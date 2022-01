Paljastus esitetään tuoreessa dokumenttielokuvassa, joka sai ensi-iltansa Sundance-festivaalilla Yhdysvalloissa.

Tuoreessa dokumenttielokuvassa yhdysvaltalainen näyttelijä Evan Rachel Wood kertoo entistä selkeämmin rockmuusikko Marilyn Mansonin seksuaalisesta väkivallasta.

Woodin mukaan Manson raiskasi hänet musiikkivideota tehtäessä 2007.

Taiteilijanimeä Marilyn Manson käyttävä yhdysvaltalaismuusikko on alkuperäiseltä nimeltään Brian Warner.

Sundance-elokuvafestivaalilla ensi-iltansa saaneessa dokumenttielokuvassa Phoenix Rising Wood kertoo, että hänelle oli kerrottu videokohtauksen ”simuloivan seksiä”. Sen aikana Manson kuitenkin raiskasi hänet.

Woodin mukaan hänelle oli myös juotettu alkoholia niin, että hän oli videota tehtäessä liki tajuton.

Dokumenttielokuvan paljastuksesta kertovat useat mediat, kuten brittiläinen The Guardian. Se tavoitteli myös Mansonia kommentoimaan syytöstä, siinä onnistumatta.

Evan Rachel Wood näytteli The Wrestler - painija -elokuvassa vuonna 2009. Pääosan elokuvassa teki Mickey Rourke.

Wood, 34, alkoi kertoa kokemuksistaan, raiskaajan nimeä mainitsematta, jo 2018, kun hän oli kuultavana Yhdysvaltain kongressissa, osana seksuaalisen väkivallan uhrien oikeuksia koskenutta lainsäädäntöhanketta.

Hän nimesi Mansonin raiskaajakseen viime vuonna Instagram-tilillään julkaistussa lausunnossa.

Wood on kertonut tavanneensa miehen 18-vuotiaana vuoden 2006 tienoilla. Manson oli tuolloin 36-vuotias.

Woodin paljastuksen jälkeen useat muutkin ovat esittäneet syytöksiä Mansonin vuosia harjoittamasta seksuaalisesta, fyysisestä ja psykologisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä.

Niistä ovat kertoneet muiden muassa Game of Thrones -näyttelijä Esmé Bianco, valokuvaaja Ashley Walters sekä mallit Sarah McNeilly ja Ashley Lindsay Morgan.

Manson on kieltänyt kaikki esitetyt väitteet, mutta joutuu vastaamaan useisiin seksuaalista väkivaltaa koskeviin syytteisiin myös oikeudessa.

Phoenix Rising -elokuva on HBO-tuotantoa ja saa tulee levitykseen Yhdysvalloissa maaliskuussa.

Sen on ohjannut Amy Berg, jonka katolisen kirkon seksuaalista hyväksikäyttöä käsittelevä dokumentti Deliver Us From Evil oli 2006 Oscar-ehdokkaana.

