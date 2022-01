Kun 12-vuotias Mustafe Hassan saapui talviseen Suomeen helmikuussa 1994, hän ei uskonut silmiään. Täällä oltiin niin rikkaita, että koko maa oli sokerin peitossa.

”Minä tosiaan maistoin lunta ja petyin. Se ei ollut makeaa vaan kylmää ja suli vedeksi”, Hassan muistelee.

Muisto mainitaan myös Inka Achtén dokumentissa Kultainen maa, joka on mukana sekä tänään alkavan Göteborgin elokuvafestivaalin pohjoismaisten dokumenttien kilpailussa että Docpointin kotimaisessa kilpailussa.

Jos Suomea peittävä sokeri oli pettymys, niin Somalimaa, jossa Hassan oli syntynyt, lupasi oikeaa kultaa. Kun Hassan oli asunut Suomessa yli 20 vuotta, eno ilmoitti, että Kiina halusi ostaa suvun maat puolella miljoonalla dollarilla.

Eno toi Suomeen näytteitä, joista ilmeni, että suvulle satoja vuosia kuuluneilla mailla voi olla kullan lisäksi kuparia ja kobolttia satumaisten omaisuuksien arvosta. Hassan päätti palata Somalimaahan hyödyntämään aarretta. Dokumentti seuraa perheen matkaa.

Mustafe Hassan

Vuonna 1991 Somaliassa syttyi sisällissota. Mustafen (s. 1982) perhe heräsi siihen, että tankit olivat kodin edessä. Seuraavat vuodet tekivät sodasta arkipäivää. Aseiden pauke ja kranaattien räjähtely oli lapsuuden ääniraitaa.

”Niiden vuosien aikana olimme harvoin puolta vuotta samassa paikassa. Niiden kokemusten jäljiltä en hätkähdä helposti. Menen väliin, jos näen, että kadulla kiusataan jotain. Tai jos naapuri yrittää itsemurhaa viinalla ja pillereillä, en hermostu, vaan soitan apua.”

Hermojen hallinnasta oli apua myös, kun nuorena rasistisesta nimittelystä ja huutelusta tuli arkipäivää. Hassan pystyi toisinaan kääntämään tilanteet huumorilla edukseen.

”Jos vaikka junassa joku huusi neekeriä, aloin katsella ympärilleni ja kysellä missä, missä. Kun muut matkustajat nauroivat kanssani, huutelija vaikeni.”

Tyyneydestä oli takuulla hyötyä myös, kun Hassan muutti takaisin Somalimaahan vuonna 2018. Suomessa vietetyn varttivuosisadan jälkeen hänkin koki kulttuurišokin. Ylitsevuotava sosiaalisuus oli suurin yllätys.

”Siellä käsitys perheestä on paljon laajempi kuin Suomessa. Kaikenlaiset serkut ja enot kyläilevät koko ajan. Ja uteliaisuus voi olla ahdistavaa. Siellä on ihan normaalia, että serkkusi lukee tekstiviestit puhelimestasi. Mutta sekamelskaan ja meluun tottuu kyllä.”

Dokumentissa Hassanin lapset ihmettelevät, kun ruoka syödään käsin ja koulussa kaikilla on samanlaiset puvut. Somalian kieltä he olivat oppineet jo kotona, mutta senkin käyttäminen vaati totuttelua.

Kaikkia kulttuurieroja ei kolmen tytön ja yhden pojan isäkään hyväksynyt, varsinkaan kuritusta koraanikoulussa.

”Kun opettaja löi tytärtäni ensimmäisen kerran, kävin varoittamassa häntä. Toisella kerralla annoin samalla mitalla takaisin. Sitten siirsimme lapset brittiläistyyliseen kouluun.”

Mustafe Hassanin tytär Jasmin puhuu videopuhelua Suomeen.

Somalimaan yhteiskunta on perustunut tuhansia vuosia klaanijärjestelmälle, joka ei oikein sovellu nykyaikaisen valtion hallintoon. Energia- ja mineraaliasioista vastaava varaministeri kuuluu eri klaaniin kuin Hassan ja kaivosluvat alkavat viipyä.

