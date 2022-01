Kuvien jatkuva virta somessa voi turruttaa ja masentaa – entä jos kääntäisikin katseen sisäänpäin tarot-korttien avulla?

Maailman suosituin pakka, Rider-Waite, syntyi 1900-luvun alussa Englannissa ja on pitänyt pintansa näihin päiviin, myös Suomessa. Tarot-pakkoja on tuhansia erilaisia.

Patti Smithillä, tuolla nerokkaalla muusikolla ja kirjailijalla, on tapana nostaa tarot-korttipakastaan säännöllisesti kortti. Hän on kertonut esiin nousevan toistuvasti Miekkojen kuningattaren, sekoittipa hän 78 kortin pakkaa miten tahansa. Sinnikkäällä kuningattarella vaikuttaisi olevan joku viesti juuri hänelle.

Huuhaata? Monen mielestä ehdottomasti. Toisaalta taroteissa on selvästi jotakin erityistä, sillä ne ovat ylittäneet kevyesti vuosisadat ja maantieteelliset rajat ja syntyvät jatkuvasti uudelleen.

Nyt käyttäjäkunta on nuorentunut, ja liikkeellä on Harry Potterinsa lukenut sukupolvi. Tämä on huomattu esimerkiksi Unio Mystica -liikkeessä, joka tuo maahan ja jakelee kortteja, sekä Akateemisessa kirjakaupassa, joka myy alan kirjoja ja kirjojen ja pakkojen yhdistelmiä. Myös Akateemisessa myynti on lisääntynyt selvästi 2010-luvun notkahduksen jälkeen.

Monille taiteilijoille tarotit ovat innoituksen lähde. Marita Liulia teki oman versionsa taroteista jo 2000-luvun alussa, ja sanoo käyttävänsä korttejaan edelleen. ”Mihin viisaus maailmasta katoaisi”, Liulia viestitti ja kertoi suunnittelevansa seuraavaa painosta, jossa olisi sekä kirja että kortit. Susanna Salo loi suositun kalevalaisen Ukon pakkansa vuonna 2018. Tarotit ovat inspiroineet myös esimerkiksi rap-artisti Yeboyahia ja teatterintekijöitä. Cécile Orblin luki taroteista tulkintoja yhdelle katsojalle kerrallaan esityksessä Hamlet Private.

Ohjaaja Leea Klemola on puolestaan luonnehtinut taroteja ”ite permanenttinsa tehneitten keski-ikäisten tätien ennustuskorteiksi”. Tähän palataan.

Diorin muotitalon luovan (ja hyvin suorahiuksisen) johtajan Maria Grazia Chiurin tarot-mallisto on herättänyt suurta huomiota. Le Château du Tarot -mallistossa (kevät/kesä 2021) korttipakan arkkityyppiset hahmot elivät fantastisina muotiluomuksina.

Mallisto on osin kädenojennus Christian Diorille (1905–1957), jonka tiedetään luottaneen korttien sanomaan vahvasti. Chiurille tarotit symboloivat haastattelun mukaan idän ja lännen yhdistävää vaikutusta ja eri kulttuurien rinnakkaiseloa, ja ovat tie oman sisäisen todellisuuden tutkimiseen. Innoitusta kokoelmaan tuli Italo Calvinon tarot-romaanista ll castello dei destini incrociati (Ylistettyjen kohtalojen linna, 1973).

Surrealistit käyttivät taroteja, ja taidesuuntauksen suurimpiin nimiin kuuluva Salvador Dalí (1904–1989) myös suunnitteli omat tarot-kortit, alun perin tilaustyönä. Niiden piti tulla Bond-elokuvaan Elä ja anna toisten kuolla (1973), mutta Dalí hinnoitteli työnsä yhtä arvokkaaksi kuin koko elokuvan budjetti, joten kortit teki toinen taiteilija.

Omaperäinen chileläisohjaaja Alejandro Jodorowsky (s. 1929) on myös tarot-miehiä. Ja suurimpiin tarot-naisiin kuuluu ehdottomasti ranskalaistaiteilija Niki de Saint-Phalle (1930–2002), joka rakennutti oman tarot-puistonsa Italian Toscanaan. Siellä juhlivat pulleat ja värikkäät suuren arkanan hahmoista innoittuneet veistokset, joista yhden sisällä taiteilija myös asui jonkin aikaa.

Irving Pennin valokuva The Tarot Reader on vuodelta 1949 eli pari vuotta Diorin New Lookin lanseerauksen jälkeen. Penn lahjoitti kuvan Moderna museetille vuonna 1995.

Tarot-korttipakka jakaantuu 22 niin sanotun suuren arkanan korttiin eli valttikortteihin sekä pienen arkanan 56 korttiin, pienten salaisuuksien kortteihin. Kuva-aiheet ovat pohjimmiltaan pysyneet samoina renessanssiajalta lähtien: valteissa on ihmis- ja eläinhahmoja, mytologisia teemoja, taivaankappaleita sekä klassisia hyveitä. Valttikortteihin on kuvattu esimerkiksi Narri, Taikuri, Ylipapitar, Vaunut, Voima, Oikeus, Hirtetty, Kuu, Aurinko, Maailma.

Pienen arkanan korteissa on pelikorteista muistuttaen neljä maata: sauvat, maljat, miekat ja lantit ja kussakin kymmenen numerokorttia ykkösestä (ässä) kymppiin sekä neljä hovikorttia: lähetti, ritari, kuningatar ja kuningas.

Kortteihin perehtyminen ei todellakaan ole yhden illan juttu.

Tarot-kortteja voisi pitää jonkinlaisena ohituskaistana alitajuntaan, kirjoittaa Tero Goldenhill, jolta ilmestyi pari viikkoa sitten yli 460-sivuinen Tarot, laajimpiin kuuluva esitys aiheesta suomen kielellä. Kirja kertoo monipuolisesti kulttuurihistoriasta, pakkojen eroavuuksista, korttien tulkinnoista. Goldenhill käsittelee myös tulkintojen etiikkaa ja korttien varjopuolia. Taroteista on tullut teollisuutta, ja liikkeellä on niin väärentäjiä kuin epämääräisiä puhelinennustajia, joiden motiivi ei ole kenenkään henkinen kehitys vaan oman pankkitilin kasvattaminen.

Nykyisen kuvakielensä ja 78 kortin pakkakoon tarotit saivat 1400-luvun Pohjois-Italiassa, kun pelikortteihin keksittiin lisätä 22 kuvallista valttikorttia. Varakkaat suvut, kuten Milanossa Viscontit ja Sforzat, rahoittivat taidetta, ja tarot-korteilla oli oma roolinsa paitsi pelikortteina myös statussymboleina. Visconti-Sforza-pakkana tunnetut tarotit olivat kuin koruja kultauksineen ja upeine alkuperäisteoksineen. Renessanssin kortit heijastavat tuon ajan ihmisen suhdetta maailmaan ja universumiin. Samalta aikakaudelta periytyvät myös kauniit Sola Busca -kortit. Alkuperäispakat ovat tunnettujen museoiden aarteita. Esimerkiksi New Yorkin Metropolitan-museolla on kokoelmissaan joukko taroteja.

Visconti-Sforza-pakan kortit ovat rikkaasti kuvitettuja ja osin kultakoristeisia.

Tarotien perinne elää edelleen Milanossa. Porta Ticinesen läheltä voi löytää pienen puodin täynnä pieteetillä tehtyjä artesaanipakkoja. Toiminimen Il Meneghello vuonna 1974 perustanut taiteilija Osvaldo Menegazzi, 92, istui kaupan takaosassa vielä marraskuussa piirrostyönsä ylle kumartuneena. Parin viikon kuluttua hänen uutisoitiin kuolleen.

Menegazzin lähisukulainen, taidehistorioitsija Cristina Dorsini jatkaa tarot-tutkimuksia ja liikkeen pitämistä. Hän on tutkinut esimerkiksi 1400-luvulta peräisin olevaa kiehtovaa 50 kortin Mantegna-pakkaa.

Ranskan Marseillen kautta kortit levisivät kansan huviksi painotaidon yleistyttyä. Esoteerinen ennustamismerkitys kortteihin liimautui vasta Ranskassa 1700-luvun lopussa. Se vahvistui Brittein saarilla sittemmin, okkultismin kulta-aikana 1800-luvun jälkipuoliskolla.

Tunnetuin tarot-pakka on englantilaisen kirjailijan ja mystikon Arthur Edward Waiten luoma Rider-Waite, jonka kuvista vastasi taiteilija Pamela ”Pixie” Colman Smith. Hän uudisti pakkaa lisäämällä myös numerokortteihin ilmeikkäät kuvat. Tämä pakka kuuluu Suomessakin myydyimpiin, toisen britin Aleister Crowleyn Thoth-tarotien ohella. Ne kuvitti Frieda eli Lady Harris (alk. Marguerite Frieda Bloxam).

Taiteilija Alice Smeetsin tulkinta Narrista (vasemmalla) ja ”Luutien kuningattaresta”. Smeets on luonut omat ghetto-tarotinsa, koska kyllästyi siihen, että mustia kuvaavat taroteissakin useimmin valkoihoiset. – Kuva Laetitia Barbierin teoksesta Tarot and Divination Cards (2021).

Tarotit eivät ole juuttuneet menneeseen. Pari vuotta sitten törmäsin erikoislaatuiseen tarot-pakkaan Tukholman Moderna museetin Mud muses -näyttelyssä. Brittitaiteilija Suzanne Treisterin (s. 1958) monitaiteinen teos Hexen 2.0 käsittelee mahdollisia tulevaisuuksia sekoittamalla kybernetiikan historiaa ja tarot-korttien konseptia. Pikkutarkoissa, yksityiskohtia ja tekstejä pursuavissa akvarellitekniikalla toteutetuissa korteissa seikkailevt niin Einstein kuin Elon Musk. Matemaatikko Ada Lovelace sai kunnian olla lanttien kuningatar, Aldous Huxley puolestaan narri.

Mutta niin, tarotit ja Leea Klemola.

Minä, askartelija -esitys on harmillisesti jäänyt näkemättä. Kun koronapandemia siirteli esitystä, Klemola purki turhautumistaan Q-teatterin blogissa kysymällä korteilta vastauksia. Tähän tyyliin: ”Mikä on hukassa ja mistä sitä pitäisi etsiä? Miten muu luomakunta uhkaa Elina Knihtilää? Mikä on työmme tarkoitus ja mitä siitä pitäisi ymmärtää? Mitä me sitten voisimme tehdä? Haluatteko kuulla vastaukset?! Vastaukset oli lanttien kutonen, kuppien prinsessa, Erakko ja miekkojen joku saatanan emminä tiiä prinsessa kai se oli seki.”

Klemola päätyi laittamaan koko korttiarsenaalinsa myyntiin.

Itse taidan pitää kaapin perukoilta kaivamaani vanhaa pakkaa toistaiseksi käden ulottuvilla.

Ihminen alkoi piirtää luolien seiniin suunnilleen heti kun nousi kahdelle jalalle. Siitä on sitten jatkettu kuvien tekemistä ja niiden katsomista ja päädytty nykyisen kuvaähkyn aikakauteen.

Sosiaalisen median alustoilla näyttäytyy pahimmillaan aika muovinen lajimme edustaja. Ja vaikka kuvankäsittelyn temput tietäisi, manipuloitujen kuvien virta vaikuttaa silti. Tulee hetki, jossa fotoshopatut hahmot täydellistä esittävine elämineen alkavat aiheuttaa epämääräistä ja epäloogista alemmuudentunnetta.

Juuri sillä hetkellä voi olla aika vaihtaa media hiukan vanhempaan, käsin kosketeltavaan.

Tarotien luvataan antavan paljon, kun katse kääntyy sisäänpäin. Onkohan siellä jotain?

(Ja ellei ole, onneksi on Patti Smith, myös Instassa.)

Lähteitä mm.: Jessica Hundley (toim.): Tarot. Taschen, 2020; Laetitia Barbier: Tarot and Divination Cards,A Visual Archive. Cernunnos/Abrams, 2021; Christina Dorsini: Mantegna Tarot. Il Meneghello Edizioni, 2017; Tero Goldenhill: Tarot. Like, 2022.