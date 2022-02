”Meidän ei tarvitse selittää toiselle itseämme, ei taiteilijana eikä ihmisenä. Siltä ainakin minusta on aina Lauran kanssa tuntunut”, Sinikka Vuola (oik.) kuvailee ystävyyttään Laura Lindstedtin kanssa.

Laura Lindstedtin ja Sinikka Vuolan mielestä teos on kiinnostavampaa kuin tekijyys. Kirjoittamalla 101 versiota tappotarinasta he halusivat testata sekä kielen että oman kirjoittamisensa rajoja.

Tehtävä ei ollutkaan niin helppo kuin kirjailijat Laura Lindstedt ja Sinikka Vuola olivat kuvitelleet.

Vanhojen yhdysvaltalaisten sanomalehtien mikrofilmejä pyörittelemällä ratkaisua ei löytynyt, joten nyt oli aika tarttua järeämpään aineistoon.

Kun Alibi-lehden punaisiin kansiin sidotut vuosikerrat oli kannettu sisään Kansalliskirjaston erikoislukusalin pieneen tutkijankopperoon, Lindstedt ja Vuola vetivät valkoiset suojahansikkaat käsiinsä ja ryhtyivät työhön.

Tavoite oli selvä: olisi löydettävä uutinen rikoksesta, jossa nainen on tappanut miehen. Mikään juopporemmissä pikaistuksissa tehty väkivalta ei kuitenkaan tulisi kyseeseen – ja tällaisia tarinoita lehdessä riitti.

”Oli raskasta lukea samoina toistuvia tappotarinoita. Kaikki kuvattiin tosi tarkasti, revittelevään ja toisen ihmisen kärsimyksellä herkuttelevaan tyyliin”, Lindstedt kertoo kolme ja puoli vuotta myöhemmin.

Toisen pitkän työpäivän loppupuolella tärppäsi ja sopiva tapaus löytyi. Alibin vuoden 1983 seitsemännessä numerossa haastateltiin suomalaista Anjaa, joka oli nuorena muuttanut Norjaan ja rakastunut komeaan merimieheen. Rakkaustarina muuttui kuitenkin vuosien mittaiseksi avioliittohelvetiksi, josta Anja ei keksinyt muuta ulospääsyä kuin ampua miehensä kuoliaaksi.

Idea kirjaan 101 tapaa tappaa aviomies – menetelmällinen murhamysteeri (Siltala) oli syntynyt eräänä iltana, kun Lindstedt istui Vuolan keittiössä vaihtamassa kuulumisia. Ystävät pohtivat, miksi taiteessa ja kulttuurituotteissa nuori nainen niin usein kokee väkivaltaisen kuoleman ja miksi kuolema esitetään aina niin samalla tavalla.

”Kuten moni muukin tänä aikana, olimme hämmentyneitä niistä hyvin konventionaaleista tarinoista, joissa nainen on aina se nuori, kaunis ja erittäin kuollut”, Lindstedt kertoo.

Sinikka Vuolaa ja Laura Lindstedtiä ärsytti, että kirjoissa ja elokuvissa nainen aina kokee väkivaltaisen kuoleman, joten he päättivät kääntää asetelman päälaelleen.

Eivät he itsekään olleet nuorempina osanneet kiinnittää asiaan huomiota. Teininä Lindstedt oli rakastanut Twin Peaksiä ja Vuola ahminut kauhuelokuvia, joissa nainen ja hänen hedelmällisyytensä demonisoidaan.

”Äitiyden myötä havahduin väkivaltaiseen kuvastoon. Sitä ennen olin ottanut kaiken annettuna. Varsinkin tyttäreni syntymä oli se, mikä avasi silmäni sille, miten naista kohdellaan monissa kirjoissa ja elokuvissa. Se alkoi tuntua vieraalta ja vastenmieliseltä”, Vuola kertoo.

Kuvasto on syvällä länsimaisessa kulttuurissa. Vuola on lukenut paljon antiikin mytologiaa ja hän muistuttaa, miten meren jumala Poseidon raiskasi kauniin nuoren Medusan, jonka vihastunut Pallas Athene muutti käärmehiuksiseksi, katseellaan kivettäväksi hirviöksi.

”Naista siis rangaistiin siitä, että hän veti miehiä puoleensa. Oli naisen syytä, jos mies ei voinut häntä vastustaa.”

