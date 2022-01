Svenska Teaternin johtajan mukaan Svenska Teatern käy parhaillaan läpi nykyajan pahinta kriisiään.

Svenska Teatern peruu monen muun taideinstituution tavoin kaikki helmikuun näytöksensä.

Teatteri kertoo tiedotteessa myös käynnistävänsä yhteistoimintaneuvottelut siltä varalta, että teatteri jouduttaisiin pitämään suljettuna myös maaliskuussa.

Lisäksi ohjelmistoon tehdään muutoksia. Esimerkiksi näytelmän 100 sånger ensi-ilta siirtyy maaliskuusta seuraavalle näytäntövuodelle.

Ensisijaisesti teatteri siirtää etukäteen varatut tai ostetut liput myöhempään ajankohtaan.

”Näissä olosuhteissa teatteri ei voi harjoittaa tappiollista toimintaa”, sanoo Svenska Teaternin johtaja Joachim Thibblin tiedotteessa.

Thibblinin mukaan Svenska Teatern käy parhaillaan läpi nykyajan pahinta kriisiään. Kiinnostus teatterissa käyntiä kohtaan on heikentynyt korona-aikana, ja samaan aikaan yhteiskunta asettaa sulkutoimia, jotka tulevat aina hyvin lyhyellä varoitusajalla. Tulevaisuuden suunnittelu on hyvin hankalaa, Thibblin sanoo.

”On teatterin talouden kannalta kestämätöntä vain istua ja odottaa viranomaisten päätöksiä. Olemme nyt tehneet oman riskiarviomme, jotta voimme ennakoida tilannetta edes jossain määrin. Näytöksiä ei voi järjestää rajoitetulla katsojamäärällä. Esitykset ovat myyneet hyvin, mutta aina kun olemme joutuneet pitämään teatterin suljettuna, olemme menettäneet lipputuloja 100 000 euron edestä viikossa. Vuoden 2022 kahden ensimmäisen kuukauden aikana menetämme yhteensä miljoona euroa.”

Teatterinjohtaja korostaa, että olisi ehdottoman tärkeää saada nopealla aikataululla taloudellista tukea. Ongelma juuri nyt on se, ettei teatterilla ole mitään tietoa siitä, minkälaista lisärahoitusta se saa tulevaisuudessa.

”Oma riskiarviomme sai meidät ottamaan tämän tasapainottavan askeleen. Uskon yleisön ymmärtävän, että tilanne on vakava.”

Samaan ratkaisuun on päätynyt aiemmin muun muassa Helsingin kaupunginteatteri, joka aloitti koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut 3. tammikuuta.

Teatterinjohtaja Kari Arffman kertoi tuolloin, että kyseessä on varotoimi.

”Tällä hetkellä tämä on vain varautumistoimenpide, koska tällä hetkellä kukaan ei osaa arvioida, kauanko nämä sulut kestävät ja mitkä niiden seuraukset teatterin taloudelle ovat", hän sanoi.

Seitsemän suomalaista taidejärjestöä vaati viime viikolla lisää tukea esittäville aloille. Järjestöt laskivat, että jos sulkutila jatkuu helmikuun loppuun, ovat esittävän taiteen organisaatioiden taloudelliset menetykset jopa 22 miljoonaa euroa.

Tilanne on erityisen hankala freelancereille, joiden ansiosidonnaisen päivät ovat kuluneet eikä uutta työssäoloehtoa pysty keräämään. Näyttelijäliitto toivoikin tällä viikolla työttömyysturvan poikkeussääntöjä takaisin vuodeksi 2022.

Liitto toivoo, että ansiopäivärahan enimmäisaika ei saisi kulua, koska työnteko on edelleen estynyt. Lisäksi työssäoloehdon kerryttäminen olisi lyhennettävä 13 viikkoon.

”Taikesta saadut apurahat ovat paikanneet ansionmenetyksiä vain pieneltä osin, ja niitä on saanut vain osa. Moni on pudonnut peruspäivärahalle, käyttänyt säästönsä ja myynyt omaisuuttaan. Lyhyistä työsuhteista on vaikeaa ja hidasta kerryttää ansiosidonnaista”, Näyttelijäliitto kirjoitti vaatimuksessaan.

Koko taidealan freelancerit menettävät taidealan järjestöjen mukaan yhteensä 17 miljoonaa euroa.