Toivottavasti Amy Winehousen elämän ruotiminen päättyy tähän dokumenttiin.

Kymmenen vuotta sitten Amy Winehouse kuoli alkoholimyrkytykseen, 27-vuotiaana kotonaan Lontoon Camdenissa. Sitä ennen hän oli noussut musiikkialan kirkkaimpaan kärkeen ja haalinut Grammy-palkintoja. Hän oli upea laulaja ja lauluntekijä, jolla olisi ollut vielä paljon annettavaa.

Winehousen tragedia on jäänyt vaivaamaan faneja mutta ennen kaikkea ihmisiä, jotka seurasivat hänen nopeaa nousuaan ja yhtä nopeaa tuhoaan lähietäisyydeltä. Vuonna 2015 valmistui Asif Kapadian hieno dokumentti Amy, joka esitti raadollisen kuvan Winehousen kohtalosta.

Miten media ja kollegatkin pilkkasivat häntä päihderiippuvuudestaan, miten miesystävä veti häntä pohjalle, miten isä patisti jatkamaan esiintymisiä.

Läheiset eivät kuitenkaan tunnistaneet dokumentista Amyä, ja siksi he saavat nyt – vasta nyt – kertoa omat versionsa. Mukana on myös pahiksen leiman saanut isä Mitch.

Tuoreen BBC-dokumentin päähenkilö on äiti Janis. Hän sairastui MS-tautiin jo tyttärensä eläessä, ja dokumentin mukaan tämä on hänelle viimeinen tilaisuus puhua julkisesti.

Äidin muistelukset ovat tietenkin raastavia mutta myös armollisia. Amy Winehouse oli ”luonnonvoima”, jolle äiti auttamatta hävisi kaikki riidat. Samaa sanovat myös parhaat ystävättäret, jotka olivat Winehousen kuollessa parikymppisiä. Winehouse oli ”villikissa”, jota ei kannattanut ärsyttää.

Ystävät tiesivät jo varhain, että Winehouse kärsi bulimiasta. Hän oli myös biseksuaali, mikä vielä 2000-luvulla oli hankala asia myöntää edes itselleen.

Mitch-isää on kieltämättä ensin vaikea kuunnella, koska Kapadian dokumentin luoma mielikuva on niin vahva, mutta hän on miettinyt asioita. Hän myöntää virheensä, mutta hän myös tietää nyt paremmin, että tytär oli alkoholisti ja olisi tarvinnut apua mielenterveysongelmiinsa. Vähän yllättäen Mitch korostaa, että Amyn ongelma ei niinkään ollut huumeet.

Mitch Winehouse on perustanut nykyisen vaimonsa kanssa tyttären nimeä kantavan säätiön, joka auttaa päihderiippuvaisia. Sitä pitää hetken aikaa mainostaa, mutta se ei vie pohjaa dokumentin pääviestiltä: alkoholisti tarvitsee ulkopuolista apua. Läheisten keinot ovat vähissä.

Amy Winehousen ura jää tällä kertaa vain kehykseksi, eikä median kyseenalaista roolia käsitellä sen tarkemmin. Olisi lohdullista, jos voisi uskoa, että nykyään tähdet päästetään helpommalla ja että Winehousen kohtalosta olisi opittu edes jotakin.

Voi myös toivoa, että hänen elämänsä ruotiminen päättyisi tähän yksinkertaiseen dokumenttiin.

