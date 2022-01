Husin Lasse Lehtosen mukaan koronataistelun suurin voitto on ollut rokotteiden nopea valmistuminen

Tuplatohtori Lehtonen on oikeustieteen ja lääketieteen professori – ja varoittaa tutkimusresurssien romahduksesta.

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on toiminut Husin eri viroissa 20 vuotta. Hänet kuvattiin työpaikallaan Helsingin Meilahdessa.

”Tekee hyvää vaihtaa välillä töitä”, Lasse Lehtonen tokaisee. Ja on hän vaihdellutkin merkittävistä töistä toisiin, työskennellyt painavia periodeja lääketutkimuksessa, oikeus- ja lääketieteen professorina, Husin hallintoylilääkärinä – ja nyttemmin Husin diagnostiikkajohtajana.

Nykyisen työnsä puolesta Lehtonen on käynyt tutuksi suomalaisille. Diagnostiikkajohtaja on yksi niistä vakiokasvoista, joita kahden pandemiavuoden aikana on televisioon ilmestynyt jakamaan tietoa ja näkemystä vaihtuvista tautitilanteista.

Miltä tilanne näyttää nyt, sydäntalvella 2022?

”Korona muunnoksineen pyörii kyllä vielä muutaman vuoden keskuudessamme. Siksi matkailu-, kokoontumis- ja muita rajoituksia on yhä käytettävä tarpeen mukaan”, Lehtonen arvioi.

”Yleisesti luotan, että lääketieteen teknologia osaa ripeästi vastata covidin uusimpiin variantteihin.”

Koronataistelussa on maailman mitassa pärjätty hyvin – ja heikosti.

”Suurimpana voittona tulevat rokotteet, niiden nopea valmistuminen. Surkeinta on ollut paitsi Euroopan valtioiden itsekkyys suojavarusteiden suhteen keväällä 2020, niin myös lavealti rehottava täysin epäeettinen rokotevastaisuus.”

Suomalaiselle koronantorjunnalle Lehtonen piirtää kouluarvosanan kahdeksan. Globaalisti vertaillessaan hän asettaa Suomen sijojen 30 ja 50 väliin, melko samoihin Norjan ja Tanskan kanssa, toki huimasti Ruotsia korkeammalle.

Kriittisimpiä hetkiä oli pandemian alussa, juuri kevään korvalla 2020, jolloin asetetut sulkumääräykset onneksi ehkäisivät viruksen leviämistä tehokkaasti. Se oli ensisijaista niinä uhkaavina viikkoina, joina suojavarustevaje oli huutavin ja rokotesuoja vasta etäinen haave.

Koronastrategian pitää joustaa alinomaa, tilanteiden mukaan. ”Välillä se osuu aivan kohdilleen, välillä ei.”

Lehtonen on poikkeuksellinen tiedemies. Hän on tohtoroitunut, pätevöitynyt ja noussut professoriksi kahdella tyystin erilaisella alalla, lääketieteessä ja oikeustieteessä.

Hallinto-oikeuden tuntijana ja tutkijalääkärinä hän tarkastelee kysymyksiä tavanomaista monitieteisemmin. Siitä on korona-asioissakin ollut vain etua.

Terveydenhuollon yleistilannetta, sote-uudistuksineen, Lehtonen ei pidä tyydyttävänä. Pulmia tuo nimenomaan riittämätön perusrahoitus, joka ei upouudella sotellakaan näy yhtään kohenevan. Jaossa on samaa ellei pahempaakin niukkuutta.

”Verrokkimaistamme Ruotsissa terveydenhuollon julkinen rahoitus on asukasta kohden 40 prosenttia meitä korkeampi”, hän rinnastaa.

”Vaikka tiedämme suomalaisten vanhusten määrän kasvavan, resursseja ei ole kasvatettu. Sotemallilla ei pääongelmia ratkaista, siis rahoitusta ja henkilökunnan saatavuutta.”

Huolestuneeseen sävyyn Lehtonen puntaroi myös lääketieteellisen tutkimuksen tulevaisuutta. Meilahden tutkimuskampuksen voimavaroja uhkaa pudotus, joka ei olisi pienenpieni vaan valtava.

”Tutkimusnäkymä ei ole ollut niin huono, koska sitä on tuettu sairaalajärjestelmän kautta – se tuki karsiutuu nyt soten myötä. Vaarana on monien kymmenien, jopa sadan miljoonan euron romahdus.”

Suomessa julkisrahoituksen tasoksi on taannoin naulattu neljä prosenttia bruttokansantuotteesta tutkimukseen ja teknologiaan, mikä tällä hetkellä on jo valahtanut 2,9 prosenttiin.

”Puolessa vuosisadassa rakensimme systeemin, jolla tutkimuksemme kiipesi erinomaiselle kansainväliselle tasolle. Laskeva nykytrendi realisoituu seuraavassa kymmenessä vuodessa, ja yliopistomme tulevat tippumaan vauhdilla maailman rankingissa”, Lehtonen ennustaa koleasti.