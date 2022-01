Luonnonväreillä värjääminen kiinnostaa monia, mutta väriliemien keittelyä sipulinkuorista ei voi skaalata teolliseen mittakaavaan. Olisiko vastaus ongelmaan uusissa bioväreissä? Niitä tutkitaan nyt laajasti Suomessa.

Tekstiilivärjäyksen saloihin paneutuva Vihreää väriä -näyttely avautui Designmuseossa otolliseen aikaan, keskelle valjunharmaata tammikuuta.

Museon kellaritilassa katseen kiinnittää ensimmäiseksi takaseinälle ripustettu isokokoinen, 120 palasta koottu ryijy, jota on ollut värjäämässä ja kutomassa yli sadan naisen joukko. Sen värit hivelevät silmää, kuten myös kymmenet näyttelyyn esille asetellut lankojen “väriympyrät”. Ne näyttävät, miten eri lankalaadut värjäytyvät esimerkiksi kanervalla, morsingolla, sipulinkuorilla tai mataran juurilla.

Pienehköön tilaan rakennetussa näyttelyssä voi tehdä pitkän matkan värjäämisen monituhatvuotiseen kulttuurihistoriaan ja myös uusimpaan tutkimukseen.

Käsityökillan yli sadan jäsenen yhteisöryijy on katseenvangitsija Designmuseon galleriatilassa. Vasemmalla Suomen rautakauden värejä Krista Vajannon värjääminä vaatteissa, joiden värimaailma perustuu väitöskirjatutkimukseen.

Värillä on todellakin väliä. Esimerkiksi indigo on aiheuttanut suorastaan murhanhimoa. Aluksi sitä tuotiin Eurooppaan pieniä määriä ja lähinnä taiteilijoiden käyttöön, mutta kun uusien kauppareittien myötä määrät lisääntyivät, indigo uhkasi kotoperäisen morsingon viljelijöitä.

Värimorsingon viljelijät perustivat peräti kansainvälisen poliittisen yhdistyksen taistelemaan indigon tuontia vastaan. Keinovalikoimassa oli monenlaista: väitettiin esimerkiksi, että indigo oli paholaisen väri ja mädätti kankaan.

Loppujen lopuksi tuonti-indigo veti pidemmän korren. Värimorsingon viljely on kuitenkin elpymässä. Suomen Nivalassa Natural Indigo Finlandilla on Euroopan mittakaavassa huomattavaa värimorsingon viljelyä, ja näyttelyssä on esillä nivalalaisella sinivärillä värjätty Marimekon Unikko-kuosinen kauluspaita. Se on Marimekon ensimmäinen luonnonväreillä värjätty tuote.

Nivalassa kasvatetulla värimorsingolla värjätty Unikko-kuosinen paita. Marimekon lisäksi Biocolour-hankkeessa ovat mukana esimerkiksi Nanso ja pakkauksia valmistava Sulapac.

Vanhin arkeologinen värjäyslöytö on näyttelyn mukaan tehty Georgiassa: kasveilla värjätyt pellavakuidut ovat yli 30 000 vuotta vanhoja. Vanhimpiin tunnettuihin puuvillalöytöihin taas kuuluu Perusta löydetty tekstiilipalanen. Indigolla värjätty kangas on ajoitettu ainakin 6 200 vuoden taakse.

Värjättyjen tekstiilien ja väriaineiden kauppareitit ovat oma lukunsa. Kiinan ja Intian silkkejä on kulkeutunut Eurooppaan jo ennen ajanlaskun alkua, ja Suomeenkin viimeistään rautakaudella (500 eaa.–50 jaa.) Värjättyjen tuontikankaiden käyttö kertoi vauraudesta tai korkeasta asemasta.

Luonnonväreillä värjäys on nosteessa kaiken itse tekemisen lailla, ja korona-ajalla on epäilemättä osuutensa asiaan. Luonnonvärjäys on myös valittu Suomessa vuoden 2022 käsityötekniikaksi, ja se kuuluu samaan Unescon aineettoman perinnön luetteloon kuin sauna ja kaustislainen viulunsoittoperinne, jotka hyväksyttiin luetteloon vastikään.

