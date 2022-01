Euroviisukarsintoihin lähteneen suosikkiyhtyeen jäsenet ovat eri puolilla maailmaa ja toimivat koronarajoitusten puitteissa.

Suomen euroviisukarsintoihin eli Uuden musiikin kilpailuun tänä vuonna osallistuva The Rasmus on saanut runsaasti huomiota uudella kappaleellaan sekä uudella kitaristillaan Emilia Suhosella.

Yhtyeen faneja on kuitenkin hämmentänyt Jezebel-kappaleen video, jossa The Rasmuksen toinen alkuperäisjäsen, basisti Eero Heinonen esiintyy vain parissa lyhyessä lähikuvassa. Laajemmassa bändikuvassa bassoa soittaa tunnistamaton hahmo, jonka kasvot ovat lippalakin varjossa.

Yhtye julkaisi Facebook-sivullaan kuvia videon kuvauksista. Niissäkin näkyvät vain Suhonen, laulaja Lauri Ylönen sekä rumpali Aki Hakala. Bassoa soittavasta henkilöstä näkyy vain tumma siluetti, mutta se ei muistuta Heinosta.

Hämmennystä lisää, että alkuperäinen kitaristi Pauli Rantasalmi erosi yhtyeestä vastikään.

Lauri Ylönen, missä Eero Heinonen on?

”Ai että kuka lähtee bändistä seuraavaksi”, Ylönen vastaa sarkastisesti. ”Ei Eero päässyt paikalle, ei se sen kummempaa ole.”

Basisti Heinonen on asunut perheineen jo vuosia Sydneyssä Australiassa.

”Covidin kanssa on niin hankala matkustaa, ja hän ei päässyt kaikkiin kuvauksiin. Ylellä oli myös tietyt aikarajat. Sitten piti vain kuvata niillä ihmisillä, joita oli.”

Kuka videolla esiintyy Heinosena?

”No hän on yksi hyvä tanssija.”

The Rasmus vuonna 2022: Emilia Suhonen, Eero Heinonen, Lauri Ylönen ja Aki Hakala.

The Rasmus on kaikkien muiden musiikin tekijöiden tavoin joutunut sopeutumaan poikkeusoloihin.

Myös kitaristin vaihdos tehtiin osin etänä. Ylönen itse asuu perheensä kanssa Yhdysvalloissa Havaijilla.

”Kun tuli tää UMK-kuvio, niin mä olin Nashvillessa tekemässä tätä kappaletta Desmond Childin kanssa, ja muut oli jossain Sipoossa pikkustudiossa treenaamassa luottotyyppien luona, koska me ei haluttu paljastaa, mikä on se uutinen”, Ylönen sanoo.

The Rasmusta on pyydetty UMK:hon aiemminkin tuloksetta, mutta tällä kerralla yhtye lähestyi managerinsa kautta Yleä itse. The Rasmuksen lisäksi samalla manageritoimistolla asiakkaana on viime vuonna Suomea Euroviisuissa edustanut Blind Channel.

UMK-finaalissa bassoa soittaa joka tapauksessa oikea Eero Heinonen.

”Me saatiin Eero vuodenvaihteen jälkeen vihdoin tänne. Eero on enemmän sisällä bändissä kuin koskaan”, Ylönen vakuuttaa.

Katso Jezebel-video alta:

