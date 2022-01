Rakkauden lumo -sarjan päähenkilöt etsivät paikkaansa avioliitosta ja aatteista vuosien 1927–1941 Britanniassa.

”Hän oli villi ja levoton, tulvillaan kiihkoa ja kaipuuta”, kuvailee Fanny serkkuaan Lindaa. Ystävykset ovat vuosiin 1927–1941 sijoittuvan brittisarjan Rakkauden lumo päähenkilöt.

Linda (Lily James) vastaa ystävänsä kuvausta. Hän on aatelisperheen tytär, jonka poliitikkoisä (Dominic West) inhoaa oppineita naisia ja ulkomaalaisia. Linda janoaa pakoa ankarasta kartanosta ja kurista.

Sarjan kertoja Fanny (Emily Beecham) on kaksikon harkitsevaisempi puoli. Huikentelevaisen äidin tytär viettää ison osan nuoruudestaan lukien sekä serkkunsa kanssa liinavaatekaapissa kuiskutellen.

Kolmeosainen sarja seuraa kaksikkoa teini-iästä aikuisuuteen. Ajan aatteisiin törmätään miesten myötä: Linda rakastuu niin saksalaista fasismia ihailevaan pankkiiriin kuin Espanjan sisällissotaan lähtevään kommunistiin.

Pysyvin miessuhde on toveruus naapuriin, boheemiin lordi Merliniin (Andrew Scott), joka kuuluu seurapiirihahmojen Bright Young Things -ryhmään.

”Hän oli villi ja levoton”, Fanny sanoo serkustaan ja parhaasta ystävästään Lindasta.

Mainio sarja perustuu Nancy Mitfordin romaaniin vuodelta 1945. Eksentrisen paronin tytär kuului itse Bright Young Thingseiksi nimettyihin boheemeihin, ja hänen siskokatraastaan löytyi niin fasisteja kuin kommunisteja. Mitfordin kirjassa onkin omaelämäkerrallisia piirteitä.

Romaanin on kääntänyt hilpeäksi tv-sarjaksi Fannyn äitiä esittävä Emily Mortimer, joka tunnetaan parhaiten juuri näyttelijänä. Rakkauden lumo on hänen debyyttinsä ohjaajana, mutta käsikirjoittajana Mortimer on aiemmin luonut komediasarjan Doll & Em (2013–2015). Nyky-Hollywoodiin sijoittuva sarja kertoo sekin kahden naisen ystävyydestä.

Ystävyys ja rakkaus kuljettavat päähenkilöiden tarinoita nytkin. Romanttinen rakkaus näyttäytyy Lindalle huumaavana romanssien sarjana ja Fannylle ahtaana naisen paikkana. ”Miksi käydä kouluja, kun pitää poistua omasta pöydästä, jotta miehet saavat keskustella ja juoda hyvää portia”, Fanny hieman osoittelevasti toteaa aviovaimon roolista.

Ystävyys edustaa vapaampaa rakkautta, jossa sääntöjä on vähemmän. Vaikka Rakkauden lumo muistuttaa visuaalisesti Wes Andersonin vinosta huumorista ja asetelmallisista kuvista, sisältö tuo mieleen myös Elena Ferranten kirjaan pohjaavan Loistava ystäväni -sarjan.

Naisten välisen ystävyyden kuvauksista ei ole televisiossa pulaa, mutta minisarja on oivallinen lisä niiden joukkoon.

Välillä kerronta tuntuu päämäärättömältä hauskojen hahmojen ja feminististen huomioiden kavalkadilta, mutta kun kaksikko karkaa autolla Oxfordiin poikia katsomaan ja nykyorkesteri Le Tigre soi taustalla, vauhdin hurma vie mukanaan.

Rakkauden lumo, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena. (K12)