotella.

Toisessa, sukupolvien elämänarvot törmäyttävässä ruudussa seniori haluaa hallita galaksia yhdessä kuin isä ja poika, kun taas juniori haaveilee tikkarista.

Varoituksen sana: tästä sukupolvien yhteisestä herkusta on painos loppu. Vaan hyvin varustetuista kirjastoista löytyy.

Jeffrey Brown: Darth Vader ja poika (Darth Vader And Son). Suom. Ville Lähteenmäki. Atena.

Uho on ohi, eikä musiikkiakaan tarvitse keksiä uudestaan

Lepo ja rauha Lez Zeppelinin klassikkojyystöille. Bändin laulaja Robert Plant tekee vanhoilla päivillään suurenmoisia löytöretkiä popin ja jopa kansanmusiikin menneisyyteen. Muutamia omiakin bluespohjaisia balladeja mahtuu vaarin ohjelmistoon.

Ensimmäinen onnistunut jäähyväinen rock’n’rollille oli Fate of Nations (1993). Uudella vuosituhannella on saatu seitsemän levyä lisää viihteen, taiteen ja surumielen suurenmoista liittoa. Viimeksi viime vuonna, ja jo toisen kerran yhdessä bluegrass-laulaja Alison Kraussin kanssa.

Edeltäjän Raising Sand (2007) tavoin T-Bone Burnettin tuottama Raise the Roof sisältää niin katkeransuloisia duettoja, hilpeyttä kuin molempien soolonumeroitakin. Mitään haikeampaa kuin Alisonin tulkinta Everly-veljesten kappaleesta The Price of Love saati kohtalokkaampaa kuin Roopen mourunta varhaisen folklaulajan Ola Belle Reedin suruvirrestä You Lead Me to The Wrong en muista toviin kuulleeni.

Se on aikuista nautintoa nyt.

Robert Plant & Alison Krauss: Raise the Roof. Warner.

Sara Soulié (vas.) ja Pirjo Lonka ovat televisiodraaman kaksi petettyä vaimoa.

Äkkiä kaikki menee uusiksi, minäkuvaa myöten

Paljon mykkää tuijottelua, kuten kotimaisessa draamassa usein. Jännite luisuu laahaavaksi, vaikka puhumattomuuteen olisi syynsä, kuten Mieheni vaimo -sarjassa: ei vissiin niin lennä omaisilla läppä, kun isän äkkikuoleman jälkeen käy ilmi, että hänellä on ollut toinenkin perhe Tallinassa. Ja tallinnalaisille, että myös Helsingissä.

Vaan kuitenkin Juuli Niemen käsikirjoitus ja Inari Niemen ohjaus tuottaa laatudraamaa, joka koukuttaa kyytiinsä. Keskus on vertailussa äkkiä vanhaksi valahtava vaimo, jota Pirjo Lonka hienosti esittää: jotakuinkin valmista piti jo olla hyvin pärjäävässä perheessä, vaan äkkiä uusiksi säröytyy ihan kaikki, minäkuvaa myöten.

Mieheni vaimo, TV1 ja Yle Areena. (K12)

