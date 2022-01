Draamasarja Zone B on luotu yhdessä kolmenkymmenen itähelsinkiläisen nuoren kanssa. Se kertoo siitä, millaista on viettää kesää kavereiden kanssa hengaillen ja haaveillen.

Liian usein nuorten sarjoissa nyppivät samat asiat: puhe kuulostaa aikuisten tavalta matkia teinejä, murrosikäisiä hahmoja esittävien näyttelijöiden iät lähenevät kolmeakymmentä, ja juonenkäänteet ovat epärealistisia.

Uusi kotimainen draamasarja Zone B on toista maata: se onnistuu nuorten arjen ja ystävyyssuhteiden kuvauksessa.

Murrosikäisistä helsinkiläisistä kertova sarja näyttää, millaista on olla nuori ja viettää kesät kavereiden kanssa hengaillen ja haaveillen. Tapahtumat sijoittuvat sarjan nimen mukaisesti B-vyöhykkeelle Itä-Helsinkiin.

Sarjan tekoprosessissa on ollut alusta saakka mukana kolmekymmentä itähelsinkiläistä nuorta, jotka nuorisotyötä tekevä näyttelijä Omar Abdi keräsi yhteen sarjaa varten. Syksyllä 2020 käynnistyneissä työpajoissa nuorten kanssa tehtiin improvisointiharjoituksia, pelattiin ryhmäytymisleikkejä ja kuvattiin demotilanteita.

”Alussa lupasimme nuorille ainoastaan, että vuoden päästä kesällä 2021 kuvataan jotain. Emme tienneet, tuleeko siitä lyhytelokuva, pitkä elokuva vai tv-sarja”, Juho Kuosmanen kertoo. Muun muassa Hytti nro 6- ja Hymyilevä mies -elokuvistaan tunnettu Kuosmanen on käsikirjoittanut ja ohjannut sarjan yhdessä Khadar Ahmedin ja Siiri Halkon kanssa.

Omar Abdi näytteli viime vuonna pääosaa Ahmedin ohjaamassa ja käsikirjoittamassa Guled ja Nasra -elokuvassa, joka palkittiin muun muassa vuoden parhaana elokuvana Amaa-palkintojuhlassa. Kuosmanen, Ahmed ja Abdi ovat aiemmin tehneet yhteistyötä lyhytelokuvassa Kaupunkilaisia (2008).

Kuvassa ovat sarjan luoneet näyttelijä Omar Abdi (vas.) sekä ohjaaja–käsikirjoittajat Juho Kuosmanen, Siiri Halko ja Khadar Ahmed.

Aalto-yliopistossa ohjausta opiskelevan Siiri Halkon mukaan työpajojen tavoitteena oli, että kuvausryhmä pääsisi tarkkailemaan nuorten tapaa olla. Nuoria pyydettiin myös kertomaan tarinoita omasta elämästään.

Zone B syntyi näiden kertomusten ja mietteiden pohjalta. Se kertoo itähelsinkiläisen kaveriporukan kesäisestä viikosta.

Arkisen viikon suunnitelmat muuttuvat, kun Dion (Michael Miguel Nguema) ja Omar (Said Aushev) tekevät kappaleen, joka on muiden mielestä niin hyvä, että sillä täytyy osallistua musiikkikilpailuun. Osallistumista varten täytyy kuitenkin äänittää kappale, löytää luksusasunto musiikkivideota varten, kuvata musiikkivideo ja treenata esiintymistä.

Kaikki ei suju aivan suunnitelmien mukaan. Dion riitelee parhaan ystävänsä Malikin (Mohamed El-Waber) kanssa musiikkivideon kuvauksissa, ja pian välirikko uhkaa hajottaa koko kaveriporukan.

Hauskan ja herkän näyttelijänsuorituksen tekevät kolmen muun päähenkilön lisäksi myös päättäväinen ja kavereitaan kannatteleva Tiana (Amira Rchidi) sekä Kokkolasta serkkuaan tapaamaan tullut lesoilija Dono Montana (Salah Isse Mohamed).

