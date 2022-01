Lin-Manuel Mirandan sävellyksen menestystä on siivittänyt myös suuri Tiktok-suosio.

Disney-studion tuoreen Encanto-animaatioelokuvan laulu We Don’t Talk About Bruno kiipesi viime viikolla Britannian singlelistan kärkeen.

Yhdysvaltalaisen Lin-Manuel Mirandan sävellys on ensimmäinen alkuperäinen Disney-elokuvakappale maan listaykkösenä, kertoo muun muassa The Guardian -lehti.

Myös Yhdysvalloissa sijoitus on Billboard 100 -listalla parempi kuin Disney-elokuvalauluilla yli kahteenkymmeneen vuoteen; edelliset kärkisijat ovat 1990-luvulta. We Don’t Talk About Bruno on nyt parhaiten listoilla menestynyt Disney-animaatioiden laulu 26 vuoteen.

Tällä hetkellä kappale on Hot 100 -listalla sijalla neljä. Sitä on striimattu 29 miljoonaa kertaa, maksullisia latauksia on 8 000.

Näillä lukemilla kappale ylittää Idina Menzelin esittämän Let It Go -kappaleen, joka nousi Billboardin listalla sijalle viisi huhtikuussa 2014.

Aiemmin Encanton soundtrack-albumi kävi Yhdysvaltain albumilistan ykkösenä.

Byron Howardin ja Jason Bushin ohjaama elokuva kertoo kolumbialaisesta kylästä ja sen taikavoimin varustetuista asukkaista.

Se sai Suomen-ensi-iltansa viime vuoden marraskuussa.

Laulun menestystä selittää ainakin osaksi sen suuri suosio sosiaalisen median Tiktok-alustalla.

Tätä kanavaa ei ole ollut käytössään aiemmilla Disney-musiikkimenestyksillä kuten Frozen-elokuvan laululla Let It Go (2013). Se voitti aikanaan Oscarinkin parhaana elokuvasävellyksenä.

We Don’t Talk About Bruno -laululla ei ole siihen tänä vuonna mahdollisuutta, sillä sitä ei edes tarjottu ehdokkaaksi.

Encanto-elokuvaan useita lauluja säveltänyt Lin-Manuel Miranda tunnetaan hyvin myös 2015 ensi-iltansa saaneesta Broadway-musikaalihitistä Hamilton.

We Don’t Talk About Bruno -laulun on säveltänyt yhdysvaltalainen Lin-Manuel Miranda.

Hän on tehnyt yhteistyötä Disneyn kanssa jo vuosia ja säveltänyt musiikkia esimerkiksi Moanaan (2016) sekä tulevaan Pieni merenneito -elokuvaan.

Aiempien vuosien Disney-elokuvahittejä ovat olleet muiden muassa Aladdin-elokuvan (1992) laulu A Whole New World, Elton Johnin esittämä Can You Feel the Love Tonight elokuvasta Leijonakuningas (1994) ja Pocahontas-elokuvan Colors of the Wind (1995).