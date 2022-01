HS:n kulttuuritoimituksen asiantuntijat listasivat 25 varmaa vinkkiä pimeän vuodenajan ja koronakausien voittamiseen.

Vinkki nro 1: Tv-sarja Station Eleven eli mitä maailmanlopun jälkeen?

Station Eleven kuuluu HBO:n ohjelmistoon.

Haukkukaa vain dystopia-faniksi, mutta HBO-sarja Station Eleven on tunnelmallinen ja rauhoittava. Se kertoo maailmasta, josta pandemia on vuosia sitten pyyhkäissyt 99 prosenttia ihmisistä mennessään. Loput elävät luonnon ja muistojensa varassa, myös uutta henkistä maailmanjärjestystä rakentaen. Kovin kiista on siitä, otetaanko mallia vanhasta vai ei.

Kanadalaisen Emily St. John Mandelin romaani, johon sarja perustuu, ilmestyi jo 2014, mutta kuvaukset on tehty korona-aikana, ja se näkyy ja tuntuu.

Vaikka loppua kohti toiminta korostuu, sarjassa on hienoja, hiljaisia kohtauksia, joissa henkilöt käsittelevät menetyksiä ja yksinäisyyttä. Apua haetaan luonnollisesti kulttuurista, oli käsillä sitten Shakespearea tai sarjakuvaa.

Suvi Ahola

Station Eleven, HBO Max.

Vinkki 2: Dekkari, jossa globaali rikollisuus yltää vanhainkotiin

Richard Osmanin toisessa dekkari­suomennoksessa seniori­kylän asukkaat sotkeutuvat taas rikoksiin. Pää­osan ottaa nyt Elizabeth, entinen Britannian salaisen palvelun agentti.

Tämän myötä tunnelma muuttuu raaemmaksi ja huumori tummemmaksi – on kuin yhteen olisi lyöty John le Carrén vakoiluromaani ja Pokka pitää -tv-sarja. Jo Torstain murhakerho näytti, että Osman on paljon velkaa myös Kate Atkinsonin Jackson Brodie -romaaneille.

Jotakuta sydämellisyyden väheneminen voi riipiä, minulle se oli ilo. Rikosten näyttämönä on nyt oikea maailma, jossa vanhat ihmiset ovat täydesti mukana. Älykkäässä kerronnassa he näyttävät kykenevänsä tunnistamaan luutuneita asenteitaan ja jopa muuttumaan.

Suvi Ahola

Richard Osman: Mies joka kuoli kahdesti (The Man Who Died Twice). Suom. Antti Saarilahti. Otava. 413 s.

Vinkki 3: Täydellistä televisiota aina vain

Jennifer Ehle ja Colin Firth Ylpeys ja ennakkoluulossa.

Uudenvuodenpäivä meni vähän pilalle, koska elin jostain syystä siinä luulossa, että Yle lähettää Ylpeyden ja ennakko­luulon silloin. No, ei lähettänyt, lähetys­päivä oli vasta loppiainen. Loppiainen olikin sitten kaikin puolin huomattava menestys uudenvuodenpäivään verrattuna.

Ai mikä Ylpeyden ja ennakkoluulon versioista? Tiedoksi: jos audiovisuaalisten tuotteiden ollessa kyseessä ei muuta mainita, on aina puhe BBC:n vuonna 1995 tekemästä kuusiosaisesta sarjasta. Aina.

Yle ei ollut lähettänyt Colin Firthin ja Jennifer Ehlen tähdittämää sarjaa muutamaan vuoteen, joten nyt olikin jo korkea aika. Tämä oli muistaakseni myös vasta toinen kerta, kun sarjasta nähtiin uusi digitaalisesti remasteroitu versio. Herra Darcyn intensiiviset katseet ovat vielä intensiivisempiä kuin kukaan olisi voinut ysärillä kuvitella!

Vedin sarjasta loppiaisena puolet ja lopun seuraavina päivinä. Sarja on katsottavissa vielä yli kaksi kuukautta, joten taidan katsoa sen vielä toistamiseen. Ai miksi?

Koska se on täydellinen, ja tekee minut kovin onnelliseksi.

