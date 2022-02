Pitkään odotettu tanssitaiteen talo rakennettiin Helsingissä Kaapelitehtaan yhteyteen ja avajaisgaala pidetään keskiviikkona – koronarajoitusten vuoksi kuitenkin ilman saliyleisöä, vain verkon ja television välityksellä.

Kaapelitehtaan sisäpiha on saanut lasikatteen, joka muuttaa koko rakennuksen luonnetta merkittävästi. Kun aiemmin kulttuurin tekijät ja kuluttajat saapuivat paikalle vanhan tehdasrakennuksen kahden siiven väliin muodostamaa käytävää pitkin, nyt uusi lasikate muodostaa samalle paikalle rauhallisen sisätilan. Se yhdistää Kaapelitehtaan etelä- ja pohjoissiiven päädyt.

Eteläsiivessä sijaitsevat Teatterimuseo ja Valokuvataiteen museo, ja pohjoissiivessä Tanssin talo, joka on pitkän odotuksen jälkeen vihdoin avautumassa. Siitä on määrä tulla tanssitaiteen näyteikkuna, jossa esiintyvät kotimaiset ja ulkomaiset huipputanssijat.

Pannuhallissa harjoiteltiin tammikuun lopulla Maija Hirvasen Mesh-teosta, jota varten esiintymislavan sivuille oli laskettu mustat verhot. Mesh oli määrä kantaesittää helmikuun puolivälissä Sivuaskel-festivaalilla, mutta Helsingin-esitykset jouduttiin kuitenkin koronarajoitusten takia siirtämään syksyyn.

Tanssin talon yhteyteen on remontoitu 235-paikkaiseksi esitystilaksi Pannuhalli, joka on aiemminkin ollut Kaapelitehtaalla esityskäytössä.

Sen lisäksi pohjoissiiven jatkeeksi on saatu uudisrakennus, jossa on 700-paikkainen uusi esitystila, Erkko-sali, sekä aula, joka yhdistää kaikkia Tanssin talon tiloja. Kaikkiaan tanssin talossa on tilaa noin 5 400 neliömetrin verran. Yleisökapasiteetiltaan Tanssin talon kahta salia voisi verrata vaikkapa Espoon kulttuurikeskuksen kahteen saliin: Erkko-sali on suunnilleen samaa luokkaa kuin Tapiolasali, Pannuhalli taas vertautuu Louhisaliin.

”Tämä aula on valitettavasti vielä roinaa täynnä”, harmitteli viime viikolla Tanssin talon toiminnanjohtaja Niki Matheson esitellessään uusia tiloja HS:lle. ”Täällä jaetaan tiloja avajaisgaalan eri asioita varten, ja tuolla salissa raivataan niille tilaa.”

”Ja samalla tehdään kaikenlaista viimeistelytyötä koko ajan”, jatkaa Tanssin talon ohjelmapäällikkö Mikael Aaltonen. Kaiken on määrä valmistua talon avajaisiin mennessä.

Tanssin talon aulan kautta kuljetaan sekä Erkko-saliin että Pannuhalliin.

Avajaisgaala alkaa keskiviikkona 2. helmikuuta kello 20, mutta koronarajoitusten vuoksi tilaisuuteen ei voida ottaa yleisöä. Sen sijaan avajaisia voi katsoa suorana lähetyksenä Yle Teema -kanavalta tai verkon kautta Areenasta.

Sen jälkeen esitystoimintaan laskeutuu jälleen viikkojen hiljaisuus: rajoitusten takia kaikki helmikuulle suunnitellut esitykset on jouduttu perumaan.

Näillä näkymin ensimmäiset yleisötapahtumat koetaankin vasta maaliskuun viimeisestä päivästä alkaen, kun Tero Saarinen Company esittää Hz- ja Hunt-teosten muodostamaa tanssi-iltaa Erkko-salissa.

Tero Saarinen Company on yksi Tanssin talon neljästä ohjelmakumppanista. Muut ovat uuden tanssin keskus Zodiak, uuden sirkuksen keskus Cirko ja Tanssiteatteri Hurjaruuth. Ohjelmakumppaneita tarvitaan, koska Tanssin talo itse ei tuota tapahtumia.

”Me olemme tila- ja tekniikka-alustatoimija”, sanoo Niki Matheson. ”Mahdollistamme kaikille sen, että näissä tiloissa voi toimia. Meillä on ohjelmakumppaneita, jotka saavat säännöllisesti aikaslotteja, jolloin meille syntyy säännöllisesti vuosittaista tanssiohjelmistoa. Esimerkiksi Tanssiteatteri Hurjaruuthin Talvisirkus on luontevasti yksi sellainen, ja sillä on vuosittainen slotti.”

