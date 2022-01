Sam Huberilla on sekä musiikintekijänä että rahoittajana poikkeuksellinen näköala suomalaisten freelancerien elämään. Se näyttää nyt hirveältä.

Pandemia on jatkunut kaksi vuotta ja yksi asia on tullut selväksi: ”Suomessa kulttuuria ei yksinkertaisesti arvosteta”, sanoo muusikko ja esittävän taiteen monitoimija, myös rahoittaja Sam Huber, 56.

”Se on ylimääräinen luksus, josta voi ensimmäisenä luopua.”

Näin on, vaikka kulttuuri on myös bisnestä. Niin sanotun kulttuurin satelliittitilinpidon mukaan kulttuurin osuus bruttokansantuotteesta vuonna 2019 oli 3,1 prosenttia.

”Nyt sitä ei nähdä, eikä sitä henkistä rikkautta, mitä se antaa ihmisille.”

Mistä surkeus johtuu?

Huberilla on teoria: Meillä on nuori kulttuuri verrattuna vaikka Ranskaan. Siellä ymmärretään, että kulttuuri on todella tärkeä osa elämää ja yhteiskuntaa, ilman sitä ei tule innovaatioita. Suomi on nuorempana käytännönläheisempi, kulttuuri ei ole tarpeeksi konkreettista.

”Voi olla, että olen väärässä.”

Väärässä tai ei, Huberilla on sekä tekijänä että mesenaattina poikkeuksellinen näköala suomalaiseen esittävän taiteen kenttään, erityisesti freelancereiden elämään.

Parhaiten Huber tunnetaan funkbändi Eternal Erectionin keulahahmona, mutta hän on tehnyt vuosikymmeniä töitä myös muiden bändien ja pienten vapaiden teatteriryhmien kanssa ja näytellyt silloin tällöin myös elokuvissa ja televisiossa.

Lisäksi Samuel Huberin taidesäätiö on jakanut apurahoja esittävien taiteiden valtavirran ulkopuolisille tekijöille vuodesta 2005. Huberilla on suvun kautta mittava omaisuus.

Huberin säätiö keskittyy freelancereiden ja pienten projektin tukemiseen teatterin, musiikin, tanssin ja sirkuksen ja esitystaiteen parissa.

”Surullista ja yllättävää tässä parin vuoden aikana on ollut, että viime vuonna tuli normaali määrä hakemuksia, mutta tänä vuonna vähemmän. Olisin odottanut, että molempina vuonna olisi tullut enemmän hakemuksia, että ihmiset tarvitsevat tukea.”

Huber tulkitsee asian niin, että joko ihmisiä on siirtynyt muihin hommiin tai hakemuksia ei vain jakseta tehdä, että kentällä ei ole enää samanlaista aktiviteettia kuin ennen pandemiaa.

”Sehän on tosi karmaisevaa!”

Sam Huberin uudella soololevyllä on mukana myös synkkiä teemoja, kuten juuri pandemia ja sen sivuvaikutukset, masennus ja ilmastonmuutos.

Pandemian vaikutukset yksittäisten ihmisten elämään ovat olleet hurjia.

Huber kertoo, että pari hänen tuttavan tuttavaansa on jopa tehnyt itsemurhan pandemian ja sen takia asetettujen rajoitusten ja ammatinharjoittamisen estämisen takia.

”Ihmiset masentuvat. Jos koko elämä on ollut taiteen tekemistä, niin ei sitä nyt noin vain vaihdeta alaa yks kaks. On ollut järkyttävää kuulla tällaisia tarinoita.”

Jotkut Huberin ystävät ovat myös vaihtaneet alaa pakosta, vaikka se ei helppoa ole. Sama näkyy ravintola-alalla, jolla oli henkilöstöpulaa jo ennen taas iskeneitä rajoituksia: kas, muualta saa parempaa palkkaa ja työ ei ole yhtä raskasta, miksi menisi enää takaisin?

Ja kun isot instituutiot, kuten Svenska Teatern, joutuvat yt-neuvotteluihin, se on Huberin mukaan kuvaavaa koko alasta: miten huonosti pienillä menee, kun isot ja vahvatkin ovat helisemässä? Huberin rakastamassa New Yorkissa esimerkiksi Metropolitan-oopperalla on ollut vaikeuksia saada tanssijoita näytöksiinsä pandemian jäljiltä.