Sanna Kangasniemi

Ylpeys ja ennakkoluulo, Yle Areena

Vinkki 4: Tv-sarja tyyliin ”pidän heistä, en voi sille mitään”

Sex and the City -sarjan väki palasi ruutuun.

Luin ensin kritiikkejä, jotka olivat aika nuivia. Siksi, ja koska en enää vuosiin ollut käyttänyt Sex and the City - eli Sinkkuelämää-sarjaa edes turvallisena hyvän mielen ja todellisuuspaon talismaanina, en ajatellut katsoa sarjaa lainkaan.

Katson yhden niin pysyn maailmassa kärryillä, ajattelin. Katsoin mahdollisimman pian kaikki ilmestyneet jaksot. Selvitin milloin uusi jakso ilmestyy. Odotin uutta jaksoa.

Carrien ja jäljelle jääneiden ystävien Charlotten ja Mirandan elämään vuosikymmenien tauon jälkeen palaava sarja ei ole millään muotoa täydellinen. Siinä on paljon kömpelöä yliyrittämistä ja jonkinlainen jatkuva irtonaisuus: henkilöhahmot ja kohtaukset eivät muodosta uskottavaa universumia.

Mutta sittenkin, sarjan katsominen on paluu tuttujen rakkaiden hahmojen pariin. Sex and the City on niitä sarjoja, joiden hahmoista tuli kuin oikeita ihmisiä. Tietenkin haluan tuijottaa mitä heille nyt kuuluu. Toivon heille hyvää. Katson huonoilla hetkillä vähän ohi. Välillä heidän juttunsa saavat minut nauramaan.

Sanna Kangasniemi

And Just Like That…, HBO Max

Vinkki 5: Isoja hiuksia, suurempia kysymyksiä

Dragsarjan väkeä Pride-viikkoa juhlimassa New Yorkissa 2021.

Maailman todennäköisesti kuuluisimman drag-taiteilijan RuPaulin kehittämä ja juontama realitykilpailu on pyörinyt yli kymmenen vuoden ajan, ja ilahduttaa sitä enemmän mitä syvemmälle sen maailmaan pääsee.

Tähtiloistossa kruunusta saapuvat kilpailemaan jo aiemmilla kausilla nähdyt drag queenit, jotka ovat saaneet vuosien varrella lisää itseluottamusta ja osaamista. Peruukit ovat isompia, liikkeet rehvakkaampia ja puheet tasa-arvon puolesta suorempia: kuudennella kaudella otetaan vahvasti kantaa muun muassa rasismiin ja transvihamielisyyteen.

Arla Kanerva

Huippu-drag queen haussa: Tähtiloistoa, Netflix

Vinkki 6: Jethro poistaa vuosikymmenet, talven ja paidan

Hei sinä vanha hämy, haluatko elää tovin nuoruutta? Siirry sunnuntaihin 30. elokuuta 1970 Isle of Wightin saarelle. Otan oikeudekseni tietää, että ilma oli aurinkoinen ja kaikilla noin sadallatuhannella ihmisellä täydellisen auvoista rockfestivaalin päätöspäivänä.

Tasan siltä kuulostaa Jethro Tullin konserttitallenteella Nothing Is Easy, jolla erinomaisessa vedossa oleva bändi rokkailee läpi kolmen ensimmäisen levynsä kappaleita. Nimenomaan rokkaa, yhtyeen progeklassikot syntyivät vasta myöhemmin.

Suorastaan suloista on, kun Ian Anderson avausspiikissään ilmoittaa setin käynnistyvän ”jollakin todella vanhalla, jonka olemme oikeastaan jo unohtaneet” – ja käyntiin pääsee vain kaksi vuotta aiemmin levytetty My Sunday Feeling. Heitän vuosikymmenet, talven ja paidan pois: pakko joraa!

Antti Majander

Jethro Tull: Nothing Is Easy. Ear Music.

Vinkki 7: Paljon puhetta – ja naurua – kirjoista

Jatkuva nauraminen saattaa ärsyttää, mutta nauru myös tarttuu ja lämmittää. Vuosien kuuntelun jälkeen Sivumennen-podcastia vetävät Johanna Laitinen ja Jonna Tapanainen tuntuvat henkilökohtaisilta ystäviltä, jotka kaiken lisäksi osaavat puhua fiksuja ja kiinnostavia ”siitä mistä ei ole puutetta – eli hyvistä kirjoista”, kuten tunnuslause kuuluu.

