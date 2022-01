Muun muassa Hannibal Rising -elokuvan pääroolissa näytellyt Ulliel kuoli lasketteluonnettomuudessa. Hän oli kuollessaan vain 37-vuotias.

Ranskalainen näyttelijä Gaspard Ulliel on kuollut, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

37-vuotias Ulliel kuoli Alpeilla tapahtuneessa lasketteluonnettomuudessa. Hänet tunnettiin kenties parhaiten Hannibal Rising ja Yves Saint Laurent -elokuvien tähtenä.

Ulliel voitti vuonna 2017 Ranskan Oscar-palkintona kutsutun Cesar-palkinnon parhaan näyttelijän kategoriassa roolistaan It's Only the End of the World -elokuvassa. Lisäksi hän voitti Cesar-palkinnon vuonna 2005 parhaan lupaavan näyttelijän kategoriassa roolistaan A Very Long Engagement -elokuvassa.

Näyttelijä Gaspard Ulliel kuoli lasketteluonnettomuudessa vain 37-vuotiaana. Kuvassa hän osallistui muotinäytökseen Pariisissa vuonna 2020.

Ullielin oli myös määrä näytellä pääosaa tulevassa Moon Knight -televisiosarjassa, joka pohjautuu Marvelin sarjakuviin.

”Ranskalainen elokuvateollisuus on menettänyt valtavan lahjakkaan ihmisen, juoka oli täynnä charmia ja energiaa”, sanoi Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire Twitterissä.