Esittävät taiteet köyhtyvät, monessa mielessä. Koko ala on kyykyssä, ja toipuminen kestää kauan.

Huber pyrkii kantamaan avun osalta oman pienen kortensa kekoon. Hän tietää, miten tärkeää esimerkiksi vapaissa teatteriryhmissä on saada tukea monesta eri paikasta. ”Amerikkalaiseen malliin” Huber ei kuitenkaan usko, eli että lähes kaikki esittävä taide pyörisi yksityisten säätiöiden varassa. Valtion täytyy olla isoin yksittäinen tukija, sillä silloin ei ole paineita liikaa mielistellä rahoittajaa.

Oma lukunsa ovat esittävien taiteiden ja tapahtuma-alan ekosysteemin muut osat, mistä teknikot, roudarit ja kaikki muut kuin esiintyjät hakevat tukea?

”He ovat vielä pahemmin väliinputoajia kuin esittävien taiteiden freelancerit”, Huber sanoo.

Viime viikolla seitsemän suomalaista taidejärjestöä vaati lisää tukea esittäville aloille. Järjestöt laskivat, että jos sulkutila jatkuu helmikuun loppuun, ovat esittävän taiteen organisaatioiden taloudelliset menetykset jopa 22 miljoonaa euroa.

Vaatimus tuli samaan aikaan, kun hallituksen koronaministerityöryhmä linjasi uusista rahallisista tukimuodoista yrityksille ja yrittäjille. Ministerit kertoivat, että hallitus valmistelee kuudetta kustannustukipakettia ja tapahtumatakuuta ensi kesälle. Joulun alla alkaneen viidennen kustannustukipaketin tukien hakuaika jatkuu vielä helmikuulle. Kierros on aiempaa rajatumpi, ja se on suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Myös kuudes kierros on tarkoitettu vain aloille, joihin kohdistuu rajoituksia.

HS kysyi kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) kommenttia taiteilijajärjestöjen kannanottoon. Vastauksen kanssa kesti päiviä ja se oli seuraava:

”Koronapandemia on koetellut kulttuuri- ja tapahtuma-alaa ennennäkemättömällä tavalla. Tällä hetkellä tilanne on Suomessa tartuntojen osalta vakavampi kuin milloinkaan, eikä kukaan pysty ennustamaan tulevaa.”

”Yhteisen tavoitteen tulee olla, että tapahtumia saadaan käyntiin niin pian kuin suinkin. Yksi keino tähän on koronapassi, jonka käyttöönotosta hallitus juuri linjasi. Vaikuttavuus ja oikeasuhtaisuus ovat rajoitustoimien arvioinnissa avainasemassa.”

”Toimijoiden akuuttiin hätään on tietenkin vastattava. Kulttuurikentälle on tulossa lisää tukea. Tuen pyrimme saamaan perille mahdollisimman pian. Valmistelutyössä olemme pyrkineet oppimaan menneestä ja kiinnittämään vielä enemmän huomiota taiteen vapaan kentän toimijoiden vaikeaan tilanteeseen. Yhteistyö alan sidosryhmien kanssa on koettu tärkeäksi.”

Koronapassia tuskin saadaan enää käyttöön, Sam Huber arvelee. Siitä ei ole enää hyötyä.

Kauniita sanoja, vastaa Huber ja vähän naurahtaa.

”Viimeinen kohta kuulostaa hyvältä, jos virheistä todella opitaan ja tuki suunnataan paremmin. Jos rajoitetaan, pitää olla valmis tukemaan eikä vain näennäisesti, että heitetään vähän rahaa, olkaa tyytyväisiä.”

Suomen koronapolitiikan jäykkyys alun jälkeen yllätti Huberin.

”Kaikki on niin reaktiivista, ajoitus vähän pielessä koko ajan. Ei pystytä reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen, mennään vaan samalla tutulla ja turvallisella ruuvimeisselillä: kiristetään vähän tapahtumia, sitten löysätään, kiristetään ja löysätään.”

