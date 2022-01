Guillermo del Toron uusi versio Nightmare Alleysta kierrättää film noirin astelmia ja henkilöhahmoja, kirjoittaa kriitikko Pertti Avola.

Rikosdraama

Nightmare Alley, ohjaus Guillermo del Toro, pääosissa Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Richard Jenkins. 150 min. ★★★

Brittiläissyntyinen elokuvaohjaaja Edmund Goulding työskenteli Hollywoodissa 1920-luvun alusta kuolemaansa asti vuoteen 1959, mutta kovin montaa muistettavaa elokuvaa hän ei saanut aikaan.

Yksi niistä on kuitenkin Nightmare Alley eli Painajaiskuja (1947), erikoinen film noir tivolissa uransa aloittavasta huijarista ja hänen katkerasta kohtalostaan. Elokuva perustui William Lindsay Greshamin 1946 ilmestyneeseen romaaniin.

Sankarirooleihin kyllästynyt Tyrone Power suostutteli studion ostamaan romaanin elokuvaoikeudet saadakseen näytellä kerrankin hieman vivahteikkaamman roolin Greshamin tarinan huijarina.

Fantasiaelokuvistaan tunnettu meksikolaisohjaaja Guillermo del Toro on nyt tehnyt uuden elokuvaversion Greshamin romaanin pohjalta. Hän on korostanut, että kyseessä todellakin on uusi filmatisointi, eikä vanhan klassikon remake. Del Toro on myös käyttänyt pensseliä laveammin: Gouldingin versio on noin 110-minuuttinen, del Toron elokuva kestää kaksi ja puoli tuntia.

Muutenkin del Toro on ollut perusteellisempi, muun muassa päähenkilön luonnekuvan ja taustan suhteen. Käsikirjoittajakumppaninaan hänellä on ollut Kim Morgan.

Elokuvan tapahtuma-aika on 1930-luvun loppu ja 1940-luvun alku. Stanton Carlisle (Bradley Cooper) hautaa elokuvan alussa isänsä kotitalonsa lattian alle ja sytyttää koko höskän tuleen. Sitten hän astuu bussiin ja löytää sen päätepysäkin läheltä tivolin. Hän saa tivolista apumiehen paikan ja nousee pian selvännäkijä Zeenan (Toni Collette) apuriksi. Se ei kuitenkaan riitä moraalittomalle nuorelle miehelle, jonka tähtäimessä ovat suurkaupungin yökerhot ja rikkaiden huijaaminen.

Lopulta Stanton kurkottaa liian korkealle ja saa kokea maailmansa romahtavan ympärillään.

Tuntuu siltä, että jos nykyään haluaa tehdä onnistuneen film noirin, se pitää sijoittaa nykyaikaan, sen ilmiöiden, tuntojen ja yhteiskunnallisen todellisuuden keskelle. Jos taas sijoittaa nykypäivänä film noirin lajityypin kulta-aikaan 1940-luvulle, elokuvasta on vaarassa tulla pelkkä kopio, parhaimmillaan huolellinen, mutta silti hiukan ontto uudelleenlämmitys.

Ja juuri sellainen on del Toron Nightmare Alley.

Cate Blanchett ja Bradley Cooper pääsevät esittämään film noir -kliseitä.

Gouldingin Painajaiskuja on nyt katsottuna varsin tyypillinen 1940-luvun film noir: hiukan melodramaattinen, mutta aikansa sodanjälkeiset tunnelmat huomioiden illuusioton, jopa kyyninen kuvaus ihanteettomuudesta ja rahan houkutuksesta, siitäkin huolimatta, että studion vaatimuksesta elokuvaan kirjoitettiin pehmeämpi, toiveikkaampi loppu.

Del Toron version päätös on julman ironinen, mutta hänen versionsa tuntuu vähän ikävästi jakautuvan kahteen osaan: alun tivolijakso on luonteva, realistinen ja täynnä ohjaajalle tyypillisiä makaabereja yksityiskohtia, mutta kun päästään suurkaupungin interiööreihin ja juonitteluihin, elokuvasta tulee jäykähkö ja asetelmallinen, ja luontevuus katoaa.

Siinä vaiheessa Nightmare Alley tosiaankin alkaa tuntua liian tietoiselta film noirin asetelmien ja henkilöhahmojen kierrätykseltä. Tämä korostuu etenkin Cate Blanchettin roolihahmossa, kierossa psykologi Lilith Ritterissä, joka Helen Walkerin esittämänä istui Gouldingin versiossa tarinan kehyksiin paljon luontevammin.

Bradley Cooper tekee Stantonin roolin vähäeleisemmin kuin Power aikoinaan, mutta hahmo on myös kirjoitettu suoraviivaisemmin roistomaisemmaksi. Tosin hänen luonteenpiirteilleen annetaan nyt enemmän pohjaa, eikä Cooperin ulkonäköä korosteta sillä tavoin kuin Powerin aikoinaan. Se on del Toron versiolle eduksi.

Muissa rooleissa pyörii tunnettuja nimiä, mutta kaikilla on suhteellisen vähän tekemistä. Blanchettin suoritus on keinotekoisen tuntuinen, mutta Willem Dafoe on herkullisen häijy tivolin häikäilemättömänä johtajana. Rooney Mara on hiukan vaisu Mollyna, jonka Stanton houkuttelee parikseen huijauksiin.

Dan Laustsenin kuvaus ja Tamara Deverellin lavastus tekevät Nightmare Alleysta visuaalisesti rikkaan ja kiintoisan.

Tummanpuhuvaksi loppukaneetiksi synkälle tarinalle istunee se, että kirjailija William Lindsay Graham teki vuonna 1962 itsemurhan samassa hotellihuoneessa, jossa hän oli kirjoittanut Nightmare Alley -romaaninsa ensimmäisen version.