Ystäviltä saa vinkkejä, ystävien kanssa ollaan samaa mieltä – ja aina toisinaan ystävien mielipiteet ovat täydellisen vääriä. Niitä vastaan voi sitten taistella päänsä sisällä, laukoa purevia vasta-argumentteja ja ilahtua, kun saa omat (ne oikeat) mielipiteensä järjestykseen.

Tuoreimmassa jaksossa haikaillaan kännykätöntä elämää 1990-luvulla ja puretaan nostalgian syitä Sally Rooneyn Kaunis maailma, missä olet -romaanin kautta.

Arla Kanerva

Sivumennen-podcast,radioplay.fi

Vinkki 8: Kansankodin tragikomedia

Ruotsalaisen Lena Anderssonin Svean poika oli nerokas kuvaus kansankodista, sen ihanteista ja niiden noudattajasta. Yhtä veitsenterävää, lakonisella otteella tarjoiltua tragediaa ja komediaa tarjoaa Tytär, Svean pojan Ragnarin tyttären Elsa Johanssonin kasvukertomus, jonka sivuilla ihannoitu kansankoti murenee.

70- ja 80-luvun Tukholmassa yksilöl­lisyys nostaa päätään, eikä Elsa tiedä enää mihin uskoa: isänsä maail­maan vai siihen, jonka hän näkee ympärillään. Lisää hämmennystä tuo vuosi au pairina Yhdysvalloissa, jossa vastassa on uusia isoja kysymyksiä. Elsan kommunikaatiovaikeudet saavat paikoin karrikoidun liioitellut mittakaavat, ravistellen ja piristäen.

Arla Kanerva

Lena Andersson: Tytär – kertomus kansankodin hajoamisesta (suom. Sanna Manninen). Siltala.

Vinkki 9: Ristikot uhmaavat printin kuolemaa

Huono sana­ristikko on huti­loiden kirjoitettu, vihjeiltään alkeel­linen ja täynnä lyhyitä sanoja. Kökkö piirros etanasta ja ratkaisussa viisi kirjainta. Hyvä ristikko, varsinkin keskinkertaiselle sanaratkojalle, antaa muutaman helpon vihjeen, että pääsee nauttimaan pitkistä sanapähkinöistä.

Sanaristikkolehdet näyttävät uhmaavan printin kuolemaa. Vaikka väki pelaa Sanulia ja Wordlea kännykällään, eivät sähköpelit korvaa kynällä suhertamista. Ristikon voi jakaa toisen ratkojan kanssa, jättää aivojen sammuttua lojumaan ja korjata myöhemmin pelikaverin heikot arvaukset.

Esimerkiksi Suuri Ristikko on kelpo valinta, mutta kärsii sekin ristikkolehtien halpahalliestetiikasta ja vinkkien toisteisuudesta. Suomeksi tarvittaisiin graafisesti kunnianhimoinen julkaisu, sanaristikoiden Esquire, jossa kielen ja kuvan liitoksia olisi ilahduttava täydentää.

Tero Kartastenpää

Suuri Ristikko 1/2022 lehtipisteissä

Vinkissä nro 10 kuullaan vitsejä tulevaisuudesta

Talk show -isäntä Jimmy kertoo vitsin 2060-luvulla.

”Tiedättekö, mitä aasialaisista lentoyhtiöstä sanotaan? Ne ovat yhtä luotettavia ja tehokkaita kuin muut hyvät lentoyhtiöt.”

Kaikkia tulevaisuuden ihmisiä naurattaa.

South Parkin erikoisjakso Post Covid fantisoi, millainen on aika koronapandemian jälkeen. Lapset ovat kasvaneet sisätiloissa vaikeiksi aikuisiksi. Cartman on ryhtynyt hyväntahtoiseksi rabbiksi mutta ehkä vain ärsyttääkseen kavereitaan.