Ajatusmalli on näkynyt pitkään myös arjessa, mutta onneksi se on vähitellen muun muassa #metoon liikkeen myötä muuttumassa.

”Muistan, miten 14-vuotiaana matkustin junassa ja vanhempi mies alkoi kirkkaassa päivänvalossa ehdotella minulle, että lähtisin hänen luokseen. Kukaan kanssamatkustaja ei puuttunut siihen. He vain tuijottivat minua, niin kuin olisin aloittanut tämän keskustelun”, Lindstedt kertoo ja uskoo, että tänä päivänä tällaiselta ei suljettaisi silmiä.

Stereotyyppiseen kuvastoon kyllästyneet kirjailijat päättivät kääntää asetelman päälaelleen. Tällä kertaa kuolleena makaisikin mies ja nainen saisi toimia tappajana. Kun Anjan haastattelu oli löytynyt, he kirjoittivat sen pohjalta lyhyen tarinan, teeman, jota he muovaisivat yhä uudelleen erilaisten sääntöjen mukaan. Teematarinasta syntyisi 101 variaatiota ja samalla kirjailijat testaisivat sekä kielen että oman kirjoittamisensa rajoja.

Inspiraation lähteenä toimi molemmille jo yleisen kirjallisuustieteen opinnoista tuttu Raymond Queneaun Tyyliharjoituksia, jossa sama pieni tarina kerrotaan 99 eri tyylillä. Toinen variaatioiden klassikko on Simon Bondin kuvateos 101 tapaa käyttää kuollutta kissaa.

”Olen opettanut vuosia kirjoittamista ja luetuttanut Queneauta oppilaillani. Sen avulla moni opiskelija oivaltaa, miten monella eri tavalla tekstiä voi tuottaa”, Vuola kertoo.

Myös Lindstedtin mielestä Tyyliharjoituksia on oivallinen opus kirjallisuudentutkimukseen ja erityisesti menetelmällisyyteen.

Osan variaatioiden metodeista Vuola ja Lindstedt kehittelivät kokonaan itse.

Rapukäännös-nimisessä variaatiossa Anjan tarina kerrotaan takaperin, homokonsonantismissa jätetään alkuperäisen tekstin konsonantit paikoilleen samaan järjestykseen, mutta vokaalit valitaan vapaasti. ”Lokakuussa 1981 Anjan ja Thorvaldin avioliitto päättyi” -lauseesta syntyy ”Loikkasi se! En jää nojautuu. Horo viilee ei duunia valita. Tuopa auttoi.”

Kantatarina tulee kirjoitetuksi myös pelkästään elatiiveja käyttäen, jolloin se alkaa lähes lyyrisesti: ”Naisesta, miehestä, katseesta, hymystä, tuoksusta - - ”.

Yhdessä versiossa sen kertoo erittäin epäluotettava kertoja ja La rien que la toute la -muunnelmassa tekstissä ei ole lainkaan substantiiveja, adjektiiveja eikä verbejä.

Intersektionaalisessa feminismissä kertoja uhoaa, että ”kuka tahansa näkee, että tän oksennuksen kirjoittajan todellinen intentio on juntata keskustelu pysyvästi white-privilege-saastaan. - - Miettikääpä, oisko bipoc-pimpillinen vapautettu vastaavassa tilanteessa syytteistä?”

Erityisen paljon kirjailijat kertovat nauttineensa tunnettujen kirjailijoiden – esimerkiksi Kafkan, Päätalon ja Gertrude Steinin – tyyliä mukaillen luoduista pastisseista. Mukana on myös useita oulipolaisia kirjoitusmetodeja Ranskassa vuodesta 1960 asti toimineen kokeellisen kirjailijaryhmän Oulipon inspiroimana.

Laura Lindstedt ja Sinikka Vuola toivovat, että heidän kirjansa 101 tapaa tappaa aviomies toimisi inspiraationa ja käsikirjana ihmisille, jotka haluavat ymmärtää kaunokirjallisuuden mahdollisuuksia.

Konseptin kehittäminen oli niin valtava työ, että kun se oli tehty, itse kirjoitusvaihe sujui helposti. Lindstedt ja Vuola sopivat, että kumpikin kirjoittaa viikossa yhden variaation, jolloin viikon päätteeksi valmiina on kaksi tarinaa.

Koko pari vuotta kestäneen kirjoitusvaiheen aikana dead lineistä ei lipsuiltu.

