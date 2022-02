Kun faarao ei päästänyt israelilaisia lähtemään Egyptistä, lähetti jumala kymmenen vitsausta egyptiläisten vaivoiksi. Kolme kymmenestä oli hyönteisiä: paarmoja, heinäsirkkoja ja syöpäläisiä (2. Moos. 7–12). Pelottavia maanvaivoja, jotka tuhoavat kaiken kasvillisuuden.

Kärpästen herra Belsebub Collin de Plancyn teoksessa Dictionnaire Infernal.

Raamattu vilisee erilaisia hyönteisiä, ja harvoin niistä puhutaan positiiviseen sävyyn: Saatanaakin kutsutaan nimellä Belsebul, kärpästen herra. Nämä paholaisen ötökät toimivat allegoriana myös muun muassa William Goldingin Kärpästen herran (1954) nimessä, jonka perusteella romaaniin tarttuva tietää heti, että nyt ollaan pahoilla vesillä.

Eliönä hyönteinen on ihmiselle monin tavoin vieras, enemmän toinen kuin lintu tai kala. Kärpäsiä harva vieläkään näkee kovin sympaattisina olentoina, mutta yhä useampi ihminen ymmärtää jo, että maailma tarvitsee hyönteisiä.

Siinä missä Rachel Carson kaipasi 60 vuotta sitten Äänettömässä keväässä lintujen laulua, kiinnittyy huomio nyt koko ajan enemmän myös perhosten ja kimalaisten vähentymiseen pelloilla ja puutarhoissa. Puutarha- ja luontolehdet täyttyvät vinkeistä, joilla pölyttäjät pidetään tyytyväisinä: niille rakennetaan baareja ja hotelleja, istutetaan kukkasia, jätetään nurmikko leikkaamatta.

Norjan ympäristötieteen ja biologian yliopiston professori Anne Sverdrup-Thygeson listaa teoksessaan Jos hyönteiset katoavat... (2019, suom. Katarina Luoma) hyönteisten ihmetekoja: ne viljelevät maata, pitävät kotieläimiä, valmistavat paperia ja selluloosaa ja pyydystävät toisia eläimiä verkoilla.

Hyönteiset myös myötävaikuttavat ihmisten ruoantuotantoon, huolehtivat luonnon siisteydestä ja antavat meille tarvitsemiamme asioita hunajasta antibiootteihin. Sverdrup-Thygesonin mukaan esimerkiksi Shakespearen näytelmät, Beethovenin sinfoniat ja Galileo Galilein piirrokset on raapustettu paperille purppuran värisellä rautagallusmusteella, joka on peräisin pikkuruisista äkämäpistiäisistä.

Kimalainen

Samoilla jäljillä on myös biologi Dave Goulson Kimalaisen kyydissä -kirjassaan (2019, suom. Auli Kilpeläinen), jossa hän kertoo jo lapsena alkaneesta luontoinnostuksesta, ja erityisesti kiinnostuksestaan kimalaisiin. Vuonna 2006 Goulson perusti Bumblebee Conservation Trustin, säätiön kimalaisten suojelemiseksi, jonka hän kertoo menestyneen hyvin.

Suomessa esimerkiksi Leena Krohn on pitänyt hyönteisten puolia koko uransa ajan. Tainaronissa (1985) kertoja lähettää ”postia toisesta kaupungista”, jota asuttavat jättimäiset hyönteiset, kauniit ja kummalliset ja salaperäiset. Krohn on kirjoittanut hyönteisistä arvostavaan sävyyn myös myöhemmissä teoksissaan, kuten viime keväänä ilmestyneessä esseekokoelmassa Mitä en koskaan oppinut.

Kirjallisuus peilaa aikaansa, ja vähän kerrallaan ovat erilaiset ötökät saavuttamassa kirjojen sivuilla yhtä merkittävää roolia kuin linnut.

Antiikin ajoista asti on toisilla hyönteisillä ollut toisia parempi maine. Muurahaiset ja mehiläiset kuvastavat ahkeruutta ja yhteistyökykyä jo Vanhan Testamentin Sananlaskujen kirjassa, ja kauniit perhoset edustavat kevään iloa japanilaisissa haikuissa.

Uhrilampaat-elokuvan juliste.

Perhonen on varmaankin taiteessa useimmiten käytettyjä hyönteisiä kauneuden ja keveyden, mutta myös kuoleman kuvana. Esimerkiksi Thomas Harrisin Uhrilampaat-romaanissa (1988) ja siihen perustuvassa elokuvassa (1991) perhoseksi muuttuminen saa synkkiä sävyjä, kun sarjamurhaaja kuorii uhriensa ihon ja tunkee heidän kurkkuihinsa yöperhosia.

Kuoleman sijasta kauneuteen ja muutokseen keskittyy Selja Ahavan Nainen joka rakasti hyönteisiä (2020). Romaanissa noitavainojen aikaan syntynyt Maria on lapsesta asti kiinnostunut hyönteisistä, ja perhosen lailla hän kuoriutuu naiselle asetetusta ahtaasta roolista.

Kirjallisuuden kuuluisin hyönteinen on sekin usein erilaisten muutosten kuva.

”Kun Gregor Samsa eräänä aamuna heräsi levottomista unista, huomasi hän muuttuneensa vuoteessa suunnattomaksi syöpäläiseksi.” (Suom. Aarno Peromies.)