Erkko-salin istumakatsomoon mahtuu 700 asiakasta.

Monena vuonna Hurjaruuthin Talvisirkusta on esitetty juuri Pannuhallissa, joka on nyt osa Tanssin taloa. Jatkossa Talvisirkus kuitenkin siirtyy Erkko-saliin, jossa on suurempi katsomokapasiteetti ja korkea, yli 20-metrinen torni näyttämön yläpuolella. Se soveltuu hyvin sirkusesityksille.

Tilat on rakennettu muunneltaviksi, sillä katsomot voidaan vetää kiinni kunkin salin takaseinään ja käyttää niiden sijaan irtoelementtejä katsomo- ja lavarakenteina – tai vaikka jättää saleihin seisomakatsomot. Jos istumakatsomot eivät ole käytössä, esityksien yleisökapasiteettikin kasvaa, Pannuhallissa 235:stä 400:aan, Erkko-salissa 700:sta 1 000:een.

Tanssin talon osat: 1) Erkko-sali, 2) Pannuhalli, 3) Aula, 4) Lasipiha ja 5) Toimisto, tekniset tilat ja taiteilijalämpiö. Numero 6 on Kaapelitehtaan rakennus.

Tanssitaiteelle omistettua rakennusta on Suomeen kaivattu jo vuosikymmenten ajan, mutta varsinaisesti hanke nytkähti liikkeelle, kun Jane ja Aatos Erkon säätiö vuonna 2014 lupautui rahoittamaan rakennushanketta 15 miljoonalla eurolla – sillä edellytyksellä, että myös valtio ja Helsingin kaupunki sitoutuvat hankkeeseen riittävällä rahamäärällä.

Tanssin talon toiminnan reunaehdot määrittävä puitesopimus allekirjoitettiin vuonna 2015 ja rakentaminen pääsi alkamaan syksyllä 2019. Rakennuskustannuksiksi tuli lopulta 42 miljoonaa euroa.

Nyt Tanssin talo on valmis, ja tanssille on tarjolla siis kaksi uutta esitystilaa. Viimeisen päälle moderneissa puitteissa varmaan tilavuokratkin ovat melkoiset?

”Meillä on tanssitoimijoille merkittävästi subventoidut tilapalveluvuokrat”, kertoo Niki Matheson. ”Me tarjoamme puitteet, ja asiakkaille on eri hinnoittelurakenteet. Tanssin toimijoille vuokra on kaikkein edullisin.”

Riippumatta siitä, ovatko he teidän ohjelmakumppaneitanne vai ei?

”Riippumatta siitä.”

Alennetut tilavuokrat mahdollistaa Tanssin talon toiminnan perusrahoitus, joka on 650 000 euroa vuodessa sekä Helsingin kaupungilta että valtiolta, yhteensä siis 1,3 miljoonaa euroa. Sen turvaamana Tanssin talon ei ole pakko pyytää kaikilta asiakkailta markkinahintaista vuokraa, vaan se voi tarjota palveluitaan halvemmalla niille, joiden se kokee olevan talon keskeistä käyttäjäkuntaa – siis tanssijoille. Muiden alojen asiakkaille tarjolla on markkinahintaisia palveluita.

Niki Mathesonin mukaan palveluiden hintaa on vaikea verrata toisiinsa hinnoittelurakenteiden erojen vuoksi, mutta arvioi tanssiasiakkaiden saavan palveluja noin 50–60 prosenttia markkinahintaa halvemmalla.

Tanssin talon toiminnan rahoituksen riittävyys on herättänyt huolta jo rakennusvaiheessa. Moni toivoo rahoituksen kasvattamista, jotta Tanssin talolla olisi mahdollisuuksia toteuttaa myös omaa ohjelmapolitiikkaansa eikä vain tarjota vuokrapalveluita ulkoa tuleville tanssiryhmille.

Kaupungin ja valtion 1,3 miljoonan euron vuosittainen rahoitusosuus määriteltiin vuonna 2015 tehdyssä puitesopimuksessa, mutta esimerkiksi kesällä 2020 tanssitaiteilija Jorma Uotinen totesi, että rahoitusta olisi oltava miljoona euroa enemmän, ”että toiminta voi toteutua täydessä loistossaan”.

Saman vuoden syksyllä Tanssin talon silloinen toiminnanjohtaja Matti Numminen jätti tehtävänsä hallituksen puheenjohtajan Tuuli Kousan kommentoidessa, että ”Nummisen johdolla ei ole edellytyksiä mennä avajaisiin ja sen yli”.

