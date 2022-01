Tautikuvastossa on selvästi vetovoimaa.

TLC-kanavan sympaattinen realitysarja Tohtori Paise (2018–) osoittautui niin suosituksi, että nyt kanavalla pyörii keskiviikkoisin ja perjantaisin Tohtori jalkapaise (My Feet Are Killing Me, 2020–). Siinä tutkitaan ja hoidetaan jalkojen sairauksia.

Jalkatohtoreita on itse asiassa kaksi, Brad Schaeffer ja Ebonie Vincent, ja he toimivat Yhdysvalloissa. Eteen tulee niin paiseita, kynsisientä, kyhmyjä kuin ylimääräisiä varpaitakin. Mukaan on tietenkin valittu visuaalisesti erityisen vaikuttavia tapauksia.

Aikoinaan aikakauslehdissä julkaistiin kuvia näyttävistä ihosairauksista, paiseista ja muista. Youtubessa on lukuisia vastaaviin aiheisiin erikoistuneita kanavia. Myös alkuperäinen Tohtori Paise Sandra Lee aloitti julkisen uransa perustamalla oman YouTube-kanavan kymmenisen vuotta sitten.

Kuvastolla on selvästi vetovoimaa. Toivottavasti seuraavaksi valloitetaan valkokangas.

Tohtori jalkapaise, TLC klo 23.00.

