Kolmannen albumin kohta julkaiseva Salomaa ei ole koskaan ajatellut esittävänsä jonkun toisen tekemiä kappaleita.

Laulaja-lauluntekijä Kanerva Salomaa on valmistunut ammattikorkeakoulusta käsikirjoittajaksi, mutta työura on kulunut musiikin parissa. ”Musiikki tuntui oikeammalta. Kun rupesin keikkailemaan ja esittämään omia biisejäni, tuntui siltä että nyt olen oma itseni.”

Laulaja-lauluntekijä Kanerva Salomaa ei 40-vuotissyntymäpäivänsä alla pode ikäkriisiä. Asia on oikeastaan päinvastoin.

"Onhan kaksikymppisyys ihanaa, mutta itselläni asiat ovat nyt monella tavalla tosi paljon paremmin kuin silloin. Katsoin juuri vanhoja valokuvia, joissa olen 22-vuotias, ja ottaisin sen paksun tukan joka minulla silloin oli, mutta siinä kaikki", Salomaa sanoo.

Hän naureskelee hiukan elämäänsä tulleita keski-ikäisyyden elementtejä, mutta niistä on ollut myös aiheiksi lauluihin. Muutaman viikon päästä ilmestyvän albumin kappaleet ovat ammentaneet sisältönsä muun muassa perhearjesta. Salomaa sai toisen lapsensa maaliskuussa 2020 juuri pandemia-ajan alkaessa.

”Tuli selkeä päätös, että haluan kirjoittaa lapsista, perheestä ja keski-iästä, enkä mitenkään verhoillusti vaan ihan suoraan. Monet elävät sitä elämää, mutta musiikissa se ei mielestäni niin paljon kuulu. Sitten niitä biisejä alkoi syntyä”, Salomaa kertoo.

”Varsinkin kun on lapsia, ne aiheet mistä tehdä biisejä ovat ihan jäätävän syviä. Elämä sisältää aika paljon kysymyksiä, ristiriitoja ja pelkoja kuten menettämisen pelko ja kuolemanpelko.”

Tuleva albumi on Salomaan kolmas. Kanerva-etunimellään musiikkia tekevä artisti kertoo olevansa urallaan myöhäisherännäinen, vaikka musiikki on ollut mukana elämässä aina.

Ensimmäisten lapsuusmuistojensa aikaan Salomaa kävi jo viulutunneilla ja lauloi Kansallisoopperan lapsikuorossa. Musiikki veti häntä magneetin lailla puoleensa. Kun Salomaa teini-iässä alkoi soittaa kitaraa, ensimmäisistä soinnuista syntyi omia biisejä.

”Rupesin kuitenkin esittämään biisejäni julkisesti vasta lähempänä kolmeakymmentä ikävuotta. Olen aina tiennyt, että minusta tulee lauluntekijä, mutta siihen nähden minulla on ollut todella pitkä ja monimutkainen tie.”

”Jos nyt menisin taaksepäin, menisin nopeammin siihen asiaan mitä haluan tehdä, mutta olin nuorena vielä liian epävarma.”

Salomaa kokee, että hän kypsyi lauluntekijänä ammattimaiselle tasolle seitsemisen vuotta sitten, ensimmäisen lapsensa syntymän jälkeen. Sen jälkeen sooloura on edennyt nopeasti.

Hänen albuminsa ovat saaneet erinomaisia arvioita ja soineet mukavasti radiossa. Indieyhtiö Texicallissa hänellä on ollut riittävä vapaus tekemisilleen. Olennainen osa muusikkoutta on myös keikkailu oman bändin kanssa.

”Missään nimessä en halua olla artisti, joka vain julkaisee musaa eikä lähde soittamaan sitä keikoille. Bändini on tosi kiva porukka, ja vaikka olen koti-ihminen, tarvitsen elämääni myös keikkailun tuomaa vaaran ja vapauden elementtiä”, Salomaa kertoo.

”Minussa on ollut ristiriita, että olen introvertti, mutta toisaalta on sellainen olo, että lavalla esiintyessäni olen täysin oikeassa paikassa. Lapsena mietin, että minussa on jotain vikaa, kun halusin esiintyä, mutta se pelotti niin paljon. Ajattelin, ettei minusta varmaan koskaan voi tulla esiintyjää, mutta jossain vaiheessa tajusin, että aika monet näyttelijät ja muusikot itse asiassa ovat tällaisia.”

Kulttuurin kenttä ei koronapandemian aikana ole tuntunut elävän, joten Salomaa ryhtyi viime vuonna opiskelemaan ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin tutkintoa. Opinnot olivat myös hänen pitkäaikainen haaveensa.

”Niissä pyöritään samojen aiheiden kanssa kuin lauluntekemisessä. Ajattelet ihmisen suuntia, estoja ja defenssejä ihan samalla tavalla, niitä pyörittelee vain vähän eri alustalla.”

Haaveena on tulevaisuudessa tehdä terapeutin töitä musiikkiuran rinnalla. Salomaa on tehnyt jonkin verran sanoituksia muille artisteille, mutta lähinnä esittänyt laulujaan itse.

Laulunkirjoittaminen on niin keskeinen osa artistiutta, ettei Salomaa ole koskaan edes ajatellut levyttävänsä jonkun toisen tekemiä kappaleita.

”Voisihan se olla ihan hauskaakin, mutta jos mietin vaikka poppuolen artisteja, joille tehdään kappaleita, olen tosi onnellinen että olen tekijäihminen. Tulisin hulluksi, jos vain odottaisin, että jostain tippuu minulle joku tosi hyvä biisi. Vaikka tekijänä oleminen ei ole aina ihan helppoa eikä se tuota rahaa, silti olen mieluummin tekijä.”