New Yorkissa mietitään, pitäisikö musiikkikappaleiden sanoitusten käyttö rikosoikeudenkäyntien todistusaineistoina kieltää.

Jay-Z piti puheen lokakuussa 2021 tilaisuudessa, jossa hänet otettiin liitettiin Rock and Roll Hall of Fameen. Museo ja kunniagalleria sijaitsee Clevelandissa Ohiossa sijaitseva

Rap-artisti ja musiikkiteollisuuspamppu Jay-Z ja muun muassa räppärit Meek Mill, Kelly Rowland, Killer Mike ja Yo Gotti vetoavat New Yorkin osavaltioon, jotta se lopettaisi rap-lyriikoiden käyttämisen todistusaineistoina rikosoikeudenkäynneissä.

Asiasta kertoo Rolling Stone -lehti, joka on haastatellut Jay-Z:n juristia Alex Spiroa. Spiro luonnosteli New Yorkin hallintoelimille lähetetyn kirjeen, jonka joukko kuuluisia muusikoita allekirjoitti.

Kirje on tuenosoitus New Yorkin osavaltion senaatissa marraskuussa esitetylle lakimuutokselle, joka estäisi musiikkikappaleiden sanoitusten käytön rikosoikeudenkäynneissä. Sen tavoitteena on estää syyttäjiä käyttämästä sanoituksia todistusaineistona, ellei sanoitusten ja rikoksen välillä ole esittää ”selvää ja vakuuttavaa näyttöä”.

Esitetystä lakimuutoksesta kertovassa tiedotteessa sanotaan, että ”viimeaikainen tutkimus on tuonut esiin huolestuttavan trendin – – rikosoikeudenkäynneissä ympäri maata artistien musikaalisia töitä hyväksytään ’todistusaineistoksi’ heitä vastaan”.

”Aivan yhtä huolestuttavaa on, että muiden tekemän musiikin arvostamista – joko sanoituksia uudelleenjulkaisemalla, esittämällä tai vain kuuntelemalla – käytetään myös ’todistusaineistona’. Jos asian annetaan olla, nämä käytännöt rajaavat ilmaisunvapautta, muuttavat kuvaannollisen kirjaimelliseksi ja vääristävät rikosoikeudet provosoivan puheen ehkäisyvälineiksi. Sen lisäksi nämä käytännöt unohtavat kokonaan rikosoikeudenkäynnin perusperiaatteen, jonka mukaan tapaus pitäisi käsitellä faktojen perusteella eikä syytetyn rikollisen ’taipumuksen’ perusteella.”

Jay-Z:n juristin Spiron mukaan tällaista lakiesitystä on odotettu pitkään. Jos esitetty muutos menee läpi, se auttaa heti New Yorkissa, mutta osoittaa myös muille, että ”edistys on tulossa”, Spiro sanoi Rolling Stonelle.

”Odotamme, että monet muut paikat seuraavat esimerkkiä”, Spiro sanoi.

Esitetty lakimuutos ylitti ensimmäiset muodolliset esteet tällä viikolla, ja se tulee laajempaan käsittelyyn New Yorkin osavaltion senaatissa myöhemmin tänä vuonna.