Keski-ikäisten vaivoihin keskittyvä And Just Like That on aiemminkin nostanut esiin kuntoiluvälineitä – eikä kovin hyvin seurauksin.

Charlotte (Kristin Davis) ihmettelee miehensä Oura-sormuksen käyttöä And Just Like That -sarjassa.

Suomessa kehitetty Oura-älysormus on saanut laajaa mainosta, kun sitä esiteltiin And Just Like That -tv-sarjan uusimmassa jaksossa. HBO Max -suoratoistokanavan sarja on jatkoa 1990-luvulla tehdylle ja nähdylle Sinkkuelämää-sarjalle.

Uuden sarjan kahdeksannessa osassa yksi kolmesta keskushenkilöstä, Charlotte, ihmettelee, miksi hänen Harry-miehensä Oura-sormus on edelleen rasiassaan eikä tämän sormessa.

Sormuksen ominaisuuksista puhutaan kylpyhuoneessa hampaita pestessä, ja lopulta se pujotetaan Harryn sormeen. Romanttinen kohtaus kääntyy myös eroottiseksi ennen kuin pariskunnan tytär keskeyttää tilanteen.

Charlottea esittävä näyttelijä Kristin Davis esittelee Oura-sormusta myös tuoreessa Instagram-päivityksessään 1,2 miljoonalle seuraajalleen:

Charlotten näyttelijä Kristin Davis Oura-sormus ja sen rasia kädessään. Kuvakaappaus Instagramista Davidsin tililtä.

Oura-sormus mittaa erilaisilla antureilla ja sensoreilla muun muassa käyttäjän leposykettä, sykevälivaihtelua, kehon lämpötilaa ja sitä, kuinka paljon hän liikkuu.

Se kehitettiin Oulussa 2013 perustetussa yhtiössä, jonka suomalaiset perustajat Petteri Lahtela, Kari Kivelä ja Markku Koskela ovat sittemmin jättäneet yhtiön, ja sen johto ja viestintä ovat siirtyneet Yhdysvaltoihin.

Yhtiön mukaan älysormuksia oli kevääseen 2021 mennessä myyty puoli miljoonaa. Sellainen on julkisuudessa nähty prinssi Harryn sormessa, ja muihin käyttäjiin kuuluvat muiden muassa näyttelijä Jennifer Aniston ja somevaikuttaja Kim Kardashian.

Viime vuoden lopulla lanseerattiin uusin Oura-malli, mutta sen myötä syntyi myös mainehaittaa, kun valtava kansainvälinen suosio johti vakaviin toimitusvaikeuksiin.

And Just Like That -sarjassa, jossa henkilöiden keski-iän vaivat ovat yksi päähuomion kohteista, on aiemminkin esiintynyt hyvinvointilaitteiden tuotesijoittelua.

Myös mainehaittoja on jouduttu käsittelemään, sillä ensimmäisen osan päätteeksi Peloton-merkkistä kuntopyörää polkenut mieshenkilö sai sydänkohtauksen ja kuoli.

BuzzFeed-uutissivuston mukaan yhdysvaltalainen Peloton-yhtiö ei ollut lainkaan tietoinen osan juonesta ja siitä, missä yhteydessä sen kuntopyörä HBO-sarjassa esiintyisi.

Tuloksena oli yhtiön osakkeiden arvon merkittävä lasku ja spekulaatioita siitä, haastaisiko se HBO:n oikeuteen mainehaittojen aiheuttamisesta.

Niin ei käynyt, vaan Peloton päin vastoin palkkasi And Just Like That -sarjassa kuollutta Mr. Bigiä esittäneen Chris Nothin omaan mainokseensa.

Kampanja ei tosin päättynyt hyvin, sillä Noth sai viime vuoden lopulla syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta. Kaikkiaan neljä naista on kertonut Nothin väkivallasta, kaksi myös raiskauksesta.

Virallista syytettä asiasta ei voi nostaa, koska väitetystä ahdistelusta on kulunut liian pitkä aika.

Syytösten tultua julki Noth sai kuitenkin potkut CBS-kanavan sarjasta The Equalizer, minkä lisäksi hän on menettänyt agenttinsa.

