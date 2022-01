Rachel Cuskin uutuus osoittaa, kuinka vaarallista on idolisoida taiteilijoita – se estää usein meitä kokemasta taidetta kunnolla

Rachel Cuskin uusi romaani on samalla kertaa villi ja pohdiskeleva tarina taiteilijaresidenssin mutkikkaista ihmissuhteista.

Romaani

Rachel Cusk: Toinen paikka (Second Place). Suom. Kaisa Kattelus. 223 s. S&S.

Kiitetyssä romaanitrilogiassaan – Ääriviivat, Siirtymä ja Kunnia – kanadalais-englantilainen Rachel Cusk (s. 1967) tutustutti minä-kertojaan, naiskirjailijaan, joka tuntuu olevan koko ajan etäällä ympäristöstä.

On kuin häntä eristäisi vääristävä lasi tai pleksi, ja siksi äänet ja teot sen toisella puolella jäävät oudoiksi, jopa käsittämättömiksi.

Tähän vaikuttaa välillä se, että ollaan ulkomailla, toisessa kulttuurissa. Toisinaan tuntuu siltä, että kertoja suljetaan tylysti ympäröivän maailman ulkopuolelle tai että hän ei itsekään halua osallistua sen elämään.

Uudessa romaanissakin minä-kertoja vaikuttaa tutulta. Nyt hän kirjoittaa pitkää kirjettä ystävälleen ja kertoo erikoisesta ajanjaksosta rantatalossa, jossa asuu miehensä, tyttärensä ja tämän puolison kanssa.

Ollaan ilmeisesti Britanniassa, hetteikköisellä marskimaalla, samoin ilmeisesti ajassa pandemiankaltaisen globaalin, kaikkien elämään vaikuttavan tapahtuman jälkeen.

Mutta vaikka Toisen paikan kertojalla on samantapaisia kokemuksiakin kuin trilogian päähenkilöllä, kertomus on myös erilainen.

Merkittävin ero tulee kirjemuodosta, joka saa usein pohtimaan koko tarinan luonnetta, tarkoitusta ja luotettavuutta.

Mitä pidemmällä romaanissa ollaan, sitä enemmän kirje alkaa vaikuttaa päiväkirjatekstiltä, jolle kertoja vain on valinnut fiktiivisen Jeffers-nimisen vastaanottajan.

Cuskilainen etäännytyskeino tämäkin: kirjeitä ja päiväkirjoja pidetään usein aitoina kerronnan muotoina, vaikka ne ovat aina fiktiota, jota kertoja luo omaksumansa roolin suojista.

Se, että, tällaista tekstiä lukee nyt romaanissa, saa tietysti ajattelemaan fiktiota myös yleisemmin ja etenkin kirjoittajan ja lukijan välistä sopimusta luottamuksesta. Toisessa paikassa Cusk näyttää, miten varuillaan lukijan kannattaa aina olla.

Tätä voi pitää vielä yleisempänäkin muistutuksena nykylukijoille, oli edessä sitten romaani tai media, josta tulvivan tiedon lähteitä ei aina tule tarkistaneeksi.

Kirjailija Rachel Cusk kuvattuna Ranskassa, Lyonissa, vuonna 2014.

Jälkisanoissa Cusk kertoo avoimesti myös sen, että on rakentanut romaanin itse asiassa toisen teoksen perustuksille.

Kyseessä on yhdysvaltalaisen taidemesenaatin Mabel Lodge Luhanin muistelmateos Lorenzo in Taos (1932), jossa hän kertoo brittikirjailija D. H. Lawrencen oleskelusta Lodge Luhanin taiteilijaresidenssiksi muokkaamalla maatilalla New Mexicossa.

Lodge Luhan eli siellä paikallisen, alkuperäisväestöön kuuluvan miehensä kanssa, ja Lawrencella oli mukanaan vaimo Frieda.

Suhteet isäntäväkeen olivat jännitteiset niin kuin Toisessa paikassakin. Sen monilla henkilöillä on lisäksi samoja nimiä kuin Lodge Luhanin lähipiirin taiteilijoilla.