Animaatiosarja on viime kausillaan vinoillut jatkuvasti huumorin kuolemalla ja poliittisesti korrekteina syntyneille vauvoille.

Pikkukaupunki ei ole juuri muuttunut 25 vuoden aikana, mutta sen edustamaan pilkkaan on alettu suhtautua vanhanaikaisena, mikä on tyypillinen syytös, kun omia pyhiä lehmiä tönitään. Sarja toimii edelleen, koska se on reaktioissaan nopea ja kohteissaan karsimaton.

Tero Kartastenpää

South Park: Post Covid, Ruutu ja Paramount+

Vinkki 11: Ohjelma, joka sekoittaa pään

Yksi viime vuosien riemastuttavimmista podcast-löydöistä on ollut Eva Tigerstedtin Ylelle toimittama ja käsikirjoittama sarja 8 klasaria. Sarja esittelee klassisen musiikin suurimpia ja tunnetuimpia hittejä, ja voi miten hurmaavalla tavalla sen tekeekään! Se on täynnä kiinnostavia tarinoita ja anekdootteja niin säveltäjistä, heidän elämästään kuin teoksista.

Jaksot ovat sopivan lyhyitä, ja jokainen niistä imaisee mukaansa ja vie kuulijan aivan toiseen maailmaan. Ne ovat oivaa kuunneltavaa pandemian aikana jo perin tylsiksi muuttuneille samoille kävelyreiteille, koska Tigerstedtin taikomaan tunnelmaan unohtuu niin, että ei meinaa muistaa kävellä takaisin kotiin.

Riitta Koivuranta

8 klasaria, Yle Areena

Vinkissä 12 ihastutaan Ranskaan ja ranskalaisiin

Emily in Paris -sarjassa ihastellaan Pariisia ja otetaan valokuvia.

Miespuolinen läheiseni hihkui Emily in Paris -sarjan ”hauskuutta” ja ”pirteyttä” jo ensimmäisellä kaudella. Itse pidin häntä hieman tärähtäneenä. Sarjaahan on yksinomaan haukuttu mediassa Ranska-kliseistään. Kun sama hihkunta jatkoi kakkoskaudelle, päätin tutustua aiheeseen itsekin.

Jäin heti koukkuun. Kliseisyyden yli pääsi nopeasti, ja esiin astuivat monet hyvät puolet. Hyväntuulinen, hauska, romanttinen ja sopivasti outo ja rosoinenkin sarja on visuaalisesti yksi värikäs macaron-leivos. Päähahmo Emilyn vaatteet ovat kohtauksesta toiseen hengästyttävän upeita muotiluomuksia. Samaa sarjaa on Pariisikin, jota näytetään ilahduttavan paljon. Kaikkein parasta ovat kuitenkin sen ranskalaiset näyttelijät, erityisesti Emilyn pomoa, itsetietoista ja tyylikästä ranskatarta näyttelevä Philippine Leroy Beaulieu.

Porttiteoria toimii: nyt olen nyt alkanut seurata erittäin kiinnostaviksi osoittautuneita ranskalaisia näyttelijäpersoonia Instagramissa, löytänyt tukun oikeita ranskalaisia sarjoja (esimerkiksi Agentit ja Sydämen suunnitelma) ja mikä ennenkuulumattominta, alkanut kiinnittää huomiota omaan ulkonäkööni ja pukeutumiseeni. Oui!

Mari Koppinen

Emily in Paris, Netflix

Vinkki 13 vie iloluontoiseen taiteilijaelämään

En oikeastaan tiedä, kumpi minua kiinnostaa enemmän: Greta Hällfors-Sipilän ja Sulho Sipilän taide vai sittenkin heidän elämänsä. Helsingin kaupunginmuseo Hamin näyttely vie niihin molempiin, ja olen aivan myyty. Pariskunta tuntuu olleen aikaansa edellä 1900-luvun alun suomalaisissa taiteilijapiireissä. Molempien modernit Helsinki-näkymät ovat jo klassikoita, oman kodin nurkkiakin kuvataan mahtavasti.