Se oli turhauttavaa, kun Hassanin suvun mailta tosiaan löytyy runsaasti jalokiviä, kobolttia, litiumia ja muita rikkauksia. Hassan sanoo, että asioita hiersi se, ettei hän suostunut lahjomaan valtaapitäviä. Samaan aikaan samalla suunnalla toimi jo kolme kiinalaisten kaivosta.

”Korruptio on eurooppalaisen kolonialismin rakentama systeemi! Kiinalaisten läsnäolo Afrikassa on ihan samanlaista kolonialismia. Se toimii tosi häikäilemättömästi. Yritin tehdä yhteistyötä erään kiinalaisen yhtiön kanssa, mutta se ei noudattanut sopimuksia.”

Hassan sanoo, että kiinalaiset yhtiöt turvautuvat Somaliassa usein laittomuuksiin, jopa väkivaltaan. Hän kertoo, että Keniassa Kiina on rakentanut tieverkostoa. Kun valtio ei pystynyt maksamaan sitä, kiinalaiset ottivat haltuunsa Nairobin tärkeän sataman.

Kaivostoiminnan paikallisiin ongelmiin Hassanin ratkaisu oli nerokas. Hän alkoi tehdä yhteistyötä eri klaanien kanssa. Ongelmia aiheuttanut kiinalainen kumppani taas karkotettiin maasta.

”Tämä on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa klaanien välinen yhteishanke. Alku oli tosi vaikea, mutta nyt mukana ovat kaikki tärkeimmät klaanit. Sain kaikki ymmärtämään, että maan rikkauksien pitää hyödyntää yhteiseksi hyväksi. Hienoa, että kaukaa tulleeseen idealistiin luotettiin.”

Eri klaanien jäsenet ovat alkaneet luottaa jopa toisiinsa. He jakavat kivinäytteitä omilta alueiltaan, vaihtavat tietoja ja käyvät kauppaa keskenään, jotta toiminta laajenee. Vielä pari vuotta sitten sellainen ei olisi ollut mahdollista.

Mustafe Hassan tutkimassa jalokiviä.

Dokumentin näkökulma on ennen kaikkea Hassanin perheen kokemuksissa. Ohjaaja Inka Achté sanoo, että se oli tietoinen valinta. Hänkin huomasi sukulaisten tiiviin yhteisöllisyyden.

”Aluksi yritin pysyä selvillä kaikkien sukulaissuhteista, mutta esimerkiksi täti tai serkku voi tarkoittaa monenlaista. Aarteen etsinnän näin kehyksenä perheen tarinalle. Työpalaverit neuvotteluhuoneissa ovat yhtä tylsiä siellä kuin täällä. En halunnut kuvata niitä”, Achté sanoo.

Elokuvassa käydään kuitenkin seuraamassa Hassanin tapaamista varaministerin kanssa. Achté sanoo, että kuvaaminen järjestyi hänen kannaltaan helposti.

”Ylipäänsä Somalimaassa oli paljon helpompi kuvata kuin Mumbaissa, jossa tein edellisen dokumenttini Miehen malli. Mutta se saattoi johtua Mustafesta, joka piti meistä huolta. Matkassa saattoi olla paljonkin mutkia, joista hän ei kertonut minulle.”

Kultainen maa -elokuvan työryhmää yhteiskuvassa: käsikirjoittaja Hanna Karppinen (vas.), tuottaja Liisa Karpo, päähenkilö Mustafe Hassan ja ohjaaja Inka Achté.

Hassan myöntääkin, että tapaaminen ministeriössä olisi järjestynyt helpommin, ellei olisi tarvinnut järjestää myös kuvauslupaa. Muuten dokumentin kuvaaminen ei juuri vaikuttanut perheen elämään. Varsin luontevasti se elääkin kameran edessä.

”Mutta paikalliset eivät meinanneet uskoa, että perheemme muutosta tehdään elokuvaa. Moni luuli, että olen rikas, kun esiinnyn eurooppalaisten elokuvassa”, Hassan nauraa.

Kuvaukset loppuivat vähän ennen koronaa vuonna 2020. Nyt Hassanin vaimo Najah Hassan Mahamed, koulutukseltaan lastentarhanopettaja, pyörittää Hargeisassa suomalaistyylistä päiväkotia. Kaivostoimintakin on käynnissä.