Nummisen jälkeen toiminnanjohtajaksi nimitettiin Niki Matheson. Hänenkään johdollaan perusrahoitusta ei ole saatu kasvatettua, mutta omaa taiteellista profiilia Tanssin talolle pystytään ainakin alkuvuosina tuottamaan säätiöiltä saatavien hankerahoitusten turvin.

”Meillä on nyt kaksi hanketta”, Matheson sanoo. ”Yksi on merkittävä Jane ja Aatos Erkon säätiöltä saatu miljoona euroa kansainvälisiin vierailuihin. Sitten on Suomen kulttuurirahastolta puoli miljoonaa kantaesityshankkeeseen: meillä on kolme kantaesitystä Pannuhallissa ja kolme Erkko-salissa vuosien 2022 ja 2023 aikana.”

Näiden aloituspanosten voimin pyritään siis näyttämään, mitä Tanssin talon toiminta voisi tulevaisuudessa olla, ja samalla houkuttelemaan lisärahoitusta.

Tanssin talon ohjelmapäällikkö Mikael Aaltonen ja toiminnanjohtaja Niki Matheson aulassa sijaitsevassa portaikossa, jonka kautta kuljetaan Pannuhallin alla sijaitseviin vaatesäilytys- ja väliaikatiloihin.

Tanssin talosta on tulossa nimenomaan tanssin näyteikkuna, mutta ei varsinaista tanssikulttuurin keskusta – siis kaikkien tanssin toimijoiden kotipesää, jossa tanssiryhmät voisivat harjoitella pitkäjänteisesti. Kun Tanssin talossa on kaksi esityssalia, aula- ja toimistotilat sekä vain yksi harjoitussali, tanssijoiden pitää yhä löytää harjoitustilansa muualta.

”Meillä ei valitettavasti ole sitä harjoitussalikapasiteettia joka olisi ideaalia”, myöntää Niki Matheson.

”Kyllä tanssilta ja sirkukselta vielä Helsingistä puuttuu riittävän suuria harjoitustiloja, erityisesti meidän Erkko-salin mittakaavassa. Meidän harjoitussalimme on suhteellisen matala mutta sopii lämmittelemiseen ja joihinkin tiettyihin asioihin.”

Koreografi Maija Hirvasen (vas.) Mesh-teosta harjoiteltiin Tanssin talossa tammikuussa, vaikka sen ensi-ilta jouduttiin siirtämään. Hirvanen ja tanssijat Marlon Moilanen, Pie Kär, Suvi Tuominen ja Marika Peura odottivat harjoitusten jatkumista taiteilijalämpiössä.

Vaikka ympäri pääkaupunkiseutua löytyy tiloja varsinaisen tanssin harjoittelulle, tarvetta olisi erityisesti sellaisille tiloille, jotka soveltuisivat tuotantojen harjoitteluun kaikkine esitystekniikkoineen ennen kuin ne tuodaan varsinaiselle esityspaikalle Erkko-saliin tai Pannuhalliin.

Vuosien varrella on Tanssin taloon kyllä ollut monenlaisia toteutumattomia suunnitelmia, ohjelmapäällikkö Mikael Aaltonen sanoo. ”Jossain vaiheessa oli keskustelua siitä, että museot olisivat siirtyneet, ja Tanssin talo olisi ottanut niiden päätyä harjoitussaleiksi.”

No mutta juurihan on rakennettu uusi Tanssin talo. Eikö hankkeeseen olisi voinut sisällyttää riittäviä harjoitustiloja, kun kerran rakentamaan on alettu?

”Ei mahtunut tontille!” Matheson vastaa.

Hänen mukaansa on ilman muuta puute, että taloon saatiin vain yksi harjoitussali, joka sekään ei ole kovin käytännöllinen.

”Ainoa harjoitussalikin on vanhan talon uumenissa.”

Erkko-salin sisältävä uudisrakennus on rakennettu vanhan aukion ja parkkipaikan päälle, eikä tontille pystytty rakentamaan enempää, Matheson sanoo.

Tanssin talo on rakennettu Kaapelitehtaan vanhan rakennuksen yhteyteen.

Kaapelitehtaan vanhan tehdasrakennuksen siipien väliin on rakennettu katettu lasipiha, jonka kautta kuljetaan esimerkiksi Tanssin talon eri tiloihin sekä Merikaapelihalliin.

Pannuhallin alla oleva tila on nimetty klubitilaksi, jota voi käyttää esimerkiksi väliaikatiloina.