Aina, kun kummallakin oli kasassa seitsemän versiota, ne lähetettiin toiselle kommentoitavaksi.

”Olemme molemmat kovia pilkunviilaajia ja hioimme tekstejä synonyymitasoa myöten.”

”Meitä yhdistää se, että kumpikaan ei pidä omaa tekstiään pyhänä tai loukkaannu, jos siihen kosketaan. Olemme suhtautuneet tekstiin materiaalina, jota muokataan siihen asti, kun se lähtee painon.”

Molempien mielestä teos on kiinnostavampaa kuin tekijyys.

”Haluamme oppia uutta emmekä representoida kirjailijuutta. Se ei ole kiinnostavaa, vaan työvälineen tutkiminen.”

Voisi luulla, että sääntöjen ja rajoitusten mukaan kirjoittaminen olisi hankalaa, kun taiteilijalla tavallisesti on ääretön vapaus aiheen ja käsittelytavan suhteen. Lindstedtin ja Vuolan mukaan asia on juuri päinvastoin.

”Kun joku metodi pikkuisen rajaa sitä, mitä lähdetään tekemään eikä kaikki ole mahdollista, niin sehän yhtäkkiä avaa aivan mielettömän maailman. Se ohjaa luovaa energiaa johonkin suuntaan, jolloin metodi muodostuukin ruokkivaksi tekijäksi.”

Itse asiassa Vuola aloittaa jokaisen työpäivänsä toisten kirjailijoiden tekstejä varioiden. Hän herää kuudelta, ottaa hyllystä nipun kirjoja, valitsee niistä tekstikohtia ja alkaa työstää erilaisia kokonaisuuksia.

”Minun täytyy aamuisin avata itseni kielen ja kerronnan mahdollisuuksille. Yhdistelen tekstejä kollaaseiksi tai vaihdan substantiiveja tekstin sisällä päittäin”, hän kertoo.

Lindstedt kuuntelee vieressä kollegaansa kiinnostuneena ja löytää vertailukohdan.

”Olet vähän kuin muusikko, joka vetelee asteikkoja ja sointukulkuja?”, hän ehdottaa.

Vuolan mielestä vertaus on osuva. Kyse on juuri siitä, että oman työvälineen pitää olla koko ajan kunnossa. Sitä hän painottaa myös oppilailleen Kriittisessä korkeakoulussa.

”Kyse on oppimisen ja avoimuuden välttämättömyydestä. Olen sitoutunut taiteellisessa työssäni siihen, että pyrin laajentamaan ymmärrystäni siitä, mitä tällä välineellä voi tehdä. Se, että supistaisin sen siihen, että kuinkas tärkeä minä olen kirjailijana, ei ole yhtään kiinnostavaa.”

Kirjailija Sinikka Vuola.

Jos Vuolan lämmittelymetodi on tekstivariaatioiden rakentaminen, Lindstedtille jotain vastaavaa merkitsee päiväkirjan kirjoittaminen.

”Se on minun tapani herättää itseni ja verrytellä, koska se on hidasta verrattuna tietokoneella naputteluun ja se tapahtuu aina käsin. Minulle tulee tukkoinen olo, jos en vähään aikaa ole kirjoittanut päiväkirjaa”, hän kertoo.

Tällä hetkellä menossa on 44. musta vihko – vanhemmat päiväkirjat on säilötty matka-arkkuun eikä Lindstedt ole vielä keksinyt, mitä niille tulevaisuudessa tekee.

”Ajan kanssa on alkanut tulla tietoisuus siitä, että mitähän niille käy kuolemani jälkeen. Ajattelin pitkään, että ne pannaan hauta-arkkuun maahan minun mukaani, mutta nyt olen muuttanut mieleni. Olen nimittäin ollut aivan romuna siitä, että isoäitini täytti isosiskonsa viimeisen pyynnön ja poltti hänen kirjeenvaihtonsa, kun hän kuoli. En halua tuhota samalla tavalla omaa historiaani.”, hän kertoo.

”Minulla menee kylmät väreet, kun kuulen päiväkirjojesi määrän. Kukaan toinen ei ole samanlainen. Sinähän olet Suomen Anaïs Nin”, Vuola huikkaa ja keksii heti, että ystävän on toimittava niin kuin tämän esikuva Nathalie Sarraute ja asetettava päiväkirjoilleen embargo.

”Koska siellä on kuitenkin paljon tulenarkaa tietoa kollegoista”, hän jatkaa ja nauraa.

