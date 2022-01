Suureellisista kappaleista tunnettu laulaja oli kuollessaan 74-vuotias.

Laulaja Meat Loaf on kuollut 74-vuotiaana. Yhdysvaltalainen muusikko, syntymänimeltään Marvin Lee Aday, kuoli torstaina. Asian vahvisti Deadline-lehdelle Meat Loafin agentti.

Laulajan perheen kerrottiin saaneen viettää aikaa kuolinvuoteella. Kuolinsyytä ei ole kerrottu.

Meat Loaf esiintymässä Dortmundissa Saksassa vuonna 2019.

Meat Loaf tunnetaan suureellisista Bat Out of Hell -levyistään. Vuonna 1977 ilmestynyt ykkösosa on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä rocklevyistä.

Jatko-osa Bat Out of Hell II: Back Into Hell sisälsi Meat Loafin isoimman hitin I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), joka nousi kymmenissä maissa listakärkeen.

Hän teki myös näyttävän roolin The Rocky Horror Picture Show -musikaalielokuvassa vuonna 1975.