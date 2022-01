Pe Langin ja Marianthi Papalexandri-Alexandrin teosten taustalla oleva tekniikka on monimutkaista, mutta katsojalle teokset näyttäytyvät vaivattomina oivalluksina.

Galeria Anhavassa esillä olevien tyylikkäiden teosten tekniikka on monimutkaista, vaikka katsojalle ne näyttäytyvät vaivattomina oivalluksina. Kuvassa Pe Langin teos LED / no 5 ( 2021–2022).

Pe Lang & Marianthi Papalexandri-Alexandri 30.1. saakka Galerie Anhavassa. Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Pe Langin ja Marianthi Papalexandri-Alexandrin taidetta voisi kutsua lyyriseksi mekaniikaksi, jossa luonnonlaeista löytyy odottamatonta runoutta. Galerie Anhavan kineettisissä teoksissa pääroolin saavat pölyhiukkaset, salamannopeat valonpilkahdukset ja kitkasta syntyvät äänet. Edellisen kerran kaksikko esiintyi Anhavalla keväällä 2015.

Näyttelytilaa hallitsee taiteilijoiden yhteisteos Untitled / no 7 (2019), joka on yhtä aikaa kineettinen veistos ja toimiva soitin. Urkupillejä muistuttavien akryyliputkien alla olevat nylonlangat saavat putkien päihin kiinnitetyt kalvot värähtelemään. Pyöriessään teos synnyttää aavemaista natinaa, joka tuo mieleen tuulisella merellä seilaavan puulaivan.

Sveitsiläisen Pe Langin (s. 1974) äärimmilleen hiotut teokset keskittyvät liikkeeseen ja valoon. Teoksessa Random / no 10 (2021) yksinkertainen mekanismi saa punnuksen langan tanssimaan kuin sammutetun kynttilän savuvanan, joka erikoisesti kelautuu takaisin ja purkautuu uudelleen. LED / no 6 (2021–2022) taas on eräänlainen minimalistinen elokuva, jossa pääosaa esittävät filmille laskeutuneet pölyhiukkaset.

Kreikkalaissyntyinen, nykyisin Sveitsissä ja Yhdysvalloissa asuva Papalexandri-Alexandri (s. 1974) työskentelee etenkin äänitaiteen ja erikoisten soitinten parissa. Näyttelyn teos Human and Machine / no 5 (2022) tekee musiikkia näkkileivillä. Kellariin sijoitettu Untitled | no 12 (2022) muuttaa kitkan syväksi murinaksi, jonka voisi kuvitella kohoavan maan uumenista.

Huipputyylikkäiden teosten taustalla oleva tekniikka on monimutkaista, mutta katsojalle teokset näyttäytyvät vaivattomina oivalluksina. Osa teosten viehätyksestä syntyy juuri siitä erikoislaatuisesta tyydytyksestä, kun jokin on suunniteltu täydellisesti.