Päähenkilöitä yhdistää maahanmuuttajatausta, mutta sarja ei keskity kuvaamaan rasismia vaan nuorten tavallista arkea.

Pääkäsikirjoittajana toiminut Khadar Ahmed kertoo, että kaikille oli alusta asti selvää, ettei sarjan tarinaan haluttu tuoda stereotyyppisistä kuvausta rasismista tai maahanmuuttajuudesta. Se oli myös nuorten toive.

”Sarjan nuoret ovat Suomessa syntyneitä suomalaisia. Halusimme, että he hengailevat, tekevät musiikkia ja pelaavat jalkapalloa kuten kaikki muutkin nuoret. Oli mahtavaa antaa se tila heille”, Ahmed sanoo.

Kuosmasen mukaan on älytön olettamus, että henkilöitä, joilla on maahanmuuttajatausta pitäisi kiinnostaa rasismi.

”Nuoret kommentoivat hienosti, että ’mitä se meille kuuluu, rasistit ratkokoon rasismiongelmansa keskenään’. Se oli itsellekin silmiä avaavaa. Noita olettamuksia on niin paljon.”

Ensimmäisellä kaudella Tiana (Amira Rchidi) rohkaisee ystäviään osallistumaan musiikkikilpailuun. Sarjassa parhaat hetket koetaan, kun kaveriporukka on kasassa.

Rasismikeskustelusta ja siihen liittyvästä sanastosta myös vitsaillaan kevyesti, kun ensimmäisessä jaksossa kaveriporukka päättää osallistua POC Open Mic -iltaan, jossa kuka vain voi nousta lavalle esittämään runoutta, räppiä tai muuta lavataidetta.

”Mikä on POC”, Dion kysyy.

”Äijä sä oot ite POC”, Tiana vastaa. POC on lyhenne sanoista people of color.

Halko kertoo, että sarjassa haluttiin kuvata nuorten iloa eikä olettaa traumoja sen perusteella, mistä he ovat kotoisin tai millaiset perhetaustat heillä on.

Sarjan tärkeimmäksi teemaksi muodostui ystävyys.

Käsikirjoitus on tehty nuorten tarinoiden pohjalta. Halkon mukaan työpajoissa nuorille esitettiin paljon kysymyksiä onnellisuudesta ja heitä pyydettiin esimerkiksi kuvailemaan täydellistä kesäpäivää.

Nuorten vastauksissa korostuivat ystävät, perhe ja hyvä kaveriporukka. Myös sarjassa parhaat hetket koetaan, kun koko kaveriporukka on yhdessä syömässä, äänitysstudiolla tai ihan vaan hengailemassa.

Kuosmanen toteaa, että kaikista vuoden aikana nuorten kanssa pyöritellyistä aiheista voimakkaimpana mieleen jäi juuri yhdessä hengailu. Näennäisen pieneltä tuntuva asia olikin valtava, kun käsikirjoittajat näkivät, kuinka kolmenkymmenen nuoren ryhmä hitsautui yhteen.

”Elokuvan tekemisessä kaikki on ristiriidassa. Paras asia on myös isoin haaste. Tässä se paras asia oli ehdottomasti nuorten porukka. Ja vaikein asia oli, miten luoda jotain yhdessä, kun on kolmekymmentä nuorta ja neljä aikuista samaan aikaan suunnittelemassa”, Kuosmanen kertoo.

Lopputulos on hauska, herkkä ja aito kuvaus nuorten arjesta, yltiöpäisestä optimismista ja unelmien tavoittelusta. Viikon aikana sarjan tiivis kaveriporukka kokee vastoinkäymisiä, kun musiikkivideon kuvauksissa ilmenee ongelmia.

Dion joutuu punnitsemaan, onko raha ja maine arvokkaampia kuin ystävyys. Katsojalle ei ehkä tule yllätyksenä, kumpi lopulta voittaa.

”Tärkeintä on, että niin kauan kuin sinulla on kaveriporukka, voit onnistua mutta myös epäonnistua. Se porukka ei vaadi, että olet menestynyt”, Kuosmanen sanoo.