Tilanne ei ole enää pitkään aikaan ollut sama kuin vuonna 2020 tai alkuvuodesta 2021: rokotukset ovat estämässä vakavia sairastumisia, tapahtumien riskipistemalli on tehty (vaikka se on Huberin mielestä kyseenalainen), maskeja vaaditaan näytöksissä ja niin edelleen.

”Tässä on ollut koko ajan sama perusongelma eli vedotaan siihen, että meillä on pieni sairaanhoitokapasiteetti, ja sehän on totta. Mutta se ratkaistaan rajoittamalla eikä lisäämällä sairaanhoitokapasiteettia.”

Sitä ei tehdä hetkessä, sen Huber tietää, mutta viimeistään pandemian alkaessa olisi pitänyt aloittaa kapasiteetin kasvattaminen, ja jälkiviisaana jo sitä ennen. Halvemmaksi se olisi tullut kuin toistuvat sulut.

”Jos meillä on varaa ostaa hävittäjiä tavallaan ’ennaltaehkäisevästi’, niin miksei terveydenhuoltoa resursoida myös niin?” Huber kysyy ja kehuu THL:n Mika Salmisen aiemmin tammikuussa esiin nostamaa kulmaa, että eurooppalaisittain suomalaisen terveysjärjestelmän pandemiakestävyys on huono.

”Pandemioiden ei pitäisi tulla yllätyksenä, tutkijat varoittivat asiasta vuosikausia.”

Mitä kulttuurialan kunnolliseen tukemiseen kriisin ja kyykytyksen jäljiltä tulee, Huber uskoo sitten kun näkee. Hänestä on tullut aiempaa kyynisempi.

”Apu ei tule kaikille. Se tulee näkymään vuosien ajan.”

Omaa tilannettaan Huber ei voi pahemmin valitella. Hän on ”tosi kiitollinen ja iloinen” siitä, että on voinut tehdä levyjä. Hän on tehnyt pandemia-aikana jo kolme sooloalbumia, joista kaksi viimeistä viime vuoden lopulla tupla-albumina Up & Down. Up on enemmän soulia, Down taas ”funkin tulevaisuutta”. Down-levyllä on mukana myös synkkiä teemoja, kuten juuri pandemia ja sen sivuvaikutukset.

Lisäksi Eternal Erectionin perustajanelikko pani pystyyn uuden yhtyeen nimeltä Elliot’s Crazy Compass, jolta ilmestyi myös levy syksyllä.

”Se [levyjen tekeminen] on ollut minun pelastukseni. Olen suunnannut kaiken energiani siihen. Ilman sitä olisin tullut hulluksi, tai masentunut syvästi.”

Huber sanoo olevansa kuitenkin ennen kaikkea ”keikkaeläin”, ja kun pandemia-aikana on ollut kaikkiaan viisi yleisökeikkaa, ”seiniä pitkin on välillä menty”. Suoratoistokeikkoja on kokeiltu, mutta eivät ne ole sama asia.

Huberin sooloprojekti ponnistaa New Yorkista käsin: tuottaja on newyorkilainen Tomás Doncker, ja taustayhtye on Donckerin levy-yhtiön ”talon bändi” eli The True Groove All-Stars.

New Yorkissa ei ole kuitenkaan voinut kahteen vuoteen helposti piipahtaa. Tämä asiaintila on tuonut studiotekemiseen uutta: Huber laulaa studiossa Helsingissä New Yorkissa tehtyjen pohjien päälle, ja Doncker kuuntelee videolähetyksen kautta New Yorkissa. Pientä viivettä lukuun ottamatta malli ei Huberin mielestä lopulta eroa kovin paljon normaalista studiotyöskentelystä, jossa kukin on omassa kopissaan luurien ja mikrofonien kanssa.

Jos tuottaja ja tekijä tai tekijät tuntevat toisensa hyvin entuudestaan, menetelmä voi toimia, Huber sanoo.

”En olisi voinut uskoa, miten hyvin se meni, vaikka eihän sekään ole sama asia.”

Sen sijaan keikkoja ei voi korvata. Siksi New Yorkiin on mentävä heti kun se on mahdollista.