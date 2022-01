”Blankosta Dynamoon ja Hesen kautt himaan” räpättiin Ritarikunnan hitissä vuonna 2001. Säettä luvatta lainannut Kesko joutui perjantaina keskelle pahan mielen myrskyä, kun Paleface toi esiin tekijänoikeuksien rikkomisen.

Kauppakonserni Keskon Pirkka-brändin mainokset saivat kritiikkiä Facebookissa perjantaina, kun rap-artisti Paleface eli Karri Miettinen teki päivityksen Pirkan mainoskampanjasta, jossa oli käytetty ilman lupaa Ritarikunnan Hopeen eli Joe Silvanin sanoittamaa kappaletta.

”Päivän sikailu on tässä”, alkoi Palefacen kirjoitus.

Turkulainen rap-yhtye Ritarikunta julkaisi vuonna 2001 Päästä parhaasta -kappaleen, jonka elämään jäänyt säe kuuluu: Blankost Dynamoon ja Hesen kautt himaan. Paleface ei kuulunut yhtyeeseen.

Päivityksen alle kertyi runsaasti närkästynyttä keskustelua. Keskon toimintaa ja tekijänoikeuksien polkemista ihmeteltiin. Erityisesti paheksuttiin sitä, että tällainen mainoskampanja tehdään juuri nyt, kun ravintolat ovat vaikeuksissa koronasulkujen takia. Myös sitä moitittiin, että sitaatti ei ole oikein – ja-sanan tilalla on vai.

Sanoituksen tekijä Joe Silvan, joka tunnetaan myös Lempi-Joe-artistinimellä, kuuli mainoksesta perjantaina kavereiltaan.

”Eihän tuollainen missään tapauksessa oikein ole”, Silvan sanoi lauantaina, ja kertoi, että Keskon kanssa on sovittu, että asia hoidetaan kuntoon ensi viikolla.

Silvan sanoo, että hänellä ei ole asiasta erityisen paha mieli. ”Sekä mainostoimiston että K-ryhmän puolesta on soitettu ja oltu pahoillaan.”

Silvan uskoo, että hittibiisin hokemasta on yksinkertaisesti tullut lentävä lause.

”Sitä on alusta asti toisteltu ja edelleenkin sitä kuulee. Kun siitä on aikaa useampi kymmenen vuotta, on mahdollista, että tämä on ihan inhimillinen erehdys.”

Silvan myös kokee, että tapaus näyttää, että ainakin jossain suhteissa maailma on muuttunut parempaan suuntaan. ”Ihmiset olivat ihan oikeasti pahoillaan. Vahinko on käynyt, niin sitä yritetään sitten korjata.”

Sitä Silvan ei osaa sanoa, miten olisi reagoinut, jos lupaa käyttää kappaletta olisi pyydetty ennakkoon.

”Tämä on siinä mielessä vähän paha juttu, että tämä on yksi tunnetuimpia tekstejäni, että en tiedä. Sitä olisi pitänyt miettiä sitten, jos olisi kysytty. Nyt ei kysytty, että siinä mielessä eri juttu.”

Keskon sponsoroinnista ja markkinointikonsepteista sekä K-brändistä vastaava johtaja Tomi Wirtanen kommentoi asiaa keskusteluketjussa sosiaalisessa mediassa heti perjantaina. ”On tapahtunut selvä virhe. Ei selityksiä, vaan isot pahoittelut”, Wirtanen kirjoitti.

Lauantaina Wirtanen kertoi kyseisen laajan kampanjan pääviestinä olevan arjen helpottaminen, ja että kampanjassa yritetään dramatisoida arkisia valintatilanteita.

”Päämedioissa on laskiaispulla hillolla vai mantelilla -tyyppisiä valintoja, mutta sitten on tehty myös hyperlokaaleja mainoksia lähinnä kaupungeissa. Niissä on säähän tai kaupunkiin liittyviä spesifimpiä aiheita.”

”Turun julisteessa on rehellisyyden nimissä menty tosi pieleen. Täysin virhe meidän puolelta mennä lainaamaan lyriikoita ilman lupaa, anteeksi pyydämme.”

Ritarikunnan lyriikoita käyttänyt mainos on Wirtasen mukaan poistettu Turussa, ja Ritarikunnan ja Silvanin kanssa on sovittu, että asiasta jatketaan keskustelua.

”Ilman muuta korvaamme asianmukaisesti virheemme.”

Kritiikkiä on herättänyt myös mainoksen ilkkuvaksi koettu sävy. Esimerkiksi tuottaja ja muusikko Aleksi Pahkala huomautti Facebook-kirjoituksessaan, että tekijänoikeuksien rikkominen ja mainoksen yritys olla hauska oli erityisen epäonnistunut aikana, jolloin ravintolat eivät voi myydä ruokaa ja alkoholia iltakuuden jälkeen toisin kuin ruokakaupat.

”Ymmärrän, että se näkökulma tästä julisteesta löytyy”, Wirtanen sanoo.

”Ei voi muuta sanoa kuin että epäonnistunut ja epäasiallinen juliste meiltä, epäkunnioittava. Ehdottomasti pyydämme myös siitä näkökulmasta anteeksi. Tiedämme, millaisessa tilanteessa moni ala on ollut kaksi vuotta. Emme missään olosuhteissa halunneet ilkkua.”

Tomi Wirtanen kertoo Keskon tekevän paljon yhteistyötä artistien kanssa ja kunnioittavansa heitä.

”Nyt ei tiedetty tarpeeksi tekijänoikeusasioista. Markkinointialalla olisi ehkä hyvä laajemminkin asiakkaiden ja toimistojen kumppaneiden kerrata perusteet tekijänoikeusasioista, koska kyllä kulttuuri ja tekijänoikeusasiat ovat tosi tärkeitä.”