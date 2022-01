Simppelisti sahaava punkpop-yhtye pitää ensialbumillaan ilmaisun tiiviinä.

Rock / albumi

Teini-pää: Maailma kyllä odottaa. Soit se silti.

★★★★

Moneen kertaan kuultu, mutta myös moneen kertaan huomattu asia on, että popmusiikissa kaivetaan aina välillä esiin joku menneiden vuosien tyylilaji, koska se kuulostaa vaihteeksi taas tuoreelta.

Helsinkiläisen Teini-pää-yhtyeen esikoisalbumi on tästä jälleen yksi todiste. Yhtyeen Maailma kyllä odottaa -ensialbumilla on kitarabändin keinoin soitettua yksinkertaista rockia ja punkpoppia, ja kappaleet ovat enimmäkseen alle kolmen minuutin mittaisia.

Yhtye luonnehtii itse musiikkiaan ”nössöpunkiksi” ja ”pöhköpopiksi”. Menneiden sukupolvien yhtyeistä samankaltaista sointia tekivät muiden muassa The Undertones ja kotimaisista esimerkiksi Karkkiautomaatti ja Thee Ultra Bimboos.

Hätäisesti ajatellen Teini-päätä olisi helppo pitää Maustetyttöjen hengenheimolaisena, etenkin kun Teini-pään viidestä jäsenestä neljä on naispuolisia.

Eroja on paljon enemmän. Kun Maustetyttöjen musiikki ja naturalistinen tyyli juontuu Leevi and the Leavingsin kautta iskelmästä ja 1970-luvun popista, niin Teini-pää kuulostaa urbaanimmassa maaperässä kasvaneelta ja värikkäämmältä.

Resepti on pelkistetty: nopeahkoa rokkikomppia, jossa basso ja rummut jymisevät ilman vaikeita kuvioita, kitarat sahaavat yksinkertaisia sointuja, välillä nopea sointuvaihdos tulee ramonesmaisesti kesken tahdin, ja kaiken päällä kaikuvat Luca Sirviön popmaiset laulumelodiat.

Silloin tällöin tehosteena ujeltaa sähköurku.

Ja jos ripeämpien biisien väliin tulee balladi, niin Teini-pää pitää senkin aisoissa. Juuri kun Lauantain tyttö on revetä mahtipontiseksi novemberrainiksi, yhtye hiljentää ja jättää surumielisen tunnelman leijumaan ilmaan.

Teksteissä on silti enemmän hilpeitä ja sarkastisia havaintoja, kuten kappaleessa Ote lipsuu: ”Ote lipsuu luottokortista ja susta / tällaista sen mun kanssa on, joten parempi tottuu.”

Ehkä juuri mahtipontisuuden puute tekee Teini-pään debyytistä niin viehättävän. Se ei yritä olla raju eikä ahdistunut eikä todistaa aitouttaan, vaan on huolettomasti ja vähän ilkikurisesti rokkaava. Siksi vaikutelma ei ole tunkkaisella tai pakonomaisella tavalla retro.

En haluu kuunnella radioo -kappaleessa tosin muistellaan kitararock-fanien suosimaa Räkärodeo-ohjelmaa ja otetaan välimatkaa nykyiseen popjulkisuuteen. Kappaleen voi vaihtoehtoisesti tulkita myös irtiotoksi taaksepäin katsovasta punk- ja vaihtoehtorock-kulttuurista.

On toki selvää, että Teini-pään musiikista löytyvät rockhistorialliset vaikutteet miellyttävät monen vanhemman ihmisen korvaa ja herättävät nostalgisia muistoja omasta punknuoruudesta, mutta se tuskin on ollut tällaisen yhtyeen perustamisen tai tällaisen levyn tekemisen motiivina.

Popmusiikin virtauksilla on tapana paitsi toistua sopivin väliajoin, myös voimistua uusien sukupolvien innostuksen ansiosta. Sen vuoksi on edelleen uusia artisteja, jotka soittavat vaikkapa funkia, black metalia, rockabillyä tai afrobeatia.

