Nykytaide

Pekko Vasantola: Veistoksia läheisteni soluista 30.1. saakka galleria Sculptorissa (Eteläranta 12). Ti–ke 12–17, to 12–19, pe 12–17, la–su 12–16.

Gallerian katosta roikkuu teoksia, jotka tuovat mieleen tieteiselokuvan. Vaijerien varassa lepäävillä mustilla alustoilla on läpikuultavia astioita, jotka muistuttavat kemistin tarpeistoa. Välillä kuuluu mekaaninen ääni ja kirkasta nestettä pulpahtaa mustasta letkusta astiaan.

Pekko Vasantolan (s. 1994) näyttely Veistoksia läheisteni soluista on elävien teosten sarja. Vasantola on ottanut läheistensä posken sisäpuolelta solunäytteitä, viljellyt soluja kasvatusnesteessä ja sekoittanut ne hydrogeeliin.

Vasantola kutsuu teoksiaan ylirealistisiksi. Veistokset ovat niin sanottua epiteelikudosta, joka on suojattu lääketieteellisellä silikonilla. Kudos on valmistettu teknologialla, joka voi mahdollistaa tulevaisuudessa ”varaosien” valmistamisen ihmisen elimille.

Teokset ovat siis edenneet realismissaan niin pitkälle, että ne todella pyrkivät olemaan ainakin osittain esittämänsä kohde.

Jokaisen teoksen ohessa on pikkuruinen näyttö, josta voi lukea kenen silmäkulmaan, posken kaareen tai nenän muotoon teos kohdentaa.

Minilaboratorioiden lisäksi tilassa on myös graniittipaasi, Memorial (Analysis of Sofie’s DNA) (2021), johon Vasantola on kaivertanut ”Sofien” dna:ta.

Vastaava graniittinen ”muistomerkki” oli esillä myös vuoden 2019 Taidehallin Nuoret-näyttelyssä, johon Vasantola oli tallentanut internetin selaushistoriansa. Tämän lisäksi Vasantola on ikuistanut graniittiin aiemmin myös verkosta löytyvän henkilökohtaisen datansa.

Elävien veistosten sarja on kiveen kirjoitetun varmuuden sijaan olemukseltaan hauras. Ihmisen kudosten tulostamiseen liittyy toive elämän jatkumisesta, jopa ikuisesta elämästä. Kuitenkin, jos jokin elää, se voi myös kuolla.

Arja Kärkkäinen: Tartaroksen kauppakassit ja Umpisäiliö, 2021.

Vasantolan teokset saavat Sculptorissa vastinparin gallerian etuosassa sijaitsevasta Arja Kärkkäisen (s. 1986) näyttelystä.

Kärkkäisen kokonaisuus, Mauvaise Foi (tavanomainen itsepetos), käsittelee valinnan tekemisen vaikeutta. Tilassa olevat suuret seinävaatteet ovat henkilökohtaisen elämän kipukohtia kuvaavia ”historiatauluja”. Kärkkäinen tuo maalauksellisiin ryijyihin vaikeasti kuvattavia tunteita ja aavistuksia ihmisten välisistä suhteista.

Tartaroksen kauppakassit (2021) vetävät arjen raskauden kohti mukana kannettavaa taakkaa. Sivummalla seisoo Toisen naisen tuoksu (2021), metsän peitolla kauttaaltaan vuorattu sohva.