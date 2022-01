150 vuotta täyttävän Kansallisteatterin juhlavuosi käynnistyi livelähetyksen välityksellä 120 vuotta täyttävän teatterirakennuksen aulasta. Keväällä ensi-iltaan on tulossa muun muassa Olavi Uusivirran tähdittämä Hamlet.

Fanni Noroila on Ofelia ja Olavi Uusivirta näyttelevät Kansallisteatterin juhlavuoden Hamletissa.

Kansallisteatteri avasi juhlavuotensa torstaina 20. tammikuuta odottavissa tunnelmissa. 150 vuotta täyttävän Kansallisteatterin avajaislähetys striimattiin, jo tuttuun pandemiatapaan. Tallenne on katsottavissa teatterin sivuilla 4. helmikuuta asti.

Pääjohtaja Mika Myllyaho avasi lähetyksen 120 vuotta täyttävän teatterirakennuksen freskoaulassa. Hän viittasi talon hiljaisuuteen ja kiinni oleviin oviin ja sanoi toivovansa, että niistä taas pian tulee sisään yleisöä. Hän myös kiitti henkilökuntaa, joka on jaksanut läpi pandemian – sekä yleisöä, joka on ”heti tullut takaisin katsomoon, kun siihen on ollut mahdollisuus”.

Striimissä esitetty kooste tulevista ensi-illoista sai esimerkiksi teatterin Facebook-ryhmän keskustelussa innokkaan vastaanoton, syystä. Tässä epävarmassa tilanteessa teosesittelyjen voi todella sanoa paitsi kääntäneen veistä teatteriyleisön haavassa myös nostattaneen malttamatonta innostusta: kunpa pääsisi jo katsomaan.

Ensi-iltaan on tulossa Hamletin ja Faustin kaltaisia klassikoita sekä arvostetun näytelmäkirjailijan Caryl Churchillin kahdesta näytelmästä koostettu teos Sanantuoja. Red Nose Companyn ja Avanti!:n kanssa yhteistyössä tehty Aleksis Kivi puolestaan on kahden tunnin komediapaketti monumentiksi muuttuneesta kansalliskirjailijasta.

Vaikka monet muut, kuten Svenska Teatern, Kansallisooppera ja Helsingin kaupunginteatteri, ovat jo ilmoittaneet peruvansa helmikuun näytökset, toivotaan Kansallisteatterissa edelleen, että esitykset voisi aloittaa jo helmikuussa, sanoi Mika Myllyaho haastattelussa ennen avajaisia.

”Meillä on harjoitukset käynnissä, ja haave on, että pääsisi vielä ensi kuun puolessa välissä esittämään. Kun julkisuudessa on kuitenkin ollut keskustelua, että voisi nopeammin purkaa sulkuja matalan riskin paikoissa kuten teattereissa.”

Tällä hetkellä Kansallisteatterissa harjoitellaan täyttä päätä esimerkiksi Hamletia, jonka päärooleissa näyttelevät Fanni Noroila ja Olavi Uusivirta.

Myllyahon mukaan kahden vuoden korona-aika on aikaansaanut sen, että tilaisuuden tullen avaamaan pystytään nopeastikin.

”Kahden–kolmen päivän viiveellä saadaan kone pyörimään.”

Hamlet, jonka ensi-illan piti olla tällä viikolla, on teatterin parhaassa mahdollisessa ”pläänissä” ensi-illassa ennen pääkaupunkiseudun hiihtolomaviikkoa, eli 14. helmikuuta alkavalla viikolla, Myllyaho sanoo.

Kansallisteatterin juhlavuosi näkyy myös Teatterimuseossa. Siellä avautuu tänään 20. tammikuuta näyttely Kansallisteatterin historiasta, nimeltään näyttely on Yleisö oli raivoissaan ihastuksesta!, ja se on auki aina tammikuulle 2023. Teatterimuseo on tällä hetkellä auki rajoitetuin kävijämäärin ja koronapassilla.

Näyttelyn avajaisissa julkistetaan myös uusi historiateos, Suomen ja Skandinavian historian dosentin Kai Häggmanin kirjoittama Päänäyttämöllä – Suomen Kansallisteatterin 150 vuotta. Tammen kustantama teos avaa teatterin vaiherikkaita vuosikymmeniä yli neljänsadan sivun verran.

Historiateoksen lukeminen on Myllyahollekin ollut kouriintuntuva muistutus siitä, miten paljon teatterin historian aikana on ehtinyt tapahtua.

”Minkä kaiken läpi talo on kulkenut! Tietenkin tämä pandemia on nyt yksi sukupolvitapahtuma. Kyllä historian edessä aina huimaa. Historia nostaa myös pandemiassa sellaista henkeä, että hitto vie, tämä teatteri ja Suomi on selvinnyt aiemminkin monista asioista: on tärkeää että katsotaan eteenpäin ja harjoitellaan vaikka mitä tapahtuisi.”