Kiinnostavissa perheissä ja paikoissa kasvaneet ihmiset vaikuttavat jännittävän ristiriitaisilta ja ennen kaikkea hauskoilta, elämänjanoisilta. Kaksikon elämä näyttää olleen tavattoman hauskaa autoajeluineen, juhlineen ja musisointihetkineen (harppu! viulu! haitari! piano!), mutta rivien välistä pystyy lukemaan muutakin. Mielikuvitus käy kierroksilla: Kuinka Sulho onnistui yhdistämään sotilasuran ja taiteilijuuden? Kuinka hän koki sodan uhkan ja sitten itse sodan? Pariskunnalla ei ollut lapsia, oliko se heille kipeä paikka? Mikä rikkoi Gretan mielen, miksi hän asui elämänsä viimeiset vuodet Kellokosken sairaalassa? Näyttely on auki onneksi vielä elokuuhun asti. Aion käydä vielä monta kertaa ja kuvitella.

Mari Koppinen

Greta Hällfors-Sipilä & Sulho Sipilä Helsingin taidemuseo Hamissa 14.8. saakka

Vinkki 14: Radio Helsingissä soi nyt polkka

Luin pari viikkoa sitten somesta, kuinka joku meikäläinen kuvaili suomalaista kansanmusiikkia ”highbrow-osaston” hommiksi. Hän koki kansanmusiikin hienosteluna ja vaikeana. Olen törmännyt arvioon tuhat kertaa aiemminkin, mutta uskon, että väite perustuu pikemminkin yleiseen mielikuvaan kuin siihen, että kuulija olisi oikeasti suonut hetken aikaansa kansanmusiikille.

Tuo väite menee aina vähän tunteisiini, koska itse koen kansanmusiikin täysin päinvastoin. Minulle kansanmusiikki on erittäin suoraan tunteisiin ja jalkoihin menevää, ei-hienostelavaa, maailman ymmärrettävintä ja vetoavinta musiikkia, onhan se lähtöisin meistä itsestämme. Se saa minut liki aina hyvälle tuulelle. Lapikasta lattiaan ja halitulijallaa!

Ilahduin kun huomasin, että nyt lempimusiikkiani kuulee myös lempiradiokanavaltani. Radio Helsingissä alkoi juuri uusi sarja Musiikin juurilla, jossa Amanda Kauranne ja Julia Palmu opastavat genren saloihin. Asiapitoinen sarja ruotii useita kiinnostavia teemoja, nyt aluksi esimerkiksi kansanmusiikin ja nationalismin suhdetta. Ohjelma kannattaa kuunnella suorana, sillä ”on demandista” ja Spotifysta jää puuttumaan se olennainen: musiikki. Onneksi tekijät ovat luoneet Spotifyhyn erilliset jaksokohtaiset soittolistat – siitä musiikista, joka Spotifysta löytyy.

Mari Koppinen

Musiikin juurilla, Radio Helsinki tiistaisin kello 16. Myös osoitteessa radiohelsinki.fi sekä Spotifyssa.

Vinkki 15: Tiktok-suosikki voi yllättää

Musiikilla ei ole ikärajaa. Onkin mitä piristävintä löytää ihokarvat nostattavaa kuunneltavaa artistilta, jota on kuvailtu ”Tiktok-sensaatioksi”. Kyse on norjalaisesta Aurorasta, jonka kolmas studioalbumi The Gods We Can Touch on paras hetkeen aikaan kuulemani albumi. Aurora (s. 1996) ujuttaa sävellyksiinsä viitteitä moneen suuntaan, esimerkiksi Artemis-kappaleella yllättää instrumentti, jota ei uskoisi löytävänsä, niin, Tiktok-sensaation levyltä. Mainittakoon, että Aurora esiintyi myös taannoin Glasgow’n ilmastokokouksessa.

Elektron ja kauniisti taipuvien melodioiden liitto toimii ja vaivuttaa unenomaiseen tilaan.

Pirkko Kotirinta

Aurora: The Gods We Can Touch. Universal.

Vinkki 16: Jörgen, Édith ja Carola, nuo etätyön tunnelmankohottajat

Radio-ohjelma Muistojen bulevardia ei voi kyllin kehua etätyön aamupäivän taustavaikuttajana ja tunnelman kohottajana. On Jörgen Petersen, on Édith Piaf, on Carola ja vaikka ketä. Ohjelmasta voi lukea lisää tästä linkistä.