Suomessa luonnonväreillä värjäämisen perinnettä ylläpitää ja kehittää Värjärikilta, joka on yksi Vihreää väriä -näyttelyn järjestäjistä BioColour-hankkeen ja Päivi Hintsasen ylläpitämän Coloria.net-sivuston ohella.

“Kun aloittaa, ei voi lopettaa”, kommentoi Värjärikillan puheenjohtaja Terhikki Mäkelä viikko sitten näyttelyn avajaispäivän verkkotapahtumassa ja kuvaili mahtavaa tunnetta, kun värjätty lanka nousee padasta. Hän on värjännyt lankoja luonnonväreillä vuodesta 1979.

Väriliemiä voi keitellä lukemattomista kasvikunnan tuotteista. Myös eläinkunta, kuten erilaiset kilpikirvat ja jotkut kotilot, on avustanut ihmisiä saamaan ympäristöönsä väriä. Sieniä ja kääpiä on käytetty värjäämiseen useissa kulttuureissa. Yleiseen tietouteen sienivärjäys tuli 1970-luvulla.

Eräästä jäkälästä saatava violetti väri tunnettiin jo 1300-luvulla, mutta jäkälien poimiminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, koska monet niistä uusiutuvat erittäin hitaasti.

Jos jäkälät unohdetaan, luonnonväreillä värjääminen on monin tavoin kannatettavaa toimintaa pienessä mittakaavassa. Mutta kun väriä tarvitaan teollisesti, nokkosten keittely väripadoissa ei riitä.

Mataran juurista saa lämpimiä ruskean ja oranssin sävyjä.

Kokenilli-kirva tuottaa kauniita violetin sävyjä.

Värimorsinkoa kasvatetaan nykyään Suomessa isommassakin mittakaavassa.

Myös biojätteestä löytyy värjäykseen sopivia aineita, kuten avocadon kuoria ja siemeniä.

Teollisuus käyttää synteettisiä väriaineita, jotka ovat useimmiten öljypohjaisia ja rasittavat ympäristöä. Tekstiilien kemiallisen käsittelyn ja värjäyksen on laskettu aiheuttavan viidenneksen teollisuuden vesistöjä tuhoavista saasteista.

Ongelmaan etsitään ratkaisua biopohjaisten väriaineiden käytöstä. Biopohjaisia väriaineita tutkitaan Suomessa parhaillaan laajassa BioColour-hankkeessa. Se on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston vuosiksi 2019–2025 rahoittama tutkimushanke, jossa on mukana asiantuntijoita kymmenestä eri tutkimusyksiköstä, kuten Aalto-yliopiston Arts- ja Bio2-yksiköistä, Itä-Suomen yliopistosta ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä. Monitieteiseen joukkoon mahtuvat myös yhdysvaltalainen ja brasilialainen yliopisto.

Veriseitikkisienestä saatava värikirjo. Riikka Räisäsen väitöstutkimus 2002, Helsingin yliopisto.

Pitkän aikavälin tähtäin on saada biovärejä hyödyntäviä menetelmiä isoon mittakaavaan, toteaa Hamk Tech -yksikön tutkijayliopettaja Päivi Laaksonen Designmuseon tallenteella. Esimerkiksi VTT:llä on tutkittu, mikä väriaine värjärien tuntemassa verihelttaseitikissä tuottaa punaista väriä. Tämänkaltaisesta tutkimuksesta toivotaan korvaavaa ratkaisua synteettisille väriaineille.

Vanhojen menetelmien siirtäminen nykykäyttöön sellaisenaan ei toimi: tarvittava peltoala, energia ja veden käyttömäärät muuttaisivat luonnonväriaineilla värjäämisen nopeasti epäekologiseksi.

Mikrobeja BioColour-hankkeessa.

Näyttelyn mukaan biosynteettisesti voidaan tuottaa myös väriaineita, joiden sävyt ovat voimakkaita ja kirkkaita, sellaisia, mihin synteettisissä väreissä on ehditty tottua.

Pallo on myös kuluttajilla. Yleisesti esimerkiksi vaatteiden värien ympäristövaikutuksia moni ei tule ajatelleeksi lainkaan.

Vihreää väriä Designmuseossa 27.3. saakka. Näyttelyn on tuottanut Suomen käsityön museo,jossa se oli Jyväskylässä esillä syksyllä 2021. Designmuseon verkkosivuilla aiheeseen liittyvä keskustelu.