Päiväkirjojen toimittaminen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon onkin alkanut tuntua Lindstedtille varteenotettavalta vaihtoehdolta, sillä hän uskoo, että niiden kautta tulevaisuuden lukijalle voi avautua pieni mikrohistoriallinen kulma tähän aikaan.

101 tapaa tappaa aviomies -teos syntyi pitkän työprosessin seurauksena. Samaan aikaan Vuola ja Lindstedt kirjoittivat kuitenkin omia tulevia proosateoksiaan ja tekivät muita töitä.

Lindstedtin ”ikuisuusprojekti”, väitöskirja ranskalaiskirjailija Sarrauten tuotannosta alkaa olla loppusuoralla. Tutkimus on matkan varrella muuttunut paljon, suurin muutos lienee, että sen kieli on vaihtunut ranskasta suomeksi.

Lindstedt ei kuitenkaan ajattele, että tehty työ olisi ollut turhaa.

”18 vuoden jälkeen uskallan sanoa, että kaikki ne älyttömät sivupolut ovat olleet sellaisia, että olen tarvinnut ne.”

”Ja sama koskee kaikkea kirjallisuutta: Joskus täytyy esimerkiksi tehdä kirjoja, jotka eivät ilmesty, jotta pääsee eteenpäin.”

Kirjailija Laura Lindstedt.

Vuola on tästä tismalleen samaa mieltä. Hän on opettanut 12 vuotta luovaa kirjoittamista ja on äärettömän huolestunut kirjoittajakursseille hakeutuvien oppilaiden lukeneisuuden puutteesta ja motiiveista.

Hänen mielestään on huolestuttavaa, että moni on kiinnostuneempi julkaisemisesta kuin kirjoittamisesta.

”Ehkä voimakas huomiokulttuuri on saanut aikaan sen, että oppilaita kiinnostaa julkisuus ja kirjailijuus eikä se, miten tällä välineellä voi ilmaista, mikä juuri minua puhuttelee ja mikä resonoi kielessä ja kerronnassa”, hän sanoo.

Hän pitää opettamistyöstä, sillä hän uskoo, että hänellä on opiskelijoille annettavaa. Hän myös uskoo, että jokaiselle kirjoittajalle – niin aloittelijalle kuin konkarille – on tärkeää lukea muiden tekstejä.

”Erityisyysharha pitää kitkeä heti! Mitä pikemmin tajuamme olevamme samassa veneessä kollegoidemme kanssa, sen parempi. Olemme samanlaisia, ja tämä laji on kommunikatiivinen ja dialoginen.”

Genrerajojen ylittäminen ja poikkitaiteellisuus ovat aina kiinnostanet Vuolaa ja Lindstedtiä. Se on saanut heidät myös tekemään asioita, jotka ovat aluksi tuntuneet pelottavilta, kuten Lindstedtistä laulaminen. Kun Lindstedtin puoliso, säveltäjä ja kuoronjohtaja Petra Lampinen sävelsi tämän väitöskirjan jokaisesta luvusta yhden kappaleen, ei kirjailija-tutkijan auttanut kuin opetella ne ja nousta lavalle.

Lindstedt ei pidä itseään musikaalisena, mutta keikan nähnyt Vuola on toista mieltä.

”Se meni hienosti. Laura lauloi kuin viimeistä päivää.”

Vuola ja Lindstedt ovat olleet ystäviä 15 vuoden ajan. He tutustuivat ollessaan yhtä aikaa Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkintoehdokkaina. Vaikka julkkareissa on joskus kiva liidellä, tärkeimpiä ovat rauhalliset keskustelut pienellä porukalla.

”Useimmiten mieleen jäävät ne hetket, kun ympärillä ei ole mitään hälyä, olemme vain me kaksi yhtäkkiä jonkun tosi syvän aiheen äärellä uppoutuneina”, Lindstedt sanoo.

Kenen tahansa kanssa he eivät olisi kirjan kirjoittamiseen ryhtyneetkään.

”Kirjahan on valmistuttuaan aina olemassa ja se on aina meidän yhteinen kirjamme. Vitsailimmekin, että tämä on eräänlainen avioliitto, jossa täytyy sitoutua toiseen ihmiseen kirjan myötä kokonaan”, Lindstedt sanoo.

Laura Lindstedt & Sinikka Vuola: 101 tapaa tappaa aviomies - Menetelmällinen murhamysteeri (Siltala)