Mohamed El-Waberin näyttelemän Malikin ja hänen parhaan ystävänsä välinen riita on rikkoa kaveriporukan.

Zone B:n suurimpia onnistumisia on sen rikas dialogi. Nuorten puhe on eläväistä ja kekseliästä. Siinä vilisee lainasanoja, slangia ja täytelauseita.

Onnistuneen dialogin taustalla on käsikirjoitus, johon ei koskaan kirjoitettu vuorosanoja. Käsikirjoitukseen kirjattiin, mitä kohtauksissa tapahtuu, mutta näyttelijät saivat käyttää omia sanojaan. Myös kaikki näyttelijöiden sarjassa esittämät kappaleet ovat nuorten itse tekemiä.

”Kaikki, mikä nuorten suusta tulee on heidän itsensä keksimää”, Halko kertoo. ”Muistaakseni Juho kirjoitti joitakin repliikkejä kuvauspäivänä, mutta nuoret sanoivat, että nämä on kirjoitettu ’kokkolaksi’ ja käänsivät ne itselleen sopiviksi.”

Lopputulos oli myönteinen yllätys myös ohjaajille: nuorten luomat vuorosanat olivat vielä parempia kuin he olivat osanneet odottaa.

”Se kieli on älyttömän hienoa. Se on varmasti myös haasteellista. Laittaisin varmaan itsekin tekstitykset päälle, jos en tietäisi, mitä he puhuvat. Se on tosi hieno uusi murre, jossa sekoittuu useita kieliä”, Kuosmanen sanoo.

Myös sarjan kuvaaja Max Smeds osallistui nuorille ennen kuvauksia pidettyihin työpajoihin.

”Max pääsi tosi lähelle nuoria ja mukaan heidän rytmiinsä. Hän osasi kuvata heidän maailmaansa”, Halko kuvailee.

Kuvaajan ja näyttelijöiden yhteispeli näkyy lopputuloksessa. Katsojana tuntuu kuin olisi pääsisi kaveriporukan keskelle seuraamaan tapahtumia, kun nuoret näyttelijät eläytyvät luontevasti kameran edessä.

Kamera pääsee sarjassa lähelle nuoria. Kuvassa Kokkolasta Helsinkiin tullut Dono Montana (vas. Salah Isse Mohamed), joka lupaa auttaa Dionia (Michael Miguel Nguema) musabisneksessä.

Zone B eroaa monista viime vuosien nuortensarjoista tavallaan käsitellä päihteitä. Päihteitä ei nimittäin nähdä ollenkaan. Kukaan ei vedä ensikännejä tai kokeile ostaa alkoholia isoveljen tai -siskon papereilla. Ero on suuri, jos sarjaa vertaa esimerkiksi amerikkalaiseen hittidraamasarjaan Euphoriaan, jota on jopa syytetty nuorten päihteiden käytön glorifioimisesta.

Syynä on, että nuoret käyttävät paljon vähemmän päihteitä kuin aiemmin. Halkon mukaan nuorten tarinoissa onnellisista, vilpittömistä hetkistä ei ikinä ollut alkoholia tai huumeita. Kun työpajoissa nuorten kanssa puhuttiin päihteiden käytöstä, alkoivat tarinat muuttua fiktiiviseen suuntaan. Toisaalta myös päihteisiin liittyvä kuvasto tuntui tylsältä ja nähdyltä, Kuosmanen toteaa.

Ahmedin mukaan Zone B on tehty myös niille nuorille, jotka eivät käytä alkoholia tai huumeita. Hän kertoo, ettei nuorena samaistunut sarjojen tai elokuvien nuoriin mustiin miehiin, jotka käyttivät päihteitä.

”Nuorena en käyttänyt mitään päihteitä ja tuntui, että kaikki tarinat oli tarkoitettu niille, jotka käyttivät. Mä olin silleen, että miksi mun kaltaisille ei tehdä mitään?”

Nyt sellainen on vihdoin tehty.

Zone B, Yle Areena 2. helmikuuta.