Odotan nyt päivää, jolloin Yle Radio 1:stä kajahtaa Veikko Lavin reipas ralli Ota löysin rantein, jossa lauletaan että ”eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa”.

Veli-Pekka Lehtonen

Muistojen bulevardi Yle Radio 1, Yle Areena

Vinkki 17: Valtiojohtajien jämäkät puheet

Ruhtinas Albert II lapsineen tervehtii kansaa.

Valtiojohtajien uudenvuodenpuheet ovat ylevä perinne, ja itse seuraan joka vuosi Monacon ruhtinas Albert II:n jämäköitä ulostuloja. Albertia voi seurata muun muassa Instagramissa. Henkilökohtaisten murheidenkin keskellä ruhtinas korosti tämänvuotisessa uudenvuodentervehdyksessään muista huolehtimista, muistutti rokotteiden ottamisen tärkeydestä sekä kiitti terveydenhuoltoa ja muita yhteiskunnallisia auttajia. Albert mainitsi puheessaan myös Monacon kaupunkivaltion rauhallisuuden ja vaurauden. Lisäksi hän ehti pariinkin otteeseen korostamaan solidaarisuutta ihmisten välillä. Tästä on hyvä jatkaa.

Veli-Pekka Lehtonen

https://www.instagram.com/palaisprincierdemonaco/

Vinkki 18 haastaa katsomaan muotia uusin silmin

Muoti: glamouria, jotakin, joka on enemmän katsottavaa kuin itse kannettavaa. Useimmiten niin. Designmuseon näyttely Intiimin kosketus haastaa katsomaan muotia myös uusin silmin. Esillä on juuri Firenzessä huomiota herättäneen Erwin Latimerin luomuksia, Nomen Nescion mustaa unisexiä ja Heli Salosen digitaalista suunnittelua – kotimaisia älyvaatteita ja Teemu Muurimäen iltapukuja unohtamatta.

Pirkko Kotirinta

Intiimin kosketus Designmuseossa 13.3.asti.

Vinkki 19: Tv-ohjelma, jossa autoänkyrä nähdään jyväjemmarina

Jeremy Clarkson

Brittiläinen Jeremy Clarkson tunnetaan parhaiten BBC:n Top Gear -autoiluohjelman juontajana. Myöhemmin hän on tehnyt Amazon Primelle muiden vanhojen Top Gear -juontajien kanssa Grand Tour -sarjaa vanhalla konseptilla, mutta viime kesänä Amazonille ilmestynyt Clarkson’s Farm on hauska yllätys.

Sarjassa seurataan, kuinka Clarkson yrittää selviytyä maanviljelijän työstä 400 hehtaarin viljatilallaan. Se ei ole helppoa, ja koronapandemia lisää kierrettä, mutta apuna ovat naapuruston oikeat maanviljelijät, joista toinen on vasta parikymppinen ja toisen puheesta ei saa mitään selvää. Clarkson on provosoiva änkyrä ja kaikkea muuta kuin kätevä käsistään, mutta myös itseironinen. Sarja toimii myös opetusohjelmana kaupunkilaisille. Tällaista ei MTK olisi keksinyt.

Ilkka Mattila

Clarkson’s Farm, Amazon Prime

Vinkki 20: Musiikkia, jossa kaikki käy

Popissa ja rockissa puhutaan välillä retrofuturismista. Sillä tarkoitetaan yleensä musiikkia, joka on uutta, mutta jonka soinnissa on haettu menneiden vuosikymmenten tulevaisuusfantasioiden tunnelmaa. Jari ”James Spectrum” Salon ja Paul Malmströmin Pepe Deluxe vie retrofuturismiajattelun pidemmälle kuin kukaan Suomessa.

Pepe Deluxe julkaisee levyjä harvakseltaan, osin siksi, että ne ovat erittäin työläitä tehdä. Yhtyeen varhaiset levyt olivat elektronisia, mutta nyttemmin rajoista on menty vauhdilla läpi. Loppuvuodesta ilmestynyt Phantom Cabinet Vol. 1 on päätä huimaava kollaasi erilaisista musiikkityyleistä, joiden joukosta puuttuvat oikeastaan vain viime vuosien genret. Sirpaleisen, mutta musikaalisen rytmikudoksen seassa on myös tyylikkäitä ja vahvoja laulubiisejä, joissa on välillä jopa kansanmusiikin vaikutteita. Koska miksipä ei.

