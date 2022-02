Lisa Jewellin psykologisessa trillerissä keskiluokkainen idylli on hauras ja kaupungin kaduilla vaanii ahdistelija.

Romaani

Lisa Jewell: Näkymätön tyttö (Invisible Girl). Suom. Karoliina Timonen. WSOY. 445 s.

Muotialalla työskennelleestä englantilaisesta Lisa Jewellista (s. 1968) tuli kirjailija tavallaan vahingossa. Menetettyään työpaikkansa hän löi ystävänsä kanssa vetoa siitä, että pystyisi kirjoittamaan kolme ensimmäistä lukua romaaniin. Noista luvuista kehkeytyi sitten Jewellin esikoisromaani Ralph’s Party (1998), jonka jälkeen häneltä on ilmestynyt jo 19 romaania.

Jewell on julkaissut myös komediallisia romanttisia romaaneja, mutta nykyään hän kirjoittaa enimmäkseen psykologisia trillereitä, joita on suhteellisen lyhyessä ajassa suomennettu jo viisi. Taitavimmillaan Jewell on kuvatessaan turvalliseen keskiluokkaiseen arkeen hiipiviä epäilyksen ja uhan varjoja.

Näkymätön tyttö vuodelta 2020 limittää yhteen yksinäisen naimattoman miehen, keskiluokkaisen perheen ja levottoman, lapsuuden hyväksikäytöstä kärsivän teinitytön.

Lastenpsykiatri Roan Fours, hänen fysioterapeuttivaimonsa Cate sekä heidän teini-ikäiset lapsensa Georgia ja Josh ovat muuttaneet talonsa remontin ajaksi vuokralle Lontoon parempaan kaupunginosaan Hampsteadiin.

Cate kuitenkin kokee uuden ympäristön jotenkin pelottavaksi ja vieraaksi. Häntä myös raastavat uudelleen heränneet epäilyt Roanin uskottomuudesta.

Heitä vastapäätä asuva Owen Pick on yksinäinen 33-vuotias mies, joka irtisanoutuu opettajan työstään häneen kohdistuneiden epäasiallista käytöstä koskevien syytösten vuoksi.

Saffyre Maddox on 17-vuotias koulutyttö, joka pettyy, kun Roan lopettaa heidän terapiaistuntonsa Saffyren mielestä liian aikaisin. Tyttö alkaa vakoilla terapeuttiaan, ja saa selville salaisuuksia.

Sitten Saffyre katoaa, ja Owen Pick pidätetään syytettynä hänen sieppauksestaan. Onko hän Hampsteadin kaduilla vaaniva ahdistelija?

Näkymätön tyttö on tavallaan trilleri, vaikka siinä ei kovin paljon varsinaisen trillerin piirteitä olekaan, paitsi tarinan joustavassa, nokkelassa ja lopulta myös yllätyksellisessä kuljetuksessa.

Jewell kertoo tarinan kolmesta näkökulmasta, Caten, Saffyren ja Owenin. Kolmesta näkökulmasta muodostuu ikkuna maailmaan, jossa ennakkoluulot määrittävät ihmisiä, porvarillinen idylli on hauras ja arvostettu ihminenkin voi naamion takana olla jotain aivan muuta.

Samalla siitä tulee tarina vahvoista naisista, jotka karistavat miesten valheet ja väkivallan yltään ja jatkavat elämäänsä.

Näkymättömässä tytössä on vahva tunnelma ja hyvin käytettyä lontoolaista paikallistuntemusta. Henkilöt ovat moniulotteisia, ja juuri tähän romaanin jännite perustuukin. Vain yksi hahmo saa hieman yksiulotteiset hirviön kasvot, mutta häneen ei Jewell sen kummemmin paneudukaan.

Näkymätön tyttö on esimerkki trillerin muotoon puetusta romaanista, joka oikeastaan on kommentti nykyajasta, eritoten siitä, kuinka sosiaalinen media taipuu sekä hyvään että pahaan, ja kuinka sen kautta median valta ei jää enää painettuihin lehtiin, radioon ja televisioon vaan on puhelimen päässä kaikista.

Sekä siitä, miten elämän epävarmuus ulottuu kaikkein huolellisimminkin vaalittuihin keskiluokkaisiin ihannekuviin.