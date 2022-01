Arctic-elokuvassa lentokone haaksirikkoutuu jäiseen erämaahan.

trilleri

Arctic ★★

Islanti 2018

TV2 klo 21.00 (K12)

Ihminen on rakentanut suojakseen yhteiskuntia ja kulttuureja. Niiden keskeltä kaivataan toisinaan romanttisesti luonnon helmaan, mutta tarinoissa erämaahan joutuminen näyttäytyy yleensä katkerana eloonjäämiskamppailuna.

Arctic-elokuvan päähenkilö (Mads Mikkelsen) on selvinnyt hengissä lentokoneen putoamisesta. Haaksirikkoisena hänellä on huonompi onni kuin Robinson Crusoella, joka rantautuu trooppiselle saarelle. Arktinen erämaa tarjoaa runsaasti vilua ja niukasti ravintoa.

Erittäin pelkistetty elokuva keskittyy päähenkilön ponnistuksiin pysyä hengissä ja selvitä ihmisten ilmoille. Onnettomuudestakaan ei kerrota mitään. Eikä sankarin nimeä mainita, mutta takissa on merkintä Overgård. Se voisi tosin olla yhtä hyvin vaatemerkki kuin roolihahmon nimi.

Elokuva on merkitty islantilaiseksi, ja siellä se on kuvattu. Esikoisohjaaja Joe Penna on syntyjään brasilialainen, mutta asuu Yhdysvalloissa. Tanskalainen Mads Mikkelsen on Pohjoismaiden suurimpia elokuvatähtiä.

Mikkelsenillä on vastanäyttelijäkin. Taivaalta tupsahtaa sankarin niskoille nainen, jota esittää islantilainen María Thelma Smáradóttir. Nainen on enimmäkseen helikopterin rysäyksestä tajuton, joten vuorosanoja on vielä vähemmän kuin Mikkelsenillä.

Kummastakaan hahmosta ei kerrota mitään. Pelkistys korostaa vertauskuvallisuutta. Sillä tasolla Arctic lipsahtaa luolamiestason sovinismiin. Nainen on miehelle vain mykkä ja tajuton taakka.

Sen asetelman olisi voinut miettiä paremmin muuten melko tehokkaassa tarinassa.