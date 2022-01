Hittisarja The White Lotuksen toinen kausi kuvataan Euroopassa sisilialaisessa luksushotellissa

HBO:n kehutun sarjan uudella kaudella näyttelee muun muassa The Sopranosissa Christopheria esittänyt Michael Imperioli.

Suursuosioon nousseen HBO:n tv-sarjan The White Lotuksen toinen kausi kuvataan Sisiliassa. Asiasta on kertonut muun muassa Variety. Jo aiemmin on ollut liikkeellä tietoja, että kakkoskausi kuvattaisiin nimenomaan Italiassa.

The White Lotuksen ensimmäinen kausi ilmestyi kesällä 2021 ja sen katsojamäärät olivat alusta asti huimia. Sunnuntaina 15. elokuuta katsottavaksi tullut finaalijakso keräsi HBO Maxilla 1,9 miljoonaa katsojaa.

Mike Whiten käsikirjoittama ja ohjaama sarja on sekoitus ainakin satiiria, mustaa komediaa ja draamaa. Siinä luksushotellissa Havaijilla viikon lomaa viettävät rikkaat valkoiset yhdysvaltalaiset ajautuvat törmäyksiin niin toistensa kuin esimerkiksi kolonialismin pitkän varjon kanssa.

Ensimmäinen kausi kuvattiin Four Seasonsin hotellissa Mauilla. Uusien tietojen mukaan fiktiivistä White Lotus -hotelliketjua edustaisi toisella kaudella saman ketjun toinen hotelli, Taorminassa sijaitseva San Domenico Palace.

HBO ei ole kommentoinut tietoa.

San Domenico Palacen internetsivuilla kerrotaan varausjärjestelmän olevan tällä hetkellä poissa toiminnasta ja hotellin avautuvan 1. huhtikuuta tänä vuonna. Sivujen mukaan hotelli toimii 1300-luvulta peräisin olevassa luostarirakennuksessa.

The White Lotuksen toinen kausi ei ole suoranaisesti jatkoa ensimmäiselle kaudelle, mutta ykköskaudella esiintyneen Jennifer Coolidgen on kerrottu olevan mukana. Coolidge näytteli hieman sekaisin olevaa perijätärtä Tanya McQuoidia, ja hahmo nousi ykköskauden suureksi suosikiksi.

Kakkoskaudella näyttelevät esimerkiksi The Sopranos -sarjasta tunnettu Michael Imperioli ja näyttelijä-koomikko Aubrey Plaza sekä muun muassa Salieria Amadeus-elokuvassa esittänyt F. Murray Abraham.

Imperioli esittää hahmoa nimeltä Dominic Di Grasso, joka matkustaa White Lotus -hotelliin Abrahamin näyttelemän Bert Di Grasson kanssa.