”Minulle tarina huipentui, kun ongelmat klaanien kanssa ratkesivat. Mustafe vain päätti unohtaa, kuka kuului mihinkin klaaniin, ja alkoi työskennellä kaikkien kanssa. Elokuvan emotionaalinen huippu taas on perheen loma Suomessa kesällä 2019”, Achté sanoo.

Perhe asuu edelleen pääkaupunki Hargeisassa. Hassan käy välillä Suomessa hoitamassa asioita. Lapset ovat kuulemma tyytyväisiä ja päiväkoti menestyy. Näyttää, että Hassan perheineen jättää jäljen Somalimaan yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Sitä hän toivoo dokumentissakin.

Kaivostoiminta tosin aiheuttaa yhä harmaita hiuksia Hassanille.

”Juuri kun kaikki alkoi sujua, tuli korona. Se vaikuttaa paljon. Ostajat eivät matkusta ja rahtikuljetukset eivät joko toimi ollenkaan tai ovat monta kertaa normaalia kalliimpia”, Hassan sanoo.

Munkkivuoren ostoskeskuksen kahvilassa Hassan käyttää me-sanaa ainakin yhtä usein suomalaisista kuin somalialaisista. Hän arveleekin olevansa enemmän suomalainen kuin somalialainen.

”Ainakin tykkään asioista, jotka viittaavat Suomeen, kuten saunomisesta. Ja menen mieluummin metsään nuotion äärelle kuin joka ilta sukulaisten luo kyläilemään.”

Koivuhalkoja perhe pakkaa mukaan muuttomatkalle Somalimaahan. Niistä tehtiin nuotio Hargeisan kodin pihalle muistoksi Suomesta.

Parin vuoden jälkeen Suomikin tuottaa taas pienen kulttuurišokin. Hassan on huomannut, että täällä maailman onnellisin kansa ei hymyile.

”Tutkimuksissa me olemme onnellisia, mutta se ei näy. Puutteen puute varmaankin selittää sen. Täällä pidetään itsestään selvänä, että hanasta tulee puhdasta vettä. Luulen, että kaikki suomalaiset, jotka veisin Somalimaahan, hymyilisivät palattuaan.”

Inka Achté

Göteborg voi olla hyvä ponnahdusalusta

Inka Achté (s. 1977) teki kaukomailla myös ensimmäisen pitkän dokumenttinsa Miehen malli (2018). Se käsittelee miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa Intiassa.

Nyt Achté iloitsee, että pääsee esittelemään Kultaisen maan elävälle yleisölle Göteborgissa. Ruotsin lievien rajoitusten vuoksi festivaali pystytään järjestämään oikeasti toisin kuin Docpoint. ”Festivaalit ovat vähän kuin valuutat, joiden arvo vaihtelee. Göteborg on joka tapauksessa merkittävä Pohjoismaissa”, Achté sanoo.

Hän on perustanut puolisonsa Andy Nortonin kanssa Raina-yhtiön, joka on erikoistunut luotsaamaan dokumentteja ja lyhytelokuvia juuri festivaaleille. Niinpä Achté tuntee festivaalien maailmaa laajemmin kuin moni muu elokuvantekijä.

”Raina hoiti Jenni Kivistön ja Jussi Rastaan Colombia in My Arms -dokumentin jakelua. Se sai Göteborgissa saman Dragon-palkinnon, josta Kultainen maa nyt kilpailee. Colombia lähti Göteborgista tosi isosti.”

Sisällissodan tulehduttamaa Kolumbiaa kuvaava Colombia in My Arms (2020) on viime vuosien parhaita suomalaisia dokumentteja. Achté sanoo, että Göteborgin jälkeen sitä on esitetty maailmalla ainakin 30 festivaalilla, varsinkin Latinalaisessa Amerikassa. Elokuvasta voi lukea lisää tästä.

Kultainen maa -dokumentti kilpailee Göteborgin elokuvafestivaalilla (28.1.–6.2.) ja Docpointissa (31.1.–6.2.). Nähtävissä Docpointin verkkofestivaalilla 31.1. alkaen. Ensi-ilta teattereissa rajoitusten puitteissa 11.2.