On kuin Cusk olisi poiminut kulttuurihistoriasta herkullisen tilanteen ja henkilöasetelman ja muokannut ne omaan käyttöönsä.

Ja millaiseen? Ensiksikin siihen, että voi kertoa keskenään kiistelevästä henkilörykelmästä ja erilaisista pariskunnista hersyvän vanhahtavasti.

Se tuntuu olleen hänestä hauskaa: pittoreskeja maiseman ja sään muutoksia, interiöörejä, puvustusta ja dramaattisia kohtauksia riittää. Ääriviivat-trilogian ja Coventry-esseekokoelman (2019) jälkeen se lie ollut vaihteluakin.

Kerronnan liki 1800-lukulaiselta vaikuttavan kielen Kaisa Kattelus on tavoittanut hyvin.

Vielä tärkeämpää on kuitenkin ollut se, että henkilöasetelma ja kirjemuoto mahdollistavat pohdinnat laajemmista asioista, kuten parisuhteesta, äitiydestä, miehen katseesta ja taiteen tekijän ja kokijan suhteesta.

Tarina keskittyy siis siihen, miten kertoja kutsuu ihailemansa taiteilijan maatilalleen työskentelemään. Erillisen residenssin nimi on Toinen paikka niin kuin romaaninkin.

Syynä kutsuun on se, miten vahvasti pelkällä L-nimellä kutsutun taiteilijan työt ovat aikanaan vaikuttaneet kertojaan. Liki niiden voimin tämä on jopa irtautunut tuhoisasta parisuhteesta.

Siitä hän yhä toipuu, uuden puolisonsa kanssa.

Vierailu ei kuitenkaan mene niin kuin kertoja on suunnitellut. Syynä tuntuu ensin olevan L:n mukanaan tuoma naisystävä Brett, samoin se miten itsekeskeinen L ja impulsiivinen Brett horjuttavat rantatalon pientä yhteisöä.

Vähitellen käy ilmi, ettei kyse ole Brettistä.

Pikemminkin vierailun aikana eteen tulevat kohtaukset, keskustelut ja yhteenotot vievät kertojaa syvemmälle itseensä. Ja koska innoittajana on L, on todettava, että kertoja tulee jälleen tehneeksi taiteen avulla matkan itseensä.

On siis luontevaa, että hän usein harhautuu tapahtumien raportoinnista muistoihinsa ja ajatuksiin, joita L ja taide hänessä herättävät.

Siksi Toisesta paikasta voi välillä lukea myös mietelmiä ja jopa tiiviitä esseitä. Kiinnostavasti Cusk pohtii esimerkiksi äitiyttä: siinä kietoutuvat yhteen syyllisyys ja luja päätös pitää omasta tilasta kiinni.

Toinenkin määritelmä vanhemmuudesta on hieno: ”Minusta minun velvollisuuteni on laskea sinut menemään, sanoin harkittuani asiaa, ”mutta jos se ei onnistu, minulla on varmaan velvollisuus kantaa sinusta vastuuta ikuisesti.”

Vielä isompi teema on taide, jota käsitellään niin tekijän että kokijan kautta.

Siinä vallitsevat edelleen selvät sukupuolierot: L on sankari, kertoja kirjoittaa hänen mielestään ”pieniä kirjoja”.

Miestaiteilijan naiseen osoittama katsekin on ylimaallisen vahva, riisuva ja tukahduttava. Sen alta on työlästä ryömiä raittiiseen ilmaan, vapauteen.

Tätäkin selkeämmin kertojan sisäinen matka osoittaa kuitenkin sen, miten vaarallista on ylipäätään idolisoida taiteilijoita, pitää ihmisiä taiteensa ruumiillistumina.

Se on koko kulttuurissamme yleinen harha, joka usein estää kokemasta taidetta kunnolla. Sitä paitsi tähteyden harha voi koitua myös taiteilijan omaksi tuhoksi.