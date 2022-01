Sadan parhaan laulun listauksesta tuli yhtä sattuman­varainen kuin kaikista aiemmistakin, ja se on hyvä asia, kirjoittaa musiikkitoimittaja Samuli Tiikkaja.

Heti alkuun voimme olla samaa mieltä siitä, että tehtävä on mahdoton: ei ole mahdollista määritellä maailman parasta laulua.

Tämä johtuu siitä, että sellaista ei ole olemassakaan. On vain lukemattomia lauluja, jotka joku on säveltänyt, joku sanoittanut ja joku esittänyt. Laulujen herättämänä kuulijassa syntyy tunnetiloja ja ajatuksia, ja ne ovat jokaiselle yksilöllisiä.

Siksi maailman parasta laulua etsivissä listauksissa on luotettava määrään laadun takeena: kärkisijoille valikoituu tyypillisesti sellaisia kappaleita, jotka aiheuttavat tällaisia reaktioita mahdollisimman monille kuulijoille.

Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus julkaisi oman listansa viikko sitten, lauantaina 15. tammikuuta. Esikuvina ovat olleet maailmalla aiemmin tehdyt parhaiden kappaleiden listaukset, esimerkiksi yhdysvaltalaisen Rolling Stone -musiikkilehden 500 Greatest Songs of All Time -asiantuntijaäänestys. Populaarimusiikkiin keskittyvän Rolling Stonen lisäksi parhaita kappaleita on etsitty myös eri genreissä, niin jazzissa kuin klassisessakin.

HS siis kysyi musiikin alan ammattilaisilta heidän valintojaan maailman parhaiksi lauluiksi. Kultakin vastaajalta pyydettiin ”korkeintaan kahtakymmentä itselle juuri tällä hetkellä parasta laulua”.

Vastauksia tuli yli 70, ja vastaajat ehdottivat yhteensä yli tuhatta kappaletta.

Olin yksi kyselyn vastaajista, mutta en osallistunut kyselyn laatimiseen, vaikka se Helsingin Sanomien toimituksessa laadittiinkin. Kun sain kysymykset eteeni, kiinnitin huomiota seuraaviin asioihin: ensinnäkään ”laulua” ei määritelty, vaan määrittely jätettiin vastaajan vastuulle. Myöskään genrerajoituksia ei ollut.

Huomattavaa oli myös se, että kyselyssä ei myöskään haettu esimerkiksi ”musiikinhistorian parasta laulua” eikä annettu mitään reunaehtoja parhauden määrittelemiseksi.

Miten siis valita paras laulu? Jokainen vastaaja oli sen suhteen omillaan.

Kerron lyhyesti itse määrittämäni reunaehdot omalle top 20 -listalleni.

1. Vain lauluja sanan mahdollisimman suppeassa merkityksessä: ei siis minkään genren instrumentaalikappaleita, ei sinfonioita, baletteja, oopperoita eikä edes laulusarjoja.

2. Vain yksi laulu samoilta tekijöiltä listalle (ei siis esimerkiksi kymmentä Beatlesin ja kymmentä Schubertin laulua top 20:een).

3. Ei genrerajoituksia.

4. Valintojen perusteltavuus.

Toisaalta varsinkin kohta 4 taiteilee subjektiivisuuden ja objektiivisuuden rajalinjalla, jota on vaikea määrittää. On selvää, että valitsin lauluja, joita pidän hyvinä, mutta joku toinen arvottaa musiikkia eri kriteerein. Joka tapauksessa halusin listalleni musiikkia, joka on kekseliästä, omaperäistä ja taitavaa.

Ja vaikka kohdassa 3 päätin olla genrerajaton, käytännössä valikoin musiikkia, jonka tunnen parhaiten, siis länsimaista populaari- ja taidemusiikkia. Taidemusiikki jäi listalla myös jonkin verran populaarimusiikin varjoon: klassisessa genressä mestariteokset ovat tyypillisesti suurimuotoisten kokonaisuuksien osia, kun taas nykyajan kevyemmässä musiikissa täysosumat ovat muutaman minuutin itsenäisiä lauluja, jotka täyttävät kohdan 1 vaatimukset paremmin. Genretasapainoa hakiessani päädyin kuitenkin joustamaan tästä klassisessa musiikissa sen verran, että valitsin listalleni yhden ooppera-aarian sekä joitakin laulusarjojen osia – kuitenkin sellaisia, joiden koen toimivan keskimääräistä paremmin itsenäisinä lauluina.