Kriitikon valinnat: Von Hertzen Brothers katsoo luontoa ja huomaa

Rock / single

Von Hertzen Brothers: All of a Sudden, Youre Gone. Doing Being

★★★

Särökitarat ja muljahdellen pyörivä matikkarock on jätetty Von Hertzen Brothersin perjantaina julkaistavalla uudella singlellä taka-alalle. Kappale lupailee maaliskuussa ilmestyvää albumia, jonka teemana on huoli ympäristökatastrofista. Ei All of a Sudden, You’e Gone kuitenkaan mikään parin minuutin popralli ole, vaan seitsemänminuuttinen eepos. Akustisen kitaran ja pianon pyörittämä kuvio ja hitaasti kasvava sovitus tuovat varsinkin alkupuoliskolla mieleen Anssi Tikanmäen vanhan Kiutaköngäs-klassikon, luontoaiheisella teemalevyllä sekin 40 vuotta sitten julkaistu.

Von Hertzenien vahvuuksiin kuuluu stemmalaulu, joka saa nyt ilmavammassa soinnissa tavallista enemmän tilaa ympärilleen.

Rock/ albumi

Cat Power: Covers. Domino

★★★

Lainakappaleista koostetut albumit eivät ole aina suuria elämyksiä, mutta Cat Power eli Chan Marshall on kerännyt levylle 12 melko epätodennäköistä kappaletta ja tehnyt niistä omiaan mielenkiintoisella tavalla. Valikoimassa on muun muassa Frank Oceania, Jackson Brownea. Nick Cavea ja Iggy Popia, eikä mikään tulkinta muistuta kovinkaan paljon alkuperäistä. Marshall muokkaa tarvittaessa laulumelodiaakin itselleen sopivaksi, välillä myös laulun tekstiä. Muiden lisäksi hän lainaa vielä itseään: Unhate on uusi versio vuonna 2006 levytetystä Cat Powerin kappaleesta Hate.

Hienoja tulkintoja on monta. The Poguesin rosoinen folkpunkballadi Pair of Brown Eyes kelluu nyt unenomaisessa pumpulissa, ja Lana Del Reyn White Mustang muuttuu Cat Powerin versiossa sielukkaaksi bluesballadiksi.

Elektroninen / EP

Marko Nyberg: Ingrid. El Camino.

★★★★

Husky Rescue -yhtye teki orastavaa kansainvälistä uraa vuosituhannen alussa, mutta yhtyeen basisti ja lauluntekijä Marko Nyberg on kunnostautunut sittemmin tv- ja mainosmusiikin tekijänä. Hänen ensimmäinen soololevynsä sisältää kolme instrumentaaliraitaa, jotka ovat tyylillisesti kaukana Husky Rescuen indiepopista. Musiikin innoittajana on ollut Hilma af Klintin abstrakti taide.

Nyberg kuvaa musiikkiaan ”neoklassiseksi teknoksi”, mutta tasaista rytmiä löytyy vain tummanpuhuvassa Our Landissa. Nimikappale ja Ljusdal ovat ambient-henkisempiä ja tunnelmaltaan keskitalven hämärään sopivia. Nyberg rakentaa komeita soundtrack-henkisiä äänimaisemia, joissa jännite säilyy loppuun asti.

Rock / single

Apulanta feat. K-Magg: 9 väärää kättä. Apulanta

★★

Apulanta kierrättää parinkymmenen vuoden takaista sointiaan rap-osuuksilla höystetyllä nu metalilla, vaikka oikeastaan Apulanta aloitti itsensä kierrättämisen pian sen jälkeen kun löysi nu metalin parikymmentä vuotta sitten ja on jatkanut sitä erinomaisella menestyksellä.

9 väärää kättä on lastattu tunnistettavilla Apulanta-sävelkuluilla ja Toni Wirtasen tuskaisella laululla. Kappaleessa kuvataan väärien valintojen ja itsensä kovettamisen aiheuttamaa pahaa oloa, joka on ollut toistuva teema Apulannan kappaleissa. Sille löytyy aina otollisia ja myötämielisiä kuulijoita, koska useimpia ihmisiä korpeaa ankarasti ainakin joskus, ja joitakin melkein aina. Kuulija jää silti pohtimaan ovatko lauluntekijän rivit ”anna mun tuntee jotakin aitoo tällä kertaa” jonkinlainen hätähuuto.