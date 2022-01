Ivan Volkovin tarkoituksena oli kiinnittää huomio lumen alta ilmaantuviin koirankakkoihin.

Venäläinen taiteilija on pidätetty hänen tehtyään valtavan kakkapökäleen mallisen installaation pietarilaiseen puistoon. Teos oli tehty lumesta ja värjätty.

Ivan Volkov -nimisen taiteilijan oli tarkoitus kiinnittää teoksellaan huomio monista muistakin pohjoisen pallonpuoliskon kaupungeista tuttuun ongelmaan, joka ilmaantuu päivänvaloon keväisin lumien sulaessa: koirankakkoihin, joita niiden omistajat eivät ole viitsineet siivota pois.

Asiasta uutisoi venäläinen Fontanka-lehti.

Kakkapökälelumiveistos voi tuntua harmittomalta, ehkä hihityttävältäkin, mutta venäläisviranomaiset katsoivat asiaa aivan toiselta kantilta.

Taiteilija teki ulosteveistoksensa nimittäin Pietarin keskustaan Mars-kentälle. Mars-kenttä on yksi Pietarin suosituimmista paikoista. Se sijaitsee Kesäpuiston vieressä, pohjoisessa kenttään rajautuu Marmoripalatsi.

Kentälle on haudattu Venäjän vuoden 1917 vallankumouksessa kuolleita ja myös seitsemän suomalaista kommunistia.

Niinpä Volkov sai syytteen hautapaikan häpäisystä.

Fontankan tietojen mukaan kuulusteluraportissa kerrotaan, että taiteilija on toiminut ”kyynisesti ja moraalittomasti”.

Nyt teos on hävitetty.

Mikäli taiteilija tuomitaan, häntä uhkaa sakko tai pahimmillaan viiden vuoden vankeus.

Volkov on luonut viime vuosina kymmeniä lumiveistoksia. Yksi niistä on saanut viime aikoina suurempaakin huomiota, koska se kunnioittaa koronaviruspotilaita hoitavia lääkäreitä.

Volkov on valmistunut kuvanveistäjäksi Stroganovin taidekoulusta (virallinen nimi Moskovan valtion taideteollisuusakatemia). Kyseessä on yksi Venäjän vanhimmista oppilaitoksista esimerkiksi kuvanveiston, taideteollisuuden ja sisustuksen alalla.

Alla olevassa kuvassa on hänen kouluun tekemä teoksensa vuodelta 2017.

Volkov on eri medioiden mukaan pitänyt näyttelyitä muun muassa Moskovassa, Berliinissä ja New Yorkissa. Teoksissaan hän on kuvannut varsinkin yhteiskunnan sorsittuja, esimerkiksi alkoholisteja.

Fontanka on haastatellut taiteilijan äitiä, joka pyytää anteeksi Pietarin kaupungilta mutta puolustaa poikaansa. Äidin mukaan tämän ei ollut tarkoitus loukata ketään, vaan kyseessä saattoi olla enemmänkin tietämättömyys.

”Vanja tietää, mitä suvaitsevaisuus ja kunnioitus ovat”, äiti kertoo. ”Vanja on älykäs henkilö, jolla on hienovarainen huumorintaju. Hän on kriittinen itseään kohtaan ja nauraa enemmän itselleen, mutta ei muiden tunteille, se on varmaa.”

Lisäksi hän muistuttaa poikansa taiteen tasosta: mistä tahansa lumen kanssa pelleilystä ei ole kyse.

”Vanja pyrkii aina klassiseen kuvanveistoon, koska hän valmistui Stroganovista.”

Äidin mukaan Volkovilla ei ole ollut mahdollisuutta tehdä viime aikoina suuria projekteja, joten hän on päätynyt työskentelemään orgaanisten materiaalien, esimerkiksi paperin ja lumen parissa.

Idea kakkainstallaatioon syntyi ensi kerran jo vuosi sitten. Volkov oli seurannut kotikaupungissaan Protvinossa, kuinka ihmiset ulkoiluttivat koiriaan ja jättivät siivoamatta niiden jätökset. Eräänä lumisena päivänä hän meni ulos ja loi kakkaveistoksen.

Ohi kulkeneet lapset olivat innostuneet aiheesta ja intoutuneet tekemänä omia versioitaan teoksesta. Lopuksi taiteilija ja lapset hajottivat teoksensa pomppimalla yhdessä niiden päällä.

Viranomaiset olivat ottaneet Volkovin kiinni junasta. Nyt hän on pidätettynä, mutta hän on saanut lähettää äidilleen tekstiviestin. Äidin mukaan poika on kunnossa.