Ilkka Mattila

Pepe Deluxe: Phantom Cabinet Vol.1. Catskills.

Vinkki 21: Kahvia, giniä ja puhetta laulamisesta

Sondra Radvanovsky (vas.) ja Keri Alkema juttelivat mezzosopraano Susan Grahamin kanssa vuoden 2020 toukokuussa.

Oopperafriikin taivas voisi olla paikka, jossa saatavilla olisi valtaisa määrä oopperalaulajien itsensä tekemiä toisten oopperalaulajien haastatteluja. Pitkiä, rauhallisia juttutuokioita, joissa nauretaan kyyneleet silmissä, ja myös itketään, kiroillaan, juodaan kahvia tai giniä ja samalla puhutaan painavaa asiaa musiikista, urakehityksestä, rooleista, äänenmuodostuksesta, pieleen menneistä produktioista, vaihdevuosista, kehopositiivisuudesta, epärealistisista odotuksista ja musiikkiteollisuuden poissulkevista valtarakenteista, joille pitäisi tehdä jotakin. Kaikki tämä puretaan ja kootaan lämpimän ystävyyden hengessä.

Tällaisen taivaan (englannintaitoisille) tekivät sopraanoystävykset Keri Alkema ja Sondra Radvanovsky, joilta korona-aika vei työt, tulot ja hermot. He keksivät ryhtyä soittelemaan yhdessä videopuheluita ystäville ja tutuille, jotka olivat samassa tilanteessa. Alkema asuu Nashvillessa, Radvanovsky Torontossa silloin kun ei ole keikalla New Yorkissa, Pariisissa tai Madridissa. Jututettujen joukko karttuu lähes viikoittain Youtubeen, ja mukana on jo hurja määrä laulajia, kapellimestareita, impressaarioita, kriitikoita, oopperanjohtajia ja ohjaajista esimerkiksi Sir David McVicar, jonka drinkkilasi tuntuu mystisesti täyttyvän kuvan ulkopuolella.

Leena Pallari

www.screamingdivas.com

Vinkki 22, jossa henkilöt puhkeavat laulamaan kesken kaiken

Andrew Garfield Tick, tick... Boomissa.

Musikaalit ovat parhaimmillaan teatterilavalta nautittuna. Elokuvissa musiikkinumerot saavat valitettavan usein katsojan kiemurtelemaan vaivaantuneena. Onneksi on poikkeuksia, ja sellainen on musikaalin kirjoittamisesta kertova Tick Tick... Boom!, johon henkilöiden yhtäkkinen lauluun puhkeaminen sopii täydellisesti.

Rent-musikaalista tunnetun Jonathan Larsenin kirjoittama teos kertoo hänen omasta elämästään, tarkemmin sanottuna yhdestä viikosta ennen kuin hän täytti 30. Se kuvaa New Yorkin köyhiä aloittelevia taiteilijoita vuonna 1990, ehkä silotellusti, mutta täynnä tunnetta. Andrew Garfield hurmaa epätoivoisesti säveltäjäksi haluavana nuorena Larsenina. Elokuva on Lin-Manuel Mirandan ensimmäinen pitkä elokuvaohjaus, mutta tätä ennen hänet tunnetaan paitsi musikaalinäyttelijänä, myös esimerkiksi hittimusikaali Hamiltonin tekijänä sekä Disneyn tuoreimman piirretyn Encanton laulujen säveltäjänä. Aion seuraavaksi tutustua molempiin näihin!

Aino Miikkulainen

Tick Tick... Boom!, Netflix. Hamilton ja Encanto, Disney+

Vinkki 23 vie viikoksi saaristoon

Pakopaikka arjesta. Melkoinen klisee, mutta siitä varsin kirjaimellisestikin on kyse Maisku Myllymäen mainiossa Holly-romaanissa.

On kesä, on saaristo, on vanha pitsihuvila boheemine sisuskaluineen, kaksi draamakuningatarta, yksi suorittaja, yksi elostelija ja valtavasti lintuja. Ja niin elävästi kerrottuna, että kaiken pystyi näkemään edessään kuin elokuvassa. Kylläpä se vei mukanaan, pois arjesta.

Leena Ojala

Maisku Myllymäki: Holly. WSOY.

Vinkki 24: Piilokamerakomedia täynnä törkyhuumoria ja hyvää mieltä

Bad Trip ei ihan päässyt valikoimalleni vuoden 2021 kymmenen parhaan elokuvan listalle. Harkitsin kyllä, mutta eritehuumoria tulviva piilokamera-pönttökomedia ei lopulta täyttänyt filmaattisia top 10 -kriteerejä. Silti Bad Trip jäi mieleen yhtenä viime vuoden riemastuttavimmista elokuvakokemuksista. Sen sekoilu naurattaa aidosti ja ääneen – kaikesta törkyilystään huolimatta elokuva on vieläpä hyvin lämminhenkinen ja jättää hyvän fiiliksen.

Kitao Sakurain ohjaama Bad Trip on Borat-elokuvien ja Jackass-filmi Bad Grampan tapaan kooste piilokamerasketsejä, jotka on nidottu yhteen löyhällä juonella. Floridalainen duunari Chris (Eric André) päättää matkata New Yorkiin tapaamaan siellä työskentelevää kouluaikaista ihastustaan. Mukaan ujo bestis Bud (Lil Rel Howery), alle Budin taparikollisen siskon Trinan auto ja road trip voi alkaa. Vankilasta karkaava Trina (Tiffany Haddish) raivostuu autonsa pöllimisestä ja lähtee kaksikon perään.

Muista rooleista vastaavat hämmentyneet sivustakatsojat, jotka joutuvat todistamaan salaa kuvatuissa kohtauksissa milloin mitäkin: Chris silpoo kätensä mehubaarin tehosekoittimessa, oksentelee vimmatusti baarissa ja esittää musikaalikoreografian ostoskeskuksessa (kaikki tietysti lavastettua, mutta taitavasti).

Eric André on Yhdysvalloissa tunnettu surrealistisesta talk show -parodia The Eric André Show´sta, ja Bad Tripissa hänen slapstick- ja heittäytymistaitonsa pääsevät kunnolla esiin. Myös Tiffany Haddish on hillitön. Erityisen elokuvasta tekee se, kuinka sivulliset reagoivat koomikoiden sekopäisiin piilokamerapiloihin: lähes aina avuliaasti, huolehtivasti ja hyväntahtoisesti.

Juho Typpö

Bad Trip, Netflix

Vinkki 25 esittelee sekopäisen sketsikomedian mahtavan paluun

Paul Walter Hauser ja Tim Robinson

Tim Robinsonin luotsaama I Think You Should Leave oli yksi vuoden 2019 mainioimmista sarjauutuuksista: sketsikomedia, jonka sketsit tyypillisesti lähtivät liikkeelle arkisen nolosta tilanteesta ja etenivät täysin älyttömille kierroksille. Jatkoa sarjalle piti odottaa kolme vuotta, mutta se oli odotuksen väärti. Viime kesänä ilmestynyt toinen kausi on jälleen nerokasta, mielipuolisen komedian juhlaa.

Sketsien ideoita on vaikea tai mahdoton kuvailla. Keski-ikäinen mies, joka käyttää palkkabonuksensa ruoan sijaan mauttomiin ja ylihintaisiin kuviopaitoihin, joulupukki raa’an toimintaelokuvan päähenkilönä, Robinson riivaamassa työtoveriaan käyttäjien rahoitusta vaativalla nettihousukaupalla… Usein keskiössä ovat ihmiset, jotka eivät päästä irti typeristä päähänpinttymistään ja päätyvät epätoivoiseen, mesoavaan siilipuolustukseen.

Absurdin sketsihuumorin mestariteos, Monty Pythonin lentävä sirkus uudelle aikakaudelle.

Juho Typpö

I Think You Should Leave, 2. kausi, Netflix

