Laulajan mukaan viivästyksen syynä on muuna henkilökunnan sairastuminen koronatautiin sekä erinäiset toimitusviivästykset.

Laulaja Adele on siirtänyt Las Vegasiin suunniteltua 24 konsertin sarjaansa vain vuorokautta ennen sarjan ensi-iltaa. Laulajan oli tarkoitus esiintyä kaksi kertaa viikonlopussa aina huhtikuuhun asti.

Laulaja kertoi asiasta Instagramissa tunteikkaassa julkaisussaan:

”Olen pahoillani, mutta show’ni ei ole valmis”, laulaja sanoi itkuisena.

Adelen mukaan hän oli pysytellyt valveilla viimeiset 30 tuntia pelastaakseen tuotannon, mutta aika oli yksinkertaisesti loppunut kesken.

Siirto johtuu koronataudista, jonka kouriin Adelen konserttien parissa työskentelevä henkilökunta on joutunut.

”Puolella tiimistäni on covid, ja siksi esitystä on ollut mahdoton valmistella loppuun asti.”

Tilanteeseen ovat vaikuttaneet Adelen mukaan myös erinäiset ”toimitusten viivästykset”.

Adelen oli tarkoitus esittää ensimmäinen konsertti Weekends With Adele -sarjastaan tänään perjantaina. Paikkana on ikonisen Caesars Palace -luksushotellin ja -kasinon suurin teatteri The Colosseum, johon mahtuu katsojia runsaat 4 000.

Kun Adelen konserttisarja julkistettiin marraskuussa, se herätti valtavaa innostusta sekä faneissa että mediassa. The Guardian kuvasi Adelea ”viekkaan kumoukselliseksi artistiksi Vegasin residenssiin”. Lehden mukaan oli erityistä, että laulaja tuo sydänsuruistaan ja haavoittuvuudestaan ammentavaa musiikkiaan paikkaan, joka on synonyymi kevyelle viihteelle.

Lippujen hinnat vaihtelivat 75 eurosta 600 dollariin. BBC:n mukaan Adelen on ennustettu ansaitsevan konserttisarjastaan noin 600 000 euroa.

Weekends With Adele -konsertit olisivat olleet hänen ensimmäiset livekeikkansa viiteen vuoteen ja ensimmäiset sen jälkeen, kun hän viime syksynä julkaisi odotetun 30-levynsä. Tälle vuodelle Adelella on suunnitelmissa lisäksi vain kaksi Weekends With Adele -keikkaa Lontoon Hyde Parkiin heinäkuuksi.

Laulajan mukaan Las Vegasin perutuille konserteille yritetään löytää uusia aikoja.

Osa faneista on ottanut uutisen vastaan hyvin ja laulajaa tukien, mutta on myös niitä jotka kertovat menettäneensä rahaa satoja dollareita lentoihin ja hotelleihin.

BBC:n haastattelema fani odotteli lentoa Las Vegasiin, kun hän luki siirrosta sosiaalisesta mediasta.

”Olen raivoissani, että Adele odotti niin viime minuutille ilmoituksen kanssa”, Gillian Rowland-Kain sanoi BBC:lle. Fanin mielestä artistin olisi pitänyt kyllä tietää jo edellisenä päivänä, ettei show ole valmis perjantaihin mennessä.

Las Vegasin massiivisista konserttisarjoista puhutaan usein termillä ”Las Vegasin residenssi”. Oma esitys Las Vegasin suureellisten kasinokompleksien lavoilla merkitsee monille artisteille uran virstanpylvästä ja on merkki siitä, että artisti on saavuttanut maailmanluokan tason. Tietä Las Vegasin areenoille ovat viitoittaneet esimerkiksi Elvis, Frank Sinatra ja Liberace.

The Colosseumin aiempia residenssiesiintyjiä ovat olleet esimerkiksi Celine Dion, Elton John, Bette Midler, Cher ja Mariah Carey, joka on esittänyt siellä huimat yli 700 konserttia.

Tänä vuonna Las Vegasiin ovat menossa vielä esimerkiksi Shania Twain, Barry Manilow ja David Lee Roth. Alkuvuodesta Las Vegasiin ehti jo Katy Perry.