Millainen HS:n top 100 -listasta sitten tuli? Ilokseni huomaan, että se on yhtä sattumanvarainen kuin kaikki vastaavat listat aiemminkin. Totta kai kärkipäässä korostuvat tietyt populaarimusiikin klassikkolaulut, kuten Billie Holidayn Strange Fruit, Beatlesin A Day in the Life, Queenin Bohemian Rhapsody ja Led Zeppelinin Stairway to Heaven, kaikki mielestäni ansaitusti. Kärkisijojen jälkeen alkaa samanlainen virkistävä anarkia, omenien ja päärynöiden toisiinsa vertaaminen, kuin esimerkiksi Rolling Stonen 500 kappaleen listalla.

Samaan aikaan Helsingin Sanomien listalla näkyy myös vastaajien suomalaisuus, Jean Sibeliuksen Finlandiasta ja Anna Puun Mestaripiirroksesta alkaen. Samoin ohje valita ”itselle juuri tällä hetkellä parhaita lauluja” näkyy listalla uusien kappaleiden runsautena, mikä erottaa tämän listan aiemmista vastaavista.

Tällaisille listoille tyypillistä on se, että kaikkien mielestä ne ovat vääränlaisia: siellä on joko aina samat artistit ja laulut tai sitten aivan väärät, uudet ja tuntemattomat laulut. Tasalaatuisempia tuloksia saisi esimerkiksi rajaamalla listat tarkemmin: esimerkiksi ”parhaat klassismin ajan ooppera-aariat”, ”parhaat dixieland-kappaleet”, ”parhaat protestilaulut”, ”parhaat progekappaleet”, ”parhaat edm-bängerit” ja niin edelleen – mutta ne tuskin saavuttaisivat samanlaista yleistä mielenkiintoa vaan jäisivät kustakin genrestä kiinnostuneiden spesialistipiirien lukemistoksi.

Maailmalla keskustelu kaikenlaisista arvostuslistoista keskustellaan yleensä silloin kun yhdysvaltalainen Rock & Roll Hall of Fame ilmoittaa uudet jäsenvalintansa. Vuoden 2021 uudet jäsenet olivat Foo Fighters, Go-Go’s, Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren ja Tina Turner, ja lisäksi uusia jäseniä valittiin ”varhaisten vaikuttajien” ja ”ei-esiintyjien” kategorioihin. Pitkään valinnoissa näkyi varsinkin Rolling Stone -lehden ja sen perustajan Jann Wennerin kädenjälki, koska tämä oli myös perustamassa Hall of Famea. Vuosien kuluessa kunniagallerian taiteilija- ja genrepohja on kuitenkin laajentunut.

Joidenkin mielestä liikaakin. Viime viikolla kunniagallerian kotikaupungin uutismedia cleveland.com julkaisi artikkelin, jossa Rock & Roll Hall of Famen jäsenpohjaa pidettiin liian leveänä eikä tarpeeksi eksklusiivisena. Siksi artikkelissa laadittiin säännöt, joiden perusteella Hall of Famen jäseniä karsittaisiin kovalla kädellä. Säännöt perustuivat paljolti artistien sijoituksiin parhaiden laulujen listauksissa.

Ei liene yllätys, että esimerkiksi kriitikkojen perinteisesti väheksymä progressiivinen rock katosi tästä fantasia-Hall of Famesta lähes kokonaan, kun sitä on vihdoin vuosikausien taistelun jälkeen Hall of Fameen saatu. Vuoden 2021 jäsenistä olisi poistettu suurin osa: vain Jay-Z ja Tina Turner jäisivät jäljelle.

Onneksi kyseessä oli vain verkkomedian ajatusleikki. Tällaisissa listauksissa enemmän on enemmän, ja eksklusiivisuus palvelee vain musiikkisnobeja.

Progressiivisen rockin kulmakiviin kuuluneen Rush-yhtyeen basisti Geddy Lee oli hänkin suunnilleen samaa mieltä, kun haastattelin häntä vuonna 2013. Tuolloin Rush oli vihdoin valittu Hall of Famen jäseneksi.

”Hall of Famessa oli johtokunta, joka päätti että he ovat makutuomareita, mutta se ei taida toimia niin. Aiemmin Hall of Fameen valitut muusikot saavat myös äänestää. Mitä enemmän muusikoita siellä on, sitä enemmän siellä on ymmärrystä eri musiikkityylejä kohtaan”, Lee sanoi tuolloin.