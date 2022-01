Muotijournalismin ikoni André Leon Talley on kuollut – Vogue-lehden päätoimittaja stailasi Obaman perhettä

”Luovaksi neroksi” kutsuttu muotijournalismin vaikuttaja oli yksi harvoista afroamerikkalaisista muotitoimittajista hyvin valkoisella muotialalla.

Muotijournalismin ikoninen nimi André Leon Talley on kuollut 73-vuotiaana. Hän kuoli tiistaina sairaalassa White Plainsin kaupungissa New Yorkin osavaltiossa.

Talleyn kuolemasta kertovat muun muassa Variety ja The New York Times.

Talley oli kärsinyt pahoista terveysongelmista. Hänen kuolemansa vahvisti ystävä, Fordin säätiön johtaja Darren Walker.

”André Leon Talley oli ainutlaatuinen voima alalla, jolla hänen oli pakko taistella tullakseen tunnustetuksi”, Walker sanoi The New York Timesin mukaan.

”Luovaksi neroksi” kutsuttu muotijournalismin vaikuttaja oli yksi harvoista afroamerikkalaisista muotitoimittajista hyvin valkoisella ja varsin elitistisellä muotialalla.

Talley oli syntynyt vuonna 1948 Washingtonissa. Pääosin isoäitinsä kasvattama nuorukainen opiskeli alun perin ranskalaista kirjallisuutta, mutta tuli temmatuksi muotijournalismin maailmaan.

Hän toimi pitkään yhdysvaltalaisen muotijulkaisu Voguen uutispäällikkönä, luovana johtajana ja päätoimittajana. Talleyn kauden aikana 1980- ja 90-luvuilla Vogue nousi siihen ”muotiraamatun” asemaan, jossa se nykyään on.

Talleyn ura Voguessa alkoi jo vuonna 1983 ja jatkui lyhyttä taukoa lukuun ottamatta aina vuoteen 2013 asti. Hän työskenteli koko ajan läheisesti vastaavan päätoimittajan Anna Wintourin kanssa.

Ennen Vogue-uraansa hän toimi muun muassa Women’s Wear Daily -lehden Pariisin-toimiston päällikkönä.

Talley oli hyvin näkyvä hahmo Yhdysvaltain julkisuudessa. Hän muun muassa toimi Huippumalli haussa -ohjelman tuomarina neljän kauden ajan. Lisäksi hän oli neuvomassa presidentti Obaman perhettä muotiasioissa, hetkeä ennen kuin Barack Obamasta tuli presidentti. Myöhemmin Talley oli auttamassa Michelle Obamaa pukeutumisasioissa tämän ollessa maan ”ensimmäinen nainen”.

Talley nautti siitä, että sai etsiä ja nostaa yleisön tietoisuuteen uusia nuoria suunnittelijanimiä. Hän oli esimerkiksi Yves Saint Laurentin, Karl Lagerfeldin, Paloma Picasson, Manolo Blahnikin ja Diane von Furstenbergin luottohenkilö.

André Leon Talley edesauttoi työssään sitä, että suunnittelijat ja mallimaailma ottaisivat paremmin huomioon afroamerikkalaiset ja että muotimaailmaankin saataisiin monimuotoisuutta.

Valuviin kaapuihin ja kaftaaneihin, viittoihin, hansikkaisiin ja kuninkaallisiin päähineisiin pukeutunut muotivaikuttaja oli tuttu näky erilaisissa muotitapahtumissa ja näytösten eturiveissä. Hän oli myös merkittävä hahmo lgbtq-yhteisössä.

Talley on kirjoittanut kolme kirjaa, joista viimeisin kertoo hänen erimielisyyksistään Anna Wintourin kanssa sekä muotimaailmassa kohtaamastaan rasismista.

Talleysta tehtiin vuonna 2017 dokumentti The Gospel According to André, joka keskittyi muotigurun elämään Vogue-uran jälkeen.