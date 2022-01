Suomeksi juuri ilmestynyt teos Alois Hitler – diktaattorin isä pohjaa osittain Adolf Hitlerin isän kirjoittamiin kirjeisiin, jotka löytyivät kuusi vuotta sitten itävaltalaiselta ullakolta.

Itävaltalaisen talon ullakolta löydettiin joitakin vuosia sitten nippu Adolf Hitlerin isän Alois Hitlerin (1837–1903) kirjoittamia kirjeitä.

Itävaltalainen talous- ja sosiaalihistorian emeritusprofessori Roman Sandgruber on haastatteluissa kertonut suhtautuneensa löytöön ensin varovaisesti, mutta muuttanut mielensä nähtyään kirjeet. ”Tajusin heti, että tämä on sensaatio”, hän sanoi esimerkiksi Times of Israelin haastattelussa.

Sandgruberin kirjoittama kirja Alois Hitler – diktaattorin isä ilmestyi suomeksi 17. tammikuuta. Minervan kustantamana kirjan on saksasta kääntänyt Sirpa Hietanen.

Löydettyjä kirjeitä oli yhteensä 31, ja ne yhdessä muun lähdeaineiston kanssa ovat olleet pohjana Sandgruberin teokselle.

Sandgruberin mukaan isä-Aloisissa ja Adolf Hitlerissä oli paljon yhteneväisyyksiä. Molemmat muun muassa ylenkatsoivat muodollista koulutusta ja pitivät itseään muita parempina ja nerokkaampina ihmisinä. Myös antisemitismi oli kodin peruja.

Kirjansa loppupuolella Roman Sandgruber tiivistää Hitlerin suhteen isäänsä näin: ”Adolf vihasi ja rakasti isäänsä, halusi pois mutta ei päässyt irti.”

Alois Hitlerin tarkasteleminen antaa selityksiä hirmuhallitsijaksi päätyneen Adolf Hitlerin persoonaan ja tekoihin, Roman Sandgruber kirjoittaa. ”Hitlerin lapsuus- ja nuoruusvuodet selittävät hänen käyttäytymistään diktaattorina ja hänen vastuuttomia ja rikollisia päätöksiään.”

Alkujaan Alois Hitlerin sukunimi oli Schicklgruber, hän vaihtoi sen Hitleriin vasta 39-vuotiaana vuonna 1876.

Vaikka Adolf Hitleristä on kirjoitettu kenties enemmän kuin kenestäkään toisesta historiallisesta henkilöstä, hänen isästään ei ole juuri kirjoitettu. Syy siihen voi olla lähdetietojen vähäisyys, kirjoittaa Roman Sandgruber kirjansa johdannossa. Virkamiehenä työskennelleen Alois Hitlerin kirjoittamia tekstejä on tunnettu vain muutamia.

Ullakolta löytyneet kirjeet on osoitettu Josef Radleggerille, joka myi Alois Hitlerille maatilan 1895.

Adolf Hitler teki aina kaikkensa peittääkseen ja häivyttääkseen sukutaustansa, jota hän piti häpeällisenä. Hitler oli syntyjään maalainen, aivan kuten hänen isänsä Aloiskin.

Alois syntyi aviottomana lapsena 41-vuotiaalle naimattomalle Maria Anna Schicklgruberille vuonna 1837. Isästä ei ollut varmuutta, ja hänen henkilöydestään tulikin Adolf Hitlerin vaikutusvallan kasvaessa moninaisten sepitteiden ja huhujen aihe.

Alois Hitler oli vain 10-vuotias, kun äiti kuoli 1847. Alois päätyi äitinsä lesken veljen Johann Nepomukin maatilalle, jossa lisätyövoima oli aina tarpeen.

15-vuotiaana Alois Hitler muutti Wieniin, oltuaan sitä ennen jo kaksi vuotta omillaan suutarin kisällinä. Vuonna 1855 hän aloitti tullivirkamiehen uransa Salzburgin osavaltiossa.

Tullilaitoksen virkailija Alois Hitler paraatipuvussaan. – Kirjan kuvitusta.

Adolf Hitlerin äiti Klara Pölzl oli Alois Hitlerin kolmas vaimo, joka tuli taloon ensin palvelijaksi. Naimisiin pari meni vuonna 1885. Adolf Hitler syntyi Klaran kolmantena lapsena 1889. Kolme vuotta myöhemmin hänelle syntyi pikkuveli Otto, joka kuitenkin kuoli kuuden päivän ikäisenä.

Radleggerille myöhemmin kirjoittamassaan kirjeessä Alois Hitler kertoi, että Oton kuoleman aikaan hän oli kärsinyt syvästä henkisestä kriisistä.

Adolf Hitlerin kerrotaan olleen äitinsä silmäterä.

Alois Hitler oli aina haaveillut maanviljelijänä, tai pikemminkin tilanomistajana olemisesta. Jäätyään eläkkeelle virkamiehen työstään hän toteuttikin haaveensa. Löytyneet kirjeet ajoittuvat vuonna 1895 tehdyn talokaupan aikoihin.

Hitlerillä oli vaikeuksia maksaa koko kauppasummaa Radleggerille, mikä käy kirjeenvaihdosta ilmi. Vasta aloittanut tilallinen tarvitsi myös paljon konkreettisia neuvoja. ”Onko teillä renki joskus irtisanoutunut? Kuinka pitkä on irtisanomisaika? Mahtaako se toinen renki selvitä hevosten kanssa?” hän esimerkiksi kysyi yhdessä kirjeessä tammikuussa 1895.

Viimeinen säilynyt kirje oli päivätty heinäkuussa 1895. Jo reilu vuosi myöhemmin Alois Hitler pani tilansa myyntiin ja muutti perheineen ensin Lambachiin ja sitten Leondingin pikkukaupunkiin, jossa hän löysi tiensä kunnallispolitiikkaan.

Noilta vuosilta Roman Sandgruber siteeraa muun muassa 1956 ilmestynyttä Franz Jetzingerin kirjaa Hitlers Jugend, jossa pormestari Josef Mayerhoferin kerrotaan kertoneen, että vaikka Alois Hitler ei koskaan ollut juovuksissa, oli hän kotona ”ankara, ei todellakaan mikään hieno mies, ja vaimoaan hän kohteli hyvin julmasti”.

Julmaa oli myös kohtelu poikaa Adolfia ja muita lapsia kohtaan: Alois Hitlerin on kerrottu komentaneen lapsiaan kuin koiria: kimeästi viheltämällä ja lyhyesti käskemällä.

Huonosta kohtelusta Sandgruber kertoo kirjassa esimerkiksi Jetzingerin kirjaa ja Adolf Hitlerin sisarta Paulaa siteeraten: ”Veljeni Adolfin käytös sai isän reagoimaan äärimmäisen ankarasti, ja hän sai siitä hyvästä perusteellisen kurituksen ihan päivittäin.”

”Hitlerin ukko oli oikea tyranni”, kertoi puolestaan Mayerhofer vuonna 1933 Guardianille.

Alois Hitler kuoli äkillisesti vuonna 1903, hän lyyhistyi kantakapakkansa sohvaan. Kuolinsyyksi kirjattiin veriyskä.

Sandgruber kirjoittaa, että Adolf Hitlerille isän kuolema merkitsi johtohahmon häviämistä. ”Adolf Hitler oli isänsä kuollessa neljätoistavuotias, juuri murrosikään tullut poikanen. -- Enää ei ollut ketään, joka olisi kyennyt asettamaan rajat reaalikoululaiselle.”