Franz Kafkan novellin alku pysähdyttää: ajatus syöpäläisenä heräämisestä kauhistuttaa ja inhottaa. Muodonmuutoksessa (1915) syöpäläisen lajia ei sen tarkemmin määritellä, mutta novellista myöhemmin tehdyissä muunnelmissa ja viittauksissa se on useimmiten kuvattu torakkana.

Muodonmuutoksesta on tehty valtavasti erilaisia psykologiasta, sosiologiasta, feminismistä ja uskontotieteistä ammentavia tulkintoja. Gregor Samsa on tehnyt töitä uupumukseen asti maksaakseen vanhempiensa velat, ja elämä syöpäläisenä on kurjaa yritystä saada yhteys perheenjäseniin, klaustrofobisessa pienessä huoneessa räpiköintiä, ja lopulta surkea, yksinäinen kuolema.

Se, että kirjailija on pukenut päähenkilönsä hyönteisen nahkoihin tuo tarinaan sen voiman, asettaa Gregor Samsan alhaisimmista alhaisimmaksi. Muodonmuutos on metafora sille nöyryytykselle, jonka keskellä Gregor Samsa elää – ja samalla novellissa on vahvasti läsnä tieto siitä, että se on hänen omaa syytään, Kafkan muiden henkilöhahmojen tapaan seurausta kyvyttömyydestä toimia.

”Gregor on myyntimies, mutta se mitä hän on myynyt on hän itse: oman toimijuutensa ja arvokkuutensa, tehden itsestään läpikotaisen petturin”, kirjoittaa Muodonmuutoksen englanniksi kääntänyt Susan Bernofsky.

Torakka on muuttunut iljettävästä tuholaisesta tomeraksi selviytyjäksi muun muassa kanadalaisen Rawi Hagenin ja brittiläisen Ian McEwanin romaaneissa.

Viime vuosikymmeninä torakaksi muuttuminen, tai torakan kanssa ystävystyminen, on saanut iloisempia sävyjä.

Kanadalaisen Rawi Hagen Torakka-romaanissa (2010) Montrealiin päätynyt libanonilaismies on maahanmuuttajana yhteiskunnan laitamilla. Toisinaan hän muuttuu torakaksi, mutta se ei ole pelkästään epämiellyttävää: hyönteisenä hän on näkymättömämpi, kokee olevansa vapaampi, kun valkoihoiset kanadalaiset eivät huomaa häntä.

Ian McEwanin Torakka (2018) heijastelee Kafkan Muodonmuutosta alkulausettaan myöten, mutta tämä torakka on vahvasti poliittisesti värittynyt, pistävä kommentti brittipolitiikalle. Romaanissa torakka kömpii eräänä yönä pääministerin tyynyn alle ja ottaa hänen hahmonsa – pääministeri puolestaan siirtyy torakan hahmoon, kipittelemään pitkin käytäviä.

Pääministerinä toimiva torakka on työssään paljon ihmisministeriä tehokkaampi, ja lopulta tämä huomaa kaikkien vallan huipulle nousseiden kollegoidensa olevan myös torakoita. Brexit-keskustelun alkutaivalta satirisoivassa romaanissa torakka asettaa poliitikot naurunalaisiksi, osoittaen näiden olevan yhtä kyvyttömiä toimimaan ihmisyyden puolesta kuin Gregor Samsa aikanaan – mutta toisaalta selviämään itse kuivin jaloin tilanteesta kuin tilanteesta.

Selviytymistä ja sopeutumista torakka edustaa myös Enni Vanhatapion tammikuussa ilmestyneessä Tyttöystävä-romaanissa, jossa torakka seuraa kertojaa, täydelliseen parisuhteeseen uupunutta naista, läpi kertomuksen, eräänlaisena neuvoja jakelevana yliminänä.

Mielenterveytensä kanssa kamppaileva päähenkilö itse vertautuu Tyttöystävässä kärpäseen, liskon lailla huomiota saalistavan kollegansa ravintoa, tilanteessa avuton. Torakka katsoo häntä lavuaarista, hiljaa ja tuomitsematta, päähenkilön toisena, vahvempana puolena.

Myytin mukaan torakat ovat ainoita olentoja, jotka selviäisivät hengissä ydinsodasta, ja vaikka tämä ei olekaan totta, edustaa torakka tätä vaikeuksien voittamista myös 2000-luvun kirjallisuudessa.

Työpöydän ikkunalla suriseva kärpänen ärsyttää, enkä kaipaa banaanikärpäsiä keittiööni, mutta tiedän tarvitsevani kumpaakin. Ilmastokriisin pahenemisen myötä yhä useampi ihminen on opetellut uudenlaista luontosuhdetta myös ötököiden kanssa.

Kirjallisuus näyttää, mitä meidän maailmamme sisältää – riippumatta siitä, pyrkiikö kirjailija tietoisesti yhteiskunnalliseen kannanottoon. Kun kirjallisuuden hyönteiset ovat useammin kavereita kuin kuoleman kuvia, voi sen ajatella kertovan jotain laajempaa.

Onkin jännittävää nähdä, onko jo tämän kevään kirjoissa